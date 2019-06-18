Отец выпавшего из окна ребенка в Бердске: Моего сына от смерти уберег Бог

1,5- годовалый малыш уже устал лежать в больнице и мечтает выйти на прогулку с сестрами
Вечером 13 июня супружеская пара в Бердске испытала ужас — их третий горячо любимый сын выпал из окна 4 этажа. Отец 1,5 годовалого мальчика Навруз поделился с «Курьер. Среда. Бердск» историей, которая могла закончиться трагически.
-Моего сына спас Бог. Это он его уложил на газон, а не бетонную отмостку. Буду благодарить за это всю жизнь, — вспоминает Навруз. — Жена собиралась на прогулку с сыном, отвернулась на несколько секунд, а сын уже сидит на подоконнике и играет. Он полетел вниз спиной, жена не успела его поймать. Тут же схватила телефон, чтобы мне позвонить и побежала вниз. Она с 4 этажа добежала до малыша быстрее, чем люди, которые были во дворе.
Навруз благодарит не только Бога, но и врачей, которые оперативно приехали на помощь малышу, друзей, которые караулили возле реанимации ребенка, пока родители давали показания в полиции и ездили на медицинское освидетельствование. Чиновников, которые вызвались оказать необходимую помощь семье.
-Медики сына осмотрели несколько раз. Убедились, что он абсолютно здоров. Сын провел всю ночь в реанимации, а на следующий день его с женой перевели в палату травматологии. Это была самая страшная ночь в моей жизни. Слышали, как сын плачет, кричит «мама» и «папа», и понимали, что его жизнь зависит не от нас. Это ужасно, состояние паники и безысходности, — рассказал Навруз.
Пока «Курьер. Среда. Бердск» беседовал с родителями маленького героя, сам мальчик заливался смехом, играя с папой и мамой. Навруз рассказал, что многодетная семья перебралась в новую съемную квартиру две недели назад. Отец семейства достраивает дом, чтобы перебраться в вое семейное гнездышко.
-Он упал на траву, голова была в сантиметрах 10 от бетонной отмостки. Его точно уберег Бог, — уверена мама выпавшего из окна ребенка.- На улицу сильно хочет, устал уже сидеть в палате. Соскучился по своим сестрам и играм с ними. Он ведь непоседа, очень шустрый сынок. Достроим дом и станет проще. Не нужно будет снимать квартиру.
Девушка, вспоминая события 13 июня, рассказала, что ей не хватило несколько секунд, чтобы поймать ребенка. Метнувшись к окну она схватила воздух, сын уже летел вниз. Спустившись, первым делом взяла ребенка на руки и предложила грудь, чтобы хоть как-то успокоить стонущего от боли сына. Из-за перенесенного ужаса у матери пропало грудное молоко. А привыкший засыпать на руках матери малыш от этого негодует.
Уже сегодня, 18 июня, маму и малыша выпишут из больницы. Врачи бердской ЦГБ на протяжении пяти дней наблюдали за состоянием здоровья ребенка, ведь он пережил свободный полет с 4 этажа. Навруз обеспокоен тем, что люди судачат об инциденте с его сыном. Он уверяет, что это произошло случайно, супруги никогда бы не подумали, что инцидент может произойти в их семье.
-Люди говорили разные вещи: как будто сын в тяжелом состоянии, с травмами, выпал на бетонную отмостку. Это не так. Все обошлось, но урок мы получили хороший. Иногда детям хватает одной секунды, чтобы оборвать жизнь. Иногда человек идет по дороге и случайно ломает ногу или погибает. А тут ребенок выпал из окна и остался жив! Я страшно боюсь всего, что окружает моих детей. Выкрутил все ручки на окнах, обезопасил дом, чтобы мои дети были живы и здоровы. Они наш смысл жизни, — подытожил Навруз.
«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что вчера днем, 17 июня, из окна третьего этажа выпал еще один ребенок. Годовалый мальчик оперся на москитную сетку.
Информацию подтвердили «Курьер. Среда. Бердск» в горбольнице.
— Происшествие случилось вчера. Сейчас ребенка уже переводят в травматологическое отделение. Состояние его удовлетворительное, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» главная медсестра Елена Малиновская.
По ее словам, малыш получил сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки:
-Он находился сначала под наблюдением врачей в реанимации. Сейчас он находится с мамой в палате травматологического отделения.
Ребенок выпал из квартиры дома №32 по ул. Комсомольской. И на этот раз малыш облокотился на москитную сетку, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» начальник бердского отдела МВД Владимир Соколов. По его информации, полиция выясняет обстоятельства происшествия с ребенком. Инспекция по делам несовершеннолетних устанавливает, в каких условиях проживает ребенок в семье. Также проверку проводит Следственный комитет.
Не оставляйте детей без присмотра
Следственный комитет по Новосибирской области вновь обращает внимание и предупреждает о необходимости более ответственного подхода родителей и иных лиц к обеспечению безопасности детей в жилых помещениях. Нельзя оставлять маленького ребенка без присмотра взрослых, нужно исключить любую ситуацию, способную привести к трагедии. Падение из окна — является одной из основных причин детского травматизма и смертности, особенно в городах. Дети уязвимы перед раскрытым окном из-за своей природной любознательности.
Следственное управление обращается ко всем родителям с просьбой более бдительно следить за детьми, не оставлять их без присмотра в помещениях с открытыми окнами. Для обеспечения безопасности собственных детей родители должны продумать расстановку мебели, чтобы ребенок не смог взобраться на подоконник или край не застекленного балкона, позаботиться о специальных фиксаторах, которые не дадут малышу открыть окно, и не надеяться на москитную сетку, которая создает для ребенка мнимую иллюзию закрытого окна. Эти элементарные меры и постоянная бдительность родителей помогут сохранить жизнь ребенка.
Необходимо отметить, что взрослые должны быть предельно внимательными, травмы, полученные детьми при падении с высоты очень тяжелые, даже если врачи спасают ребенку жизнь, восстанавливаться приходится очень долго, есть случаи, когда дети остаются инвалидами.
Не оставляйте детей одних без присмотра даже на несколько секунд!
Малыш совсем кроха и его жизнь зависит только от Вас. Сколько детских смертей, выпавших их окон еще должно быть, чтоб безмозглые родители начали думать
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