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Сожаления в глазах родителей выпавших из окон детей не увидел главврач ЦГБ Бердска

Чиновники придумывали, как обезопасить малышей от смерти. Но ответственность за детей лежит на родителях. В случае трагедии в отношении них могут возбудить уголовное дело. (ВИДЕО, ФОТО)

18.06.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой 4 коммент.
 
Сожаления в глазах родителей выпавших из окон детей не увидел главврач ЦГБ Бердска

Главврач бердской ЦГБ уверен: ответственность за детей лежит на их родитлях

Два выпавших ребенка из окон за неделю обеспокоили власть Бердска. Глава города Евгений Шестернин созвал директоров школ, детских садов, чиновников, медиков, строителей и следователя СК, чтобы придумать, как защитить малышей от смерти.

-За две недели по причине невнимательности родителей из окон 4 и 3 этажа выпали полуторогодовалые дети. Каждый год повторяется одно и то же. Беспечность родителей есть, факт. Наша задача достучаться до тех родителей, у которых есть маленькие дети и обеспечить им безопасность, — выступил перед присутствующими Евгений Анатольевич.

Директор школы № 11 Николай Репренцев отметил, что педагоги школы всегда переживают за своих воспитанников. Чтобы оградить школьников от несчастного случая, руководство школы вынуждено снять оконные ручки в классах начальной школы. Но ученики приносят ручки из дома и открывают окна.

-Я считаю, что нужно издать распоряжение: там, где находятся дети, нужно ставить специальные приборы. Если ребенок на него облокотится, чтобы оно не открылось, — предложил Николай Репренцев.

Выступил и представитель «СтройРегионСервиса» Владимир Постников, который сообщил, что «все уже давно решено». Министерство промышленности и торговли РФ в 2017 году издало приказ, где прописано, что все изготовители окон должны ставить противооткрывающиеся устройства.

-Мы можем сколько угодно приказов издать и решеток поставить, но если не будет ответственности родителей за безопасность детей, наверное, мы с вами не сможем ничего решить. Мне кажется, что очень важна эмоциональная составляющая воздействия на молодых родителей. Каждый родитель думает, что это не со мной произошло, а с ним. Наша задача через СМИ говорить об этом эмоциональном состоянии родителей в тот момент, когда трагедия произошла. Другого варианта я не вижу, — поделилась мнением директор школы № 5 Ольга Гареева.

Автор видео Марина Волкова

Главный врач бердской ЦГБ Юрий Краморов отметил, что в детских больницах расклеены памятки, рассказыающие о несчастных случаях с детьми. Он не исключил и то, что врачи могут рассказывать о потенциальных опасностях родителям на приемах в детских поликлиниках.

-Мы такую практику введем. Я сегодня смотрел на этих детей, нет никакого сожаления в глазах у матерей. Может, потому что дети так удачно упали и выжили. Может поэтому они так не напуганы. Нужно рассказывать родителям, что их ждет и какая ответственность может наступить для них в случае трагедии, — резюмировал Юрий Николаевич.

Автор видео Марина Волкова

С ним согласился и директор УК «Вымпел-Сервис» Николай Яковченко. По его мнению, можно закрыть окна решетками, но в первую очередь ответственность за детей лежит на их родителях.

Евгений Шестернин выяснил, что в группе риска в Бердске находятся все дети до 7 лет. Чиновники решили, что разъяснительная беседу с малышами проведут в школах и детских садах Бердска, разработают специальные памятки их родителям. Директор управления образования и молодежной политики Жанна Тузова предложила снять ролики и разместить их в соцсетях.

— У молодежи нет тревожности в том, что есть опасность на окне, на дороге. Опасные места нужно конкретизировать и рассказать молодым родителям, чем чревата беспечность, — высказалась Жанна Тузова.

Старший следователь следственного отдела Бердска СО СК РФ по Новосибирской области Игорь Метляков подчеркнул, что уголовная ответственность для родителей наступает в том случае, если ребенок пострадал или скончался. Но СК проверит оба инцидента и примет процессуальное решение.

Автор видео Марина Волкова

— В прошлом году родители уже привлекались по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности — прим. ред.). Говорим о том, что все методы и способы приняты, но такие случаи повторяются. Поверьте мне, в быту никто от этого не застрахован. Но дома мы лишний раз посмотри за своим ребенком и внуком, возможно, избежим сами трагедии. Стоит это повторять, пытаться выработать новые решения на местном уровне. На мой взгляд, причины этих событий это рассуждения о том, что «это может случиться, но не с нами». И мнимость безопасности. Родители видят на окне москитную сетку и думают, что есть какая-то преграда между ребенком и улицей. Но на самом деле москитная сетка зафиксирован непрочно и ребенок выпадает из окна. В данных случаях действиям родителей будет дана уголовно-процессуальная оценка, в зависимости от этого будет отказано в возбуждении уголовного дела, принято решение о привлечении их к уголовной, либо административной ответственности, — прокомментировал Игорь Метялков.

Евгений Шестернин уверен: каждый отвечает за себя и своего ребенка. А власть со своей стороны примет меры к информированию населения о потенциальной опасности для малышей.


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    Флюрография не работает , на узи очередь на пол года , врачу две очереди по времени и по резервному , партнерские отношения с ритуалками .
    Где сожаления ?

    Thumb up 4 Thumb down 1

    • гость

      тоже резануло, уж точно не краморову говорить об отсутствии сожаления у кого-то в глазах.. еще рассуждает о высоком..

      Thumb up 2 Thumb down 1

      • аноним

        А почему Краморов решил что перед ним родители должны сожалеть и извиняться ? Не много на себя берёт?Лучше со своей работой справлялся бы ,а то одни минусы в работе!!!!

        Thumb up 0 Thumb down 0

  2. 555

    Уважаемый Юрий Краморов займитесь медециной, а не воспитанием. Почему в гинекологии узи только по вторникам и четвергам? А если нет времени ждать? Почему воды горячей нет?Почему в ваших глазах нет сожаления к больным женщинам? Ещё очень много почему….

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