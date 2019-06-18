Объявлять остановки не обязаны в пассажирских автобусах Бердска

На первой встрече Зеленский заявит Путину о принадлежности Крыма и Донбасса
Песков: о рейтинге Путина нужно судить в длительной перспективе, а не по одному месяцу
Воняет бензином в «древних» автобусах на общественных маршрутах в Бердске
Сожаления в глазах родителей выпавших из окон детей не увидел главврач ЦГБ Бердска
Задушили черную собаку-метиса и бросили в лифте Новосибирска
Песков: Путину доложили о Чемодановке
Базовую математику сдали все выпускники в Бердске
Дачникам разрешили присваивать излишки земли
Путевку в «Артек» завоевал нормативами ГТО школьник из Бердска
Путин ввел штраф за опасную для озонового слоя утилизацию мусора
Директор бердского АТП Елена Бороздина сообщила, что объявлять остановки в городском транспорте никто не обязан
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/06/18/432206-obyavlyat-ostanovki-ne-obyazany-v-passazhirskix-avtobusax-berdska
То деньги не заложены.
То объявлять не обязаны.
То мыть салоны не должны.
То двери не закрывают.
То пассажиров зажимают дверями.
То с линии сходят постоянно.
А деньги из бюджете исправно трясут.
А скоро скажет, что и возить пассажиров не обязаны.
Кстати, во многих городах голосовой автоинформатор объявляет и остановку и будущую остановку и что двери закрываются и стоит не дорого.
6 0
Властям глубоко плевать на народ
0 0
Не обязаны, так пусть не объявляют, а просто останавливаются на каждой остановке.
3 0