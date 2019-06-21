9000 жителей Бердска впервые получили квитанции от КБУ

Более 9000 абонентов в 114 домах получили индивидуальные платежные документы от МУП «КБУ». Первыми, кому были разосланы квитанции стали жители многоквартирных домов, находящихся на прямых договорах с МУП «КБУ». Для рассылки был заключен договор с ФГУП «Почта России», сообщила прсс-служба МУП КБУ.

Индивидуальный платежный документ – это специальная квитанция, в которой указываются данные, позволяющие произвести оплату за услуги ресурсоснабжающей организации, в ней содержатся информация о начислениях, о предыдущей оплате и о задолженности, данные прибора учета и их показания.

Стоит отметить, что платежный документ не помещается в отдельный конверт, а складывается и запечатывается, таким образом, чтобы вся информация с персональными данными была внутри, снаружи остается, виден один только адрес! Доставка самого такого запечатанного документа в адрес физических лиц осуществляется до почтового ящика, если таковой есть в подъезде.

Следующим этапом МУП «КБУ» планирует рассылать квитанции жителям частного сектора. А для того, чтобы квитанции точно дошли до адресата, рекомендуем абонентам проверить наличие почтовых ящиков и их состояние.

Стоит отметить, что получать квитанции можно и в электронном виде – такой запрос можно отправить через личный кабинет. Подробно — как получить доступ к личному кабинету читайте на сайте МУП «КБУ» — Личный кабинет.

Напомним, что у бердчан были претензии о распространении персональных данных в квитанциях на услуги ЖКХ.