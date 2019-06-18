Объявлять остановки не обязаны в пассажирских автобусах Бердска

Все чаще бердчане жалуются на техническое и внешнее состояние городских пассажирских автобусов «Курьер. Среда. Бердск». Вот и читательница Ольга посетовала на то, что многие из пассажиров маршрутов №2 и 3 не знают, где выходить из автобуса. Чтобы не ошибиться с остановкой, приходится беспокоить водителя и пассажиров.

Директор бердского АТП Елена Бороздина сообщила, что объявлять остановки в городском транспорте никто не обязан.

-Такой обязанности нет, и это нигде не прописано. В том числе ее нет в правилах пассажирских перевозок. Более того, та бегущая строка, которая установлена в автобусах, выходит из строя. Ни в тарифе, ни где не заложены деньги на ее обслуживание. Организации, которая эту бегущую строку устанавливала, уже в природе нет. Они ее изготавливали и должны были обслуживать, но эта организация благополучно ликвидировалась. И сегодня нет организации, которая ремонтировала бы ее, — развеяла сомнения читателей Елена Викторовна.