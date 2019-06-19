Квитанция ЖКХ: Персональные данные потребителей не разглашает КБУ Бердска

Распространением персональных данных в подъезде жилого дома возмутился читатель «Курьер. Среда. Бердск»:

— МУП «КБУ» совсем обнаглело! На подоконнике в подъезде лежат квитки. В них прямым текстом адрес и Ф. И. О. собственника/нанимателя. Это преступление — ч. 2 ст. 137 УК РФ. Можно иски сразу подавать. Видимо, в данной организации вообще нет юристов? Такое можно или лично вручать,например, заказным письмом, или там не должны стоять Ф. И. О. Какие могут быть «персональные данные» с такими специалистами?

Директор бердского Комбината бытовых услуг Владимир Воспанчук заверил «Курьер. Среда. Бердск», что все квитанции со сведениями об оплате коммунальных платежей КБУ направляет адресатам посредством «Почты России».

-В данном случае не указан адрес дома, где это произошло, нет фотографии, свидетельствующей о факте распространения персональных данных. Поэтому даже не целесообразно направить претензию в отношении «Почты России», которая по единственному договору с нами занимается рассылкой писем с квитанциями, — прокомментировал Владимир Викторович.

Директор КБУ также поведал, что все квитанции абонентам направляются исключительно в конвертах, где указан адрес, а также фамилия и инициалы получателя. Руководство Комбината бытовых услуг знает о законе по защите персональных данных и не намерен их разглашать.

Стоит отметить, что сведения, которые необходимы для расчета и взимания платы за жилое помещение и коммунальные услуги и заполнения платежного документа, безусловно, являются персональными данными. Ф.И.О., почтовый адрес и площадь помещения, принадлежность потребителя к той или иной льготной категории, сведения о задолженности, объем потребления тех или иных коммунальных услуг.

Ресурсоснабжающая организация, как самостоятельно начисляющая платежи, так и передающая эти функции специализированной компании, признается оператором, поскольку она, как минимум, организует обработку персональных данных и определяет цели обработки, состав данных и операции, совершаемые с ними.

Статьей 7 Федерального закона № 152-ФЗ предусмотрено, что операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В силу требований статьи 19 Федерального закона № 152-ФЗ оператор при обработке персональных данных обязан принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

Счета-квитанции могут помещаться в почтовые конверты или с помощью специального оборудования запечатываться в виде бесконвертных отправлений. Платежный документ складывается и запечатывается, часть документа с персональными данными оказывается внутри, либо доставляться лично в руки получателям под роспись.