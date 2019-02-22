Шок: Ради еды для детей отказывается от лекарств больная раком мать в Бердске

— Я готова в ноги упасть, чтобы помогли моим детям, — с отчаянием произносит жительница Бердска Наталья Жаворонок.

И отчаиваться есть от чего. У Наташи онкологическое заболевание «лимфома Ходжкина». 38-летняя бердчанка уже прошла пять курсов химиотерапии из восьми. Совсем скоро ей придется отправиться на очередную процедуру в областную клиническую больницу. И ей тяжело не столько от болезни, сколько от переживаний, где взять деньги, чтобы одеть и накормить детей. Ее пенсии по инвалидности не хватает даже на лекарства, и не только для себя. Но вот экономит исключительно на себе — покупает самые дешевые препараты, отказываясь от необходимых дорогостоящих.

Автор видео Галина Панчева



Сейчас дошло до того, что ей попросту нечем кормить детей. Все ресурсы давным-давно исчерпаны. Наташа даже хотела между курсами химиотерапиии, промежуток составляет 12 дней, устроиться на работу (это с первой группой инвалидности! — прим. ред.), но кто ее возьмет на такое время, сокрушается бердчанка. А ее сыновьям 15-летнему Андрею и 6-летнему Кириллу необходимо еще купить одежду и обувь на весну и лето.

Автор видео Галина Панчева



Наталья души не чает в своих детках. Но вот с личной жизнью как-то не сложилось.

— Видимо, я все время выбираю не тех мужчин, — вздохнула Наталья.

Первый муж Наташи ушел от нее, когда она носила в себе их первенца. Поднимала сына одна. Правда, бывший общался с ребенком, дарил ему подарки. Второго своего мужчину, отца Кирилла, бердчанка не хочет даже и вспоминать. Все было очень сложно. Но между тем, Наташа неплохо жила со своими мальчишками и одна. Работала на производстве, брала работу на дом. Заработка хватало, чтобы рассчитаться за аренду съемной квартиры и жить безбедно.

В марте прошлого года бердчанка пережила огромный стресс. В драке ее сын получил травму. К тому же, то избиение записали на видео и выложили в соцсети, и она испытала шок, когда увидела все это. Наталья уверена, что полученный стресс подкосил ее здоровье. Ведь она никогда ничем серьезно не болела, разве, что, как и все, подхватывала сезонную простуду.

Все началось с того, что Наташу стали беспокоить боли. На ноге появилась шишка, которая постепенно увеличивалась в размерах. В августе ей стало плохо на работе, вызвали скорую, и с подозрением на аппендицит ее увезли в больницу. Но все оказалось гораздо серьезнее. Онкология — такое заключение для Наташи было как гром с ясного неба. Она долго отходила от операции и страшного диагноза.

Потянулись тяжелые дни лечения. Со съемной квартиры Наталье с сыновьями пришлось перебраться к матери в однокомнатную квартиру. Она с сыновьями заняла комнату. Мама перебралась на кухню. Она и присматривает за внуками, когда Наташа уезжает на химиотерапию. Мама Натальи получает минимальную пенсию, большая часть которой уходит на покрытие долгов. Накопилось долгов и у Натальи. Даже за детский сад она уже задолжала 6000 рублей.

Сыновья знают, что их мама больна. Маленький еще не понимает насколько, а вот старшему известно все — он очень переживает за маму. Но вида не показывает, отметила Наталья.

Подростку выпали непростые испытания — ему пришлось пережить и предательство отца. Когда Наташа попросила у бывшего 500 рублей, которых не хватало, чтобы сыну пройти обследование, он сказал, как отрезал: нет. А после и вовсе заказал ДНК-экспертизу. Но она подтвердила его отцовство, заверила Наталья. Бердчанка подала на отца своего ребенка иск в суд о взыскании алиментов.

Автор видео Галина Панчева



— Недавно младший сын спросил у меня «Мама мое детство кончилось?». Спрашиваю: почему ты так думаешь? «Теперь в садике мне приходится одеваться самому», — смахивая слезинки, рассказала Наталья.

Чуть позже пояснила, что когда приходит с Кириллом в сад, ей становится плохо от духоты и она садится на скамейку. И может только подавать ребенку вещи.

Автор видео Галина Панчева



Измученная болезнью и отсутствием денег Наталья Жаворонок отправилась в соцзащиту, чтобы ее семье оказали хоть какую-нибудь поддержку. Все, что смогли предложить — продуктовый набор.

Ходила в отдел опеки в надежде, что ее мать сможет оформить опеку над детьми и будет получать помощь от государства. Но узнала, что такое возможно только в случае потери кормильца. И если это случится, то только младший ребенок Наташи сможет оказаться под опекой, у старшего есть законный отец.

— Мне, что повеситься, чтобы моим детям хоть кто-нибудь помог? — с надрывом произнесла мать двоих детей.

Наталья призналась «Курьер. Среда. Бердск», что по-настоящему страшно ей стало совсем недавно, когда болезнь перешла в другую стадию, третью. И когда умирали те пациенты, вместе с которыми она проходила химиотерапию.

Автор видео Галина Панчева



Мама двоих детей стоически борется за жизнь. Говорит, что с августа очень изменилась. Стягивает с головы косынку, проводит рукой по седому ежику и с нестерпимой болью произносит, что совсем недавно у нее были длинные светлые волосы. И седины было совсем чуть-чуть.

Если вы готовы помочь Наталье Жаворонок и ее детям, можете перечислить деньги на банковскую карту. Ваша помощь поможет Наталье бросить все свои силы на борьбу с онкологическим заболеванием.

Карта «Мир» 2202200942012970 (Наталья Анатольевна Жаворонок).