Отец выпавшего из окна ребенка в Бердске: Моего сына от смерти уберег Бог

Вечером 13 июня супружеская пара в Бердске испытала ужас — их третий горячо любимый сын выпал из окна 4 этажа. Отец 1,5 годовалого мальчика Навруз поделился с «Курьер. Среда. Бердск» историей, которая могла закончиться трагически.

-Моего сына спас Бог. Это он его уложил на газон, а не бетонную отмостку. Буду благодарить за это всю жизнь, — вспоминает Навруз. — Жена собиралась на прогулку с сыном, отвернулась на несколько секунд, а сын уже сидит на подоконнике и играет. Он полетел вниз спиной, жена не успела его поймать. Тут же схватила телефон, чтобы мне позвонить и побежала вниз. Она с 4 этажа добежала до малыша быстрее, чем люди, которые были во дворе.

Навруз благодарит не только Бога, но и врачей, которые оперативно приехали на помощь малышу, друзей, которые караулили возле реанимации ребенка, пока родители давали показания в полиции и ездили на медицинское освидетельствование. Чиновников, которые вызвались оказать необходимую помощь семье.

-Медики сына осмотрели несколько раз. Убедились, что он абсолютно здоров. Сын провел всю ночь в реанимации, а на следующий день его с женой перевели в палату травматологии. Это была самая страшная ночь в моей жизни. Слышали, как сын плачет, кричит «мама» и «папа», и понимали, что его жизнь зависит не от нас. Это ужасно, состояние паники и безысходности, — рассказал Навруз.

Пока «Курьер. Среда. Бердск» беседовал с родителями маленького героя, сам мальчик заливался смехом, играя с папой и мамой. Навруз рассказал, что многодетная семья перебралась в новую съемную квартиру две недели назад. Отец семейства достраивает дом, чтобы перебраться в вое семейное гнездышко.

-Он упал на траву, голова была в сантиметрах 10 от бетонной отмостки. Его точно уберег Бог, — уверена мама выпавшего из окна ребенка.- На улицу сильно хочет, устал уже сидеть в палате. Соскучился по своим сестрам и играм с ними. Он ведь непоседа, очень шустрый сынок. Достроим дом и станет проще. Не нужно будет снимать квартиру.

Девушка, вспоминая события 13 июня, рассказала, что ей не хватило несколько секунд, чтобы поймать ребенка. Метнувшись к окну она схватила воздух, сын уже летел вниз. Спустившись, первым делом взяла ребенка на руки и предложила грудь, чтобы хоть как-то успокоить стонущего от боли сына. Из-за перенесенного ужаса у матери пропало грудное молоко. А привыкший засыпать на руках матери малыш от этого негодует.

Уже сегодня, 18 июня, маму и малыша выпишут из больницы. Врачи бердской ЦГБ на протяжении пяти дней наблюдали за состоянием здоровья ребенка, ведь он пережил свободный полет с 4 этажа. Навруз обеспокоен тем, что люди судачат об инциденте с его сыном. Он уверяет, что это произошло случайно, супруги никогда бы не подумали, что инцидент может произойти в их семье.

-Люди говорили разные вещи: как будто сын в тяжелом состоянии, с травмами, выпал на бетонную отмостку. Это не так. Все обошлось, но урок мы получили хороший. Иногда детям хватает одной секунды, чтобы оборвать жизнь. Иногда человек идет по дороге и случайно ломает ногу или погибает. А тут ребенок выпал из окна и остался жив! Я страшно боюсь всего, что окружает моих детей. Выкрутил все ручки на окнах, обезопасил дом, чтобы мои дети были живы и здоровы. Они наш смысл жизни, — подытожил Навруз.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что вчера днем, 17 июня, из окна третьего этажа выпал еще один ребенок. Годовалый мальчик оперся на москитную сетку.

Информацию подтвердили «Курьер. Среда. Бердск» в горбольнице.

— Происшествие случилось вчера. Сейчас ребенка уже переводят в травматологическое отделение. Состояние его удовлетворительное, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» главная медсестра Елена Малиновская.

По ее словам, малыш получил сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки:

-Он находился сначала под наблюдением врачей в реанимации. Сейчас он находится с мамой в палате травматологического отделения.

Ребенок выпал из квартиры дома №32 по ул. Комсомольской. И на этот раз малыш облокотился на москитную сетку, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» начальник бердского отдела МВД Владимир Соколов. По его информации, полиция выясняет обстоятельства происшествия с ребенком. Инспекция по делам несовершеннолетних устанавливает, в каких условиях проживает ребенок в семье. Также проверку проводит Следственный комитет.

Не оставляйте детей без присмотра

Следственный комитет по Новосибирской области вновь обращает внимание и предупреждает о необходимости более ответственного подхода родителей и иных лиц к обеспечению безопасности детей в жилых помещениях. Нельзя оставлять маленького ребенка без присмотра взрослых, нужно исключить любую ситуацию, способную привести к трагедии. Падение из окна — является одной из основных причин детского травматизма и смертности, особенно в городах. Дети уязвимы перед раскрытым окном из-за своей природной любознательности.

Следственное управление обращается ко всем родителям с просьбой более бдительно следить за детьми, не оставлять их без присмотра в помещениях с открытыми окнами. Для обеспечения безопасности собственных детей родители должны продумать расстановку мебели, чтобы ребенок не смог взобраться на подоконник или край не застекленного балкона, позаботиться о специальных фиксаторах, которые не дадут малышу открыть окно, и не надеяться на москитную сетку, которая создает для ребенка мнимую иллюзию закрытого окна. Эти элементарные меры и постоянная бдительность родителей помогут сохранить жизнь ребенка.

Необходимо отметить, что взрослые должны быть предельно внимательными, травмы, полученные детьми при падении с высоты очень тяжелые, даже если врачи спасают ребенку жизнь, восстанавливаться приходится очень долго, есть случаи, когда дети остаются инвалидами.

Не оставляйте детей одних без присмотра даже на несколько секунд!