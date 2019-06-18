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Объявлять остановки не обязаны в пассажирских автобусах Бердска

Организация, которая обслуживала бегущую строку в салонах, самоликвидировалась. У бердского АТП не заложены деньги на содержание табло.

18.06.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.
 
Объявлять остановки не обязаны в пассажирских автобусах Бердска

Бегущую строку некому обслуживать

Все чаще бердчане жалуются на техническое и внешнее состояние городских пассажирских автобусов «Курьер. Среда. Бердск». Вот и читательница Ольга посетовала на то, что многие из пассажиров маршрутов №2 и 3 не знают, где выходить из автобуса. Чтобы не ошибиться с остановкой, приходится беспокоить водителя и пассажиров.

Директор бердского АТП Елена Бороздина сообщила, что объявлять остановки в городском транспорте никто не обязан.

-Такой обязанности нет, и это нигде не прописано. В том числе ее нет в правилах пассажирских перевозок. Более того, та бегущая строка, которая установлена в автобусах, выходит из строя. Ни в тарифе, ни где не заложены деньги на ее обслуживание. Организации, которая эту бегущую строку устанавливала, уже в природе нет. Они ее изготавливали и должны были обслуживать, но эта организация благополучно ликвидировалась. И сегодня нет организации, которая ремонтировала бы ее, — развеяла сомнения читателей Елена Викторовна.

 


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Директор бердского АТП Елена Бороздина сообщила, что объявлять остановки в городском транспорте никто не обязан

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/06/18/432206-obyavlyat-ostanovki-ne-obyazany-v-passazhirskix-avtobusax-berdska

    То деньги не заложены.
    То объявлять не обязаны.
    То мыть салоны не должны.
    То двери не закрывают.
    То пассажиров зажимают дверями.
    То с линии сходят постоянно.
    А деньги из бюджете исправно трясут.
    А скоро скажет, что и возить пассажиров не обязаны.
    Кстати, во многих городах голосовой автоинформатор объявляет и остановку и будущую остановку и что двери закрываются и стоит не дорого.

    Thumb up 6 Thumb down 0

  2. гость

    Не обязаны, так пусть не объявляют, а просто останавливаются на каждой остановке.

    Thumb up 3 Thumb down 0

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