Шок: Ради еды для детей отказывается от лекарств больная раком мать в Бердске

С августа прошлого года мама двоих детей Наталья Жаворонок борется с онкологией за свою жизнь
— Я готова в ноги упасть, чтобы помогли моим детям, — с отчаянием произносит жительница Бердска Наталья Жаворонок.
И отчаиваться есть от чего. У Наташи онкологическое заболевание «лимфома Ходжкина». 38-летняя бердчанка уже прошла пять курсов химиотерапии из восьми. Совсем скоро ей придется отправиться на очередную процедуру в областную клиническую больницу. И ей тяжело не столько от болезни, сколько от переживаний, где взять деньги, чтобы одеть и накормить детей. Ее пенсии по инвалидности не хватает даже на лекарства, и не только для себя. Но вот экономит исключительно на себе — покупает самые дешевые препараты, отказываясь от необходимых дорогостоящих.
Автор видео Галина Панчева
Сейчас дошло до того, что ей попросту нечем кормить детей. Все ресурсы давным-давно исчерпаны. Наташа даже хотела между курсами химиотерапиии, промежуток составляет 12 дней, устроиться на работу (это с первой группой инвалидности! — прим. ред.), но кто ее возьмет на такое время, сокрушается бердчанка. А ее сыновьям 15-летнему Андрею и 6-летнему Кириллу необходимо еще купить одежду и обувь на весну и лето.
Автор видео Галина Панчева
Наталья души не чает в своих детках. Но вот с личной жизнью как-то не сложилось.
— Видимо, я все время выбираю не тех мужчин, — вздохнула Наталья.
Первый муж Наташи ушел от нее, когда она носила в себе их первенца. Поднимала сына одна. Правда, бывший общался с ребенком, дарил ему подарки. Второго своего мужчину, отца Кирилла, бердчанка не хочет даже и вспоминать. Все было очень сложно. Но между тем, Наташа неплохо жила со своими мальчишками и одна. Работала на производстве, брала работу на дом. Заработка хватало, чтобы рассчитаться за аренду съемной квартиры и жить безбедно.
В марте прошлого года бердчанка пережила огромный стресс. В драке ее сын получил травму. К тому же, то избиение записали на видео и выложили в соцсети, и она испытала шок, когда увидела все это. Наталья уверена, что полученный стресс подкосил ее здоровье. Ведь она никогда ничем серьезно не болела, разве, что, как и все, подхватывала сезонную простуду.
Все началось с того, что Наташу стали беспокоить боли. На ноге появилась шишка, которая постепенно увеличивалась в размерах. В августе ей стало плохо на работе, вызвали скорую, и с подозрением на аппендицит ее увезли в больницу. Но все оказалось гораздо серьезнее. Онкология — такое заключение для Наташи было как гром с ясного неба. Она долго отходила от операции и страшного диагноза.
Потянулись тяжелые дни лечения. Со съемной квартиры Наталье с сыновьями пришлось перебраться к матери в однокомнатную квартиру. Она с сыновьями заняла комнату. Мама перебралась на кухню. Она и присматривает за внуками, когда Наташа уезжает на химиотерапию. Мама Натальи получает минимальную пенсию, большая часть которой уходит на покрытие долгов. Накопилось долгов и у Натальи. Даже за детский сад она уже задолжала 6000 рублей.
Сыновья знают, что их мама больна. Маленький еще не понимает насколько, а вот старшему известно все — он очень переживает за маму. Но вида не показывает, отметила Наталья.
Подростку выпали непростые испытания — ему пришлось пережить и предательство отца. Когда Наташа попросила у бывшего 500 рублей, которых не хватало, чтобы сыну пройти обследование, он сказал, как отрезал: нет. А после и вовсе заказал ДНК-экспертизу. Но она подтвердила его отцовство, заверила Наталья. Бердчанка подала на отца своего ребенка иск в суд о взыскании алиментов.
Автор видео Галина Панчева
— Недавно младший сын спросил у меня «Мама мое детство кончилось?». Спрашиваю: почему ты так думаешь? «Теперь в садике мне приходится одеваться самому», — смахивая слезинки, рассказала Наталья.
Чуть позже пояснила, что когда приходит с Кириллом в сад, ей становится плохо от духоты и она садится на скамейку. И может только подавать ребенку вещи.
Автор видео Галина Панчева
Измученная болезнью и отсутствием денег Наталья Жаворонок отправилась в соцзащиту, чтобы ее семье оказали хоть какую-нибудь поддержку. Все, что смогли предложить — продуктовый набор.
Ходила в отдел опеки в надежде, что ее мать сможет оформить опеку над детьми и будет получать помощь от государства. Но узнала, что такое возможно только в случае потери кормильца. И если это случится, то только младший ребенок Наташи сможет оказаться под опекой, у старшего есть законный отец.
— Мне, что повеситься, чтобы моим детям хоть кто-нибудь помог? — с надрывом произнесла мать двоих детей.
Наталья призналась «Курьер. Среда. Бердск», что по-настоящему страшно ей стало совсем недавно, когда болезнь перешла в другую стадию, третью. И когда умирали те пациенты, вместе с которыми она проходила химиотерапию.
Автор видео Галина Панчева
Мама двоих детей стоически борется за жизнь. Говорит, что с августа очень изменилась. Стягивает с головы косынку, проводит рукой по седому ежику и с нестерпимой болью произносит, что совсем недавно у нее были длинные светлые волосы. И седины было совсем чуть-чуть.
Если вы готовы помочь Наталье Жаворонок и ее детям, можете перечислить деньги на банковскую карту. Ваша помощь поможет Наталье бросить все свои силы на борьбу с онкологическим заболеванием.
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уймись… тут реальное горе и тяжелая ситуация.
не в тему, будь человеком!
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Да уж, печально. Приходит осознание того, что остаётся надежда только на то, что «с миру по нитке» .
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На карте Сбера было 400 с копейками, перевела 400
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Напишите телефон Натальи.
Если нужна помощь вещами для детей, то могла бы помочь.
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Это походу то видео когда на школьнике прыгали за Ленина 10/2.
Бедная женщина, столько боли, особенно переживания!!!
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Странно одно — почему бывший муж заказал ДНК-экспертизу….
Значит был повод для сомнений. Видимо гуляла тетя от мужа налево.
Да и вообще, кто порядочный будет выносить мусор из избы, поливая грязью бывших супругов?
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