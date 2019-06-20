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Прошла шестую химиотерапию онкобольная мама двоих детей из Бердска

Скоро Наталье Жаворонок предстоит обледование, компьютерная томография, которое покажет, продолжать химиотерапию или нет.

20.06.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Прошла шестую химиотерапию онкобольная мама двоих детей из Бердска

Наталья очень признательна читателям «Курьер. Среда. Бердск», поддержавшим ее в трудную минуту

После двухнедельного лечения в областной больнице вернулась домой онкобольная мама двоих детей из Бердска. Она наконец-то смогла пройти шестую по счету химиотерапию.

Напомним, за помощью к читателям «Курьера» обратилась 38-летняя Наталья Жаворонок. У нее третья стадия онкологического заболевания. Бердчанка прошла пять курсов химиотерапии из восьми. И ей было тяжело не столько от болезни, сколько от переживаний, где взять деньги, чтобы одеть и накормить детей. Ее пенсии по инвалидности не хватает даже на лекарства, и не только для себя. Дошло до того, что ей стало нечем кормить детей, 6-летнего Кирилла и 15-летнего Андрея.

На карту Натальи Жаворонок благотворители перечислили порядка 120 тыс. рублей. Часть она потратила на продукты, лекарства, одежду и обувь для детей. Остальные, около 70 тыс. рублей, положила на карту старшего сына, «на всякий случай».

К сожалению, средств, собранных благотворителями, у Натальи уже не осталось. Львиная доля ушла на лекарства. Бронхит, гормональный сбой и операция помешали ей пройти запланированный очередной, шестой по счету, курс химиотерапии. Ожидание затянулось на несколько месяцев.

Меньше недели назад Наташа вернулась домой после шестой химиотерапии. Соскучившись по детям, решила провести с ними время на природе. И отправилась на дачу. Как сейчас говорит Наталья, очень даже зря совершила столь необдуманный поступок. Ей стало плохо на перроне железнодорожной станции. Совершенно обессиленная она чуть не потеряла сознание. Ей пришлось лечь на скамейку. Тогда Наталья думала, что перенесла микроинсульт: онемело все тело, даже язык. Потом немного отпустило, и она с сыновьями вернулась домой. Думала, что перенесла микроинсульт, но медработники объяснили, что это было побочное действие химиотерапии. До сих пор еще не может прийти в себя

— Хотела отправить сына в оздоровительный лагерь, но нет денег на путевку. Все, что лежало на карте, давно закончилось. Попробую сходить в отдел опеки, может там помогут с льготной путевкой. Если не получится, то оправлю сына к родственникам в деревню, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 20 июня Наталья Жаворонок.

На следующей неделе бердчанка отправится в областную больницу на обследование — ей предстоит пройти компьютерную томографию. Именно компьютерная томография покажет, продолжать химиотерапию или нет. Возможно, после обследования ее могут отправить на более точное, в Красноярск. Этого Наташа очень желала бы.

— Девчонки на работе до сих пор держат для меня место. Я так соскучилась по работе, что буквально побежала бы на нее, если были бы силы. Скорее уже вылечиться бы и войти в колею, — со слезами в голосе произносит Наташа.

Чтобы семья хоть как-то держалась на плаву, мама Наташи начала подрабатывать. Вся уже, бедная, вымоталась, сожалела Жаворонок.

Наталья Жаворонок еще раз передает огромное спасибо и желает крепкого здоровья и благополучия всем тем людям, которые не оставили ее в трудную минуту, поддержали и материально, и морально. Наташа признается, что даже представить себе не может, что могло бы случиться, если бы не помощь читателей «Курьер. Среда. Бердск».


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