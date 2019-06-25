Замурованную 10 лет назад капсулу с посланием потомкам не смогли вскрыть в День открытых дверей БЭМЗа в Бердске

Сегодня, 25 июня, Бердский электромеханический завод празднует юбилей. Одному из крупнейших предприятий Бердска исполнилось 60 лет. БЭМЗ по традиции в день рождения завода открыл двери всем. Но юбилеи особенны тем, что в этот день вскрывают капсулу с письмом заводчан, заложенную в стену проходной 10 лет назад.

Извлечь капсулы-2009, спрятанную в полувековой юбилей завода, пригласили мастера производства товаров народного потребления Екатерину Комарову и токаря 5-го разряда механосборочного цеха, награжденного медалью ордена «За заслуги перед Отечеством 2 степени» Александра Николаева.

Рабочий открутил шурупы отверткой, снял памятную доску со стены и достал из углубления металлическую капсулу. Но извлечь из нее письмо не получилось. Крышка капсулы не отвинчивалась. Николаев попробовал постучать по ней — тщетно. На помощь пришел нынешний директор БЭМЗа Сергей Епифанцев. Но и он не смог вскрыть прочно припаявшуюся за 10 лет крышку капсулы.

Выход из положения нашли — зачитали дубликат, хранившийся в заводском архиве.

«Сегодня наш коллектив трудится в очень сложных финансовых условиях, вызванных проблемами мировой экономики. Но, несмотря на трудности, мы с надеждой и уверенностью смотрим в будущее. Каждый наш рабочий день наполнен напряженным трудом. Мы осваиваем новую продукцию, внедряем сложное оборудование. Завод ежедневно прирастает новыми кадрами….»

Если говорить коротко, то в письме пожелали стабильной работы и улучшения показателей завода, а также развития и поиска новой номенклатуры.

— Мы погасили все кредиты и сегодня не имеем ни одной задолженности. Ежегодно вкладываем 150-200 млн рублей собственных средств. Кардинально изменили портфель заказов. Если раньше мы делали продукцию для ракетно-космической отрасли, то сегодня мы освоили новые изделия — детали для гражданских самолетов и СУ-34. А также мы делаем систему вентиляции для современных подлодок, — подвел итоги работы завода за последние 10 лет председатель Совета директоров АО «БЭМЗ» Виктор Осин.

По его оценке, завод выполнил все наказы бэмзовцев 2009 года.

Не нарушая традицию, заводчане оставили письмо для будущих работников, которые будут трудиться в 2029 году и поместили его в капсулу — до 70-летия Бердского электромеханического завода. В послании потомкам нынешние бэмзовцы призвали применять инновационные технологии, осваивать наукоемкие изделия ,любить и беречь родной завод.

— Будущее завода зависит не только от политического курса, но и от каждого человека. Наш труд — это главное в истории завода. Мы стремимся, чтобы наша продукция приносила пользу. Мы, передавая вам наше предприятие, искренне надеемся, что вы сохраните и приумножите все то доброе, что передали нам предки, — зачитала Ольга Александрова, намотчица сборочного производства.

Евгений Ядров, выпускник Бердского электромеханического техникума, который за 4 года вырос от оператора станков с ЧПУ до начальника механического производства «Электроприборы-БЭМЗ» вместе с Ольгой заложил на 10 лет новую капсулу времени.

— Я считаю, что передача капсулы — это важный момент в жизни не только для бэмзовцев, но и всех жителей города. Ведь это историческая ценность и полученный опыт, который можно передать, — подчеркнул бывший работник БЭМЗа Николай Федорович.

Традиция передавать потомкам напутствие родилась на БЭМЗе в 1989-м — в год 30-летия завода.