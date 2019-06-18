Сожаления в глазах родителей выпавших из окон детей не увидел главврач ЦГБ Бердска

Два выпавших ребенка из окон за неделю обеспокоили власть Бердска. Глава города Евгений Шестернин созвал директоров школ, детских садов, чиновников, медиков, строителей и следователя СК, чтобы придумать, как защитить малышей от смерти.

-За две недели по причине невнимательности родителей из окон 4 и 3 этажа выпали полуторогодовалые дети. Каждый год повторяется одно и то же. Беспечность родителей есть, факт. Наша задача достучаться до тех родителей, у которых есть маленькие дети и обеспечить им безопасность, — выступил перед присутствующими Евгений Анатольевич.

Директор школы № 11 Николай Репренцев отметил, что педагоги школы всегда переживают за своих воспитанников. Чтобы оградить школьников от несчастного случая, руководство школы вынуждено снять оконные ручки в классах начальной школы. Но ученики приносят ручки из дома и открывают окна.

-Я считаю, что нужно издать распоряжение: там, где находятся дети, нужно ставить специальные приборы. Если ребенок на него облокотится, чтобы оно не открылось, — предложил Николай Репренцев.

Выступил и представитель «СтройРегионСервиса» Владимир Постников, который сообщил, что «все уже давно решено». Министерство промышленности и торговли РФ в 2017 году издало приказ, где прописано, что все изготовители окон должны ставить противооткрывающиеся устройства.

-Мы можем сколько угодно приказов издать и решеток поставить, но если не будет ответственности родителей за безопасность детей, наверное, мы с вами не сможем ничего решить. Мне кажется, что очень важна эмоциональная составляющая воздействия на молодых родителей. Каждый родитель думает, что это не со мной произошло, а с ним. Наша задача через СМИ говорить об этом эмоциональном состоянии родителей в тот момент, когда трагедия произошла. Другого варианта я не вижу, — поделилась мнением директор школы № 5 Ольга Гареева.

Автор видео Марина Волкова



Главный врач бердской ЦГБ Юрий Краморов отметил, что в детских больницах расклеены памятки, рассказыающие о несчастных случаях с детьми. Он не исключил и то, что врачи могут рассказывать о потенциальных опасностях родителям на приемах в детских поликлиниках.

-Мы такую практику введем. Я сегодня смотрел на этих детей, нет никакого сожаления в глазах у матерей. Может, потому что дети так удачно упали и выжили. Может поэтому они так не напуганы. Нужно рассказывать родителям, что их ждет и какая ответственность может наступить для них в случае трагедии, — резюмировал Юрий Николаевич.

Автор видео Марина Волкова



С ним согласился и директор УК «Вымпел-Сервис» Николай Яковченко. По его мнению, можно закрыть окна решетками, но в первую очередь ответственность за детей лежит на их родителях.

Евгений Шестернин выяснил, что в группе риска в Бердске находятся все дети до 7 лет. Чиновники решили, что разъяснительная беседу с малышами проведут в школах и детских садах Бердска, разработают специальные памятки их родителям. Директор управления образования и молодежной политики Жанна Тузова предложила снять ролики и разместить их в соцсетях.

— У молодежи нет тревожности в том, что есть опасность на окне, на дороге. Опасные места нужно конкретизировать и рассказать молодым родителям, чем чревата беспечность, — высказалась Жанна Тузова.

Старший следователь следственного отдела Бердска СО СК РФ по Новосибирской области Игорь Метляков подчеркнул, что уголовная ответственность для родителей наступает в том случае, если ребенок пострадал или скончался. Но СК проверит оба инцидента и примет процессуальное решение.

Автор видео Марина Волкова



— В прошлом году родители уже привлекались по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности — прим. ред.). Говорим о том, что все методы и способы приняты, но такие случаи повторяются. Поверьте мне, в быту никто от этого не застрахован. Но дома мы лишний раз посмотри за своим ребенком и внуком, возможно, избежим сами трагедии. Стоит это повторять, пытаться выработать новые решения на местном уровне. На мой взгляд, причины этих событий это рассуждения о том, что «это может случиться, но не с нами». И мнимость безопасности. Родители видят на окне москитную сетку и думают, что есть какая-то преграда между ребенком и улицей. Но на самом деле москитная сетка зафиксирован непрочно и ребенок выпадает из окна. В данных случаях действиям родителей будет дана уголовно-процессуальная оценка, в зависимости от этого будет отказано в возбуждении уголовного дела, принято решение о привлечении их к уголовной, либо административной ответственности, — прокомментировал Игорь Метялков.

Евгений Шестернин уверен: каждый отвечает за себя и своего ребенка. А власть со своей стороны примет меры к информированию населения о потенциальной опасности для малышей.

