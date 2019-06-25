Назад в СССР: Оборонный завод в день своего 60-летия открыл двери всем в Бердске

Свое 60-летние Бердский электромеханический завод в 2019 году решил отметить по-особенному. БЭМЗ решил вспомнить молодость и то, как начиналась стройка 25 июня 1959 года. Поэтому все внимание бывшим заводчанам, которые ковали трудовую славу предприятия оборонно-космического комплекса.

Конечно, завод сейчас не тот, что был в годы своего расцвета в 1970-1980-х годах, когда через его проходную шли 10 тыс. человек в сутки. Сегодня на предприятии работает порядка 1700 сотрудников. Но БЭМЗ в трудные годы перестройки, пройдя через конверсию, потерю оборонного госзаказа, невыплату зарплаты и забастовки смог сохранить профиль. И сегодня завод работает на ВПК и космос, делает сложнейшие приборы для самолетов, подводных лодок и ракет наземного базирования.

Об этом сегодня, 25 июня, рассказал бывший директор БЭМЗа с 1987 года, а ныне председатель Совета директоров предприятия Виктор Осин. По традиции в этот день завод открывает двери, впуская на свою некогда засекреченную площадку всех желающих: своих ветеранов, школьников, жителей Бердска.

Перед Днем открытых дверей в течение 2,5 месяцев БЭМЗ провел десятки встреч бывших заводчан. Впервые в юбилейный 2019 год завод организовал общение по цехам. Как сообщил Осин «Курьер. Среда. Бердск», в общей сложности на встречи пришло более 3500 человек.

— Люди, бывшие работники завода, посидели, чай попили, пообщались. Приходили ветераны, которым по 80 и 90 лет. Благодарили потом за то, что их вернули в молодость. Люди по 20 лет не виделись. Но на этом праздник не заканчивается, — прокомментировал Виктор Константинович.

К нему постоянно подходили люди, поздравляли с праздником. Вокруг — радостные лица, действительно вернувшихся на десятки лет назад в свою заводскую молодость бердчан. И не только.

Андрей недавно переехал в Бердск из Забайкалья. И в день рождения БЭМЗа решил привести на завод своего 6-летнего сына Тимофея. Объявление о Дне открытых дверей прочитал в местной газете.

— Думаю, сыну будет интересно посмотреть завод. Покажу ему станки, как люди работают, коли разрешили в цеха заходить. Говорят, здесь высокоточное производство, — рассказал Андрей, пока его сын рассматривал раскраску, которую БЭМЗ выпустил специально для малышей на тему заводских изделий.

Кроме того, всяк входящему через проходную 25 июня вручали пригласительный билет на народные гуляния, которые состоятся по случаю бэмзовского юбилея в ДК «Родина» 16 августа, и шоколадку с фирменным логотипом нынешнего завода — «Бетро».

После вскрытия капсулы с посланием потомкам из 2009 года Виктор Осин высоко оценил нынешнюю работу завода: показатели даже лучше, чем предполагали заводчане 10 лет назад в посткризисный год.

После короткого митинга у заводской проходной и закладки в стену нового послания для заводчан 2029 года пришедшие на День открытых дверей разбрелись по территории БЭМЗа. Организаторы праздника специально не стали делать торжества с официозом, стараясь создать для своих бывших коллег атмосферу теплых воспоминаний о своей заводской молодости, трудовых буднях, спортивных успехах, субботниках, комсомольской стройки пионерского лагеря, стадиона «Авангард» и молодежных общежитий, о работе в подсобном хозяйстве Бураново, турслетах и вкусных булочках, которые разносили перед обедом по цехам.

Многие с удивлением заметили, что в заводских цехах мало что изменилось. А от этого ощущение возвращения времени вспять только усилилось.

Татьяна Пучкова 15 лет работала монтажницей в цехе №38. Но в основном, говорит, танцевала в художественной самодеятельности.

— У нас были очень сильные спортсмены и артисты. От 38-го цеха я участвовала и в КВНах, и смотрах художественной самодеятельности. И мы всегда побеждали. Мы были очень творческие. Из нашего цеха вышел знаменитый мужской хор патриотической песни «Факел» — вся регулировка пела. И так многие из нас пошли в культуру. Цех, можно сказать, дал нам путевку в жизнь, — вспоминает Татьяна Анатольевна, ушедшая с БЭМЗа в городской отдел по делам молодежи. — Завод был сильным, мог себе позволить и спорт, и культуру развивать.

Последний раз она была на родном заводе 10 лет назад тоже в День открытых дверей. И с удовольствием побывала сегодня. Особенно ценным она назвала встречи по цехам, которые БЭМЗ организовал накануне юбилея:

— Это замечательное событие. Огромное спасибо руководству завода, что они позволили нам встретиться, вспомнить прошлое. Наш цех собирался 17 мая. Было очень много народу.

Ученики бердской школы №2 пришли на БЭМЗ 25 июня организованно. Им провели экскурсию по основным заводским цехам — №38, где собирают гироскопы для космических аппаратов, и №48, где делают знаменитые электробритвы «Бердск».

Подробности — в ближайшее время.