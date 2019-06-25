КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
продам
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 1-к в центре Бердска
Продам 1-ю в центре
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Жара до+30 идет в Бердск

Замурованную 10 лет назад капсулу с посланием потомкам не смогли вскрыть в День открытых дверей БЭМЗа в Бердске

Колдобины по дороге на водозабор залили асфальтом в Бердске

В 1,9 млн рублей оценили роковую землю экс-начальника полиции Бердска эксперты с Урала

В НАСА сообщили о нештатной ситуации с двигателем «Союза» при возвращении на землю

Иск к «Аэрофлоту» в 766 тыс. рублей за потерянный багаж в Марокко предъявила семейная пара в Бердске

Уголовная статья поджидает нерадивых рыбаков

Трамп встретится с Путиным на саммите G20

Прокурор просит 3 года тюрьмы за торговлю вещдоками замначальника отдела МВД по Бердску Зорину

Более 5 млн россиян смотрели «прямую линию» с Путиным

Последние комментарии

Июнь 2019
M T W T F S S
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Назад в СССР: Оборонный завод в день своего 60-летия открыл двери всем в Бердске

Бывшие работники БЭМЗа воспоминали заводскую молодость, трудовые будни, субботники, КВНы и вкусные булочки, которые в советское время разносили перед обедом по цехам.(ФОТО)

25.06.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой Один комментарий
 
Назад в СССР: Оборонный завод в день своего 60 летия открыл двери всем в Бердске

Бывшие заводчане вернулись в молодость

Свое 60-летние Бердский электромеханический завод в 2019 году решил отметить по-особенному. БЭМЗ решил вспомнить молодость и то, как начиналась стройка 25 июня 1959 года. Поэтому все внимание бывшим заводчанам, которые ковали трудовую славу предприятия оборонно-космического комплекса.

Конечно, завод сейчас не тот, что был в годы своего расцвета в 1970-1980-х годах, когда через его проходную шли 10 тыс. человек в сутки. Сегодня на предприятии работает порядка 1700 сотрудников. Но БЭМЗ в трудные годы перестройки, пройдя через конверсию, потерю оборонного госзаказа, невыплату зарплаты и забастовки смог сохранить профиль. И сегодня завод работает на ВПК и космос, делает сложнейшие приборы для самолетов, подводных лодок и ракет наземного базирования.

Об этом сегодня, 25 июня, рассказал бывший директор БЭМЗа с 1987 года, а ныне председатель Совета директоров предприятия Виктор Осин. По традиции в этот день завод открывает двери, впуская на свою некогда засекреченную площадку всех желающих: своих ветеранов, школьников, жителей Бердска.

Перед Днем открытых дверей в течение 2,5 месяцев БЭМЗ провел десятки встреч бывших заводчан. Впервые в юбилейный 2019 год завод организовал общение по цехам. Как сообщил Осин «Курьер. Среда. Бердск», в общей сложности на встречи пришло более 3500 человек.

— Люди, бывшие работники завода, посидели, чай попили, пообщались. Приходили ветераны, которым по 80 и 90 лет. Благодарили потом за то, что их вернули в молодость. Люди по 20 лет не виделись. Но на этом праздник не заканчивается, — прокомментировал Виктор Константинович.

К нему постоянно подходили люди, поздравляли с праздником. Вокруг — радостные лица, действительно вернувшихся на десятки лет назад в свою заводскую молодость бердчан. И не только.

Андрей недавно переехал в Бердск из Забайкалья. И в день рождения БЭМЗа решил привести на завод своего 6-летнего сына Тимофея. Объявление о Дне открытых дверей прочитал в местной газете.

— Думаю, сыну будет интересно посмотреть завод. Покажу ему станки, как люди работают, коли разрешили в цеха заходить. Говорят, здесь высокоточное производство, — рассказал Андрей, пока его сын рассматривал раскраску, которую БЭМЗ выпустил специально для малышей на тему заводских изделий.

Кроме того, всяк входящему через проходную 25 июня вручали пригласительный билет на народные гуляния, которые состоятся по случаю бэмзовского юбилея в ДК «Родина» 16 августа, и шоколадку с фирменным логотипом нынешнего завода — «Бетро».

После вскрытия капсулы с посланием потомкам из 2009 года Виктор Осин высоко оценил нынешнюю работу завода: показатели даже лучше, чем предполагали заводчане 10 лет назад в посткризисный год.

После короткого митинга у заводской проходной и закладки в стену нового послания для заводчан 2029 года пришедшие на День открытых дверей разбрелись по территории БЭМЗа. Организаторы праздника специально не стали делать торжества с официозом, стараясь создать для своих бывших коллег атмосферу теплых воспоминаний о своей заводской молодости, трудовых буднях, спортивных успехах, субботниках, комсомольской стройки пионерского лагеря, стадиона «Авангард» и молодежных общежитий, о работе в подсобном хозяйстве Бураново, турслетах и вкусных булочках, которые разносили перед обедом по цехам.

Многие с удивлением заметили, что в заводских цехах мало что изменилось. А от этого ощущение возвращения времени вспять только усилилось.

Татьяна Пучкова 15 лет работала монтажницей в цехе №38. Но в основном, говорит, танцевала в художественной самодеятельности.

— У нас были очень сильные спортсмены и артисты. От 38-го цеха я участвовала и в КВНах, и смотрах художественной самодеятельности. И мы всегда побеждали. Мы были очень творческие. Из нашего цеха вышел знаменитый мужской хор патриотической песни «Факел» — вся регулировка пела. И так многие из нас пошли в культуру. Цех, можно сказать, дал нам путевку в жизнь, — вспоминает Татьяна Анатольевна, ушедшая с БЭМЗа в городской отдел по делам молодежи. — Завод был сильным, мог себе позволить и спорт, и культуру развивать.

Последний раз она была на родном заводе 10 лет назад тоже в День открытых дверей. И с удовольствием побывала сегодня. Особенно ценным она назвала встречи по цехам, которые БЭМЗ организовал накануне юбилея:
— Это замечательное событие. Огромное спасибо руководству завода, что они позволили нам встретиться, вспомнить прошлое. Наш цех собирался 17 мая. Было очень много народу.

Ученики бердской школы №2 пришли на БЭМЗ 25 июня организованно. Им провели экскурсию по основным заводским цехам — №38, где собирают гироскопы для космических аппаратов, и №48, где делают знаменитые электробритвы «Бердск».

Подробности — в ближайшее время.

Назад в СССР: Оборонный завод в день своего 60 летия открыл двери всем в Бердске

Председатель совета директоров БЭМЗа Виктор Осин (на фото — слева) встретил старых друзей

Назад в СССР: Оборонный завод в день своего 60 летия открыл двери всем в Бердске

Маленькому Тимофею папа показал БЭМЗ

Назад в СССР: Оборонный завод в день своего 60 летия открыл двери всем в Бердске

На День открытых дверей на БЭМЗ пришли люди разных возрастов — ветераны и школьники

Назад в СССР: Оборонный завод в день своего 60 летия открыл двери всем в Бердске

Радость встречи

Назад в СССР: Оборонный завод в день своего 60 летия открыл двери всем в Бердске

Ветеран БЭМЗа снова прошел по заводской территории

Назад в СССР: Оборонный завод в день своего 60 летия открыл двери всем в Бердске

После Дня открытых дверей на БЭМЗе люди оставляли свои впечатления и благодарности

 


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Фотограф из Новосибирска снял НЛО Жара до+30 идет в Бердск Замурованную 10 лет назад капсулу с посланием потомкам не смогли вскрыть в День открытых дверей БЭМЗа в Бердске

(1) Комментарий

  1. Аноним

    Многие с удивлением заметили, что в заводских цехах мало что изменилось. А от этого ощущение возвращения времени вспять только усилилось. )))

    Какими только модернизациями и реформами власть не пугала, завод выстоял. ;)

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 15% при страховании домов, дач, квартир!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика