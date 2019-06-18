Мусорная реформа: Тариф на вывоз мусора может снова вырасти в Бердске

Пенсионеры получают субсидию на вывоз мусора, но все равно сетуют на его дороговизну
Спустя полгода существования мусорной реформы в России, ее жители наконец-то пришли в себя от выросшего в разы тарифа. Но как оказалось чиновники готовят новый сюрприз для россиян — тариф на мусор может подорожать. В новый мусорный тариф предлагается включить траты на рекультивацию — восстановление земли на отработанных свалках. С такой идеей выступили участники рабочей группы, занимающейся подготовкой доклада Госсовета по экологии президенту. В случае ее одобрения, повышение тарифов может составить порядка 5%.
«Курьер. Среда. Бердск» решил выяснить, что изменилось в жизни горожан, бизнесменов и дачников с 1 января 2019 года, когда тариф на мусор вырос до 92,42 рубля с человека.
Бердчанам не оставили выбора
Как выяснилось, большинство бердчан уже смирились с выросшим втрое мусорным тарифом. У людей нет выбора — обращение с твердыми коммунальными отходами стало коммунальной услугой, а значит, неплательщиков ждут штрафы и пени за просроченный платеж.
-Мы живем маленькой семьей — я и супруга. Раньше меньше платили за мусор, но выбора то нет: мы пенсионеры и у нас субсидия на коммуналку. Если один раз не заплатим, то субсидию отнимут. Так и живем — платим больше, а мусора производим как и раньше, — поделился с «Курьер. Среда. Бердск»
Напомним, услуга по обращению с ТКО с 1 января 2019 года переведена в разряд коммунальных и на нее распространяются все меры социальной поддержки, предусмотренные действующим законодательством. Потребители, оплатившие вывоз отходов до 10 числа месяца, следующего за расчетным, имеют право на компенсацию затрат.
С пенсионером солидарен и другой житель Бердска Евгений. По его мнению, закон «сырой», его слишком рано пустили в массы.
— Раньше я платил около 70 рублей за мусор, а сегодня около 400 рублей. А что изменилось? Мусорить больше не стали, а вот огромные деньги, которые вся страна платит, где? Может появились где-то мусоросортировочные заводы? Или мусор в городе исчез? А может разработали какую-то уникальную технологию по его утилизации? Нет. Это называется беспределом и грабежом. Обслуживаем московских бизнесменов. А жители частного сектора как жгли мусор в печках, так и жгут, — подытожил Евгений.
Дачники вредят экологии больше всех?
Аккуратные домики и чистые улочки — все это можно наблюдать в каждом садовом некоммерческом обществе. Дачники рассказали «Курьер. Среда. Бердск», как они восприняли мусорную реформу. Некоторые хватаются за голову, так как платеж за мусор вырос почти в 8 раз. Другие не рады партнерству с перевозчиком мусора и не спешат заключать договор, считая регоператора «Экологию-Новосибирск» и его агентов лишней прослойкой. Цена за вывоз кубометра мусора в садовых обществах после проведения мусорной реформы выросла со 177 до 466 рублей.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», СНТ «Марьин лог» , например, по-прежнему пользуются услугами «Вербены», не желая «кормить чужой бизнес». А чиновников беспокоит мусор, исчезающий из СНТ. Вдруг в Бердске наступит мусорный коллапс?
-Мы работаем в этом направлении. Запросы отправлены, работа с садоводческими товариществами ведется. Проверяем председателей СНТ на предмет заключения договора. Неоднократно выезжали и смотрели общества. Мусор все также появляется, а потом исчезает. Прекратить это можно только путем понуждения председателей к заключению договоров и вывоза мусора в соответствии с законодательством, с представителем регионального оператора в Бердске «ЭкоСервис», — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела горадминистарции Бердска ЖКХ Татьяна Золотухина.
Татьяна Владимировна заверила: проблем с вывозом мусора в многоквартирных и частных домах нет. Со временем система обращения с ТКО отладилась. Но владельцы гаражей за микрорайоном «Радужным» жалуются, что огромная куча строительного мусора уже около трех лет не дает покоя некоторым жителям микрорайона.
-Этот мусор уже давно лежит здесь. Кому-то он мешает, а кому-то нет. Я отношусь к тем, кого он не беспокоит. Своими силами мы его не вывезем отсюда. Блоки огромные и тяжелые, — высказался владелец гаража Владимир Федорович. — Раньше у нас здесь бак стоял, было удобно. А теперь приходится мусор из гаража собирать в кулечек и выносить в мусорный бак у дома. Не мусорить же в своем околотке. Посмотрите как у нас чисто!
Мусор вне закона
Директор компании производящей хозяйственные товары и садоводческий инвентарь ООО ПКП «Мастер пласт» Лариса Ковалень рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что проблем с вывозом мусора на производстве нет. Кроме того, что из-за мусорной реформы втрое увеличился счет за услугу и каждый месяц приходится ездить в Новосибирск.
-Мусор все также вывозят три раза в неделю. Больше его у нас не стало. Но раньше мы платили около 600 рублей за вывоз мусора в месяц, а сейчас около 2 500 рублей. К тому же, чтобы сдать отчетные документы, ежемесячно нужно ездить в офис Новосибирска. Это очень не удобно, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Лариса Юрьевна.
Директор «ЭкоСервиса», единственного представителя регионального оператора «Экология-Новосибирск» в Бердске Жанна Теличко отметила, что мусора в Бердске стало больше. Те, кто раньше создавали несанкционированные свалки, сегодня вынуждены платить за коммунальную услугу и чаще оставлять заявки на вывоз мусор. По словам Жанны Владимировна, нареканий по качеству вывоза мусора нет. «ЭкоСервис» вывозит мусор ежедневно в будни и в выходные, а заявки принимает «абсолютно все».
— В Германии мусорная реформа длилась 30 лет. Нам за один год или полгода вряд ли что-то получится изменить. Конечно, реформа направлена то, чтобы как можно меньше отходов попадало на прямое захоронение, чтобы максимальная часть отходов уходила на переработку. К этому и движется региональный оператор. Он собирается приобретать и устанавливать контейнеры под раздельный сбор мусора, — резюмировала Жанна Владимировна.
Директор «ЭкоСервиса» подчеркнула, что компания вывозит только коммунальные отходы и близкие к нему. Все СНТ и частники, которые игнорируют мусорную реформу попадают в зону ответственности: в Бердске лишь «ЭкоСервис» имеет право вывозить мусор на свалку. Остальные компании делают это незаконно.
— Юридическим лицам можно завозить на свалку промышленный мусор, но для этого нужно иметь лицензию и паспорта отходов. Лицензию на вывоз промышленного мусора имеют несколько крупных компаний. Паспорт опасного отхода это документ с полными сведениями об отходе. У каждой промышленной организации должны быть паспорта на все отходы I — IV класса опасности и свидетельства о классе опасности отхода, — сообщила Жанна Владимировна.
Паспорт опасного отхода должен быть утвержден руководителем предприятия, а Росприроднадзор осуществляет его согласование. Паспорт не ограничен по сроку действия, кроме тех случаев, когда меняется процесс, в результате которого образуется отход. В этом случае паспорт опасного отхода необходимо переоформить. И ответственность лежит на руководителе предприятия.
Обрабатывать отходы дорого
Исполняющий обязанности директора «Спецавтохозяйства» Константин Букреев поделился с «Курьер. Среда. Бердск», что изменилось на полигоне ТБО за последние полгода в Бердске.
-Раньше мы работали фактически по предоплате, продавая талоны на вывоз мусора. Когда поняли, что система меняется, мы подготовились к реформе. И зиму нормально пережили. Но региональный оператор рапортует на каждом совещании, что у них собираемость с населения с каждым месяцев все выше и выше. А полигону за работу он платит все хуже и хуже. Это все, что изменилось, — резюмировал Константин Букреев.
По его словам, предприятие не получает финансовую выгоду от выросшего в несколько раз тарифа на мусор. Наоборот, когда регоператор задерживает оплату за работу, возникает угроза тому, что может встать спецтехника, а как следствие — могут возникнуть пожары на свалке.
Константин Валрьевич сообщил, что с 1 июля практически на 100% вырастит тариф на хранение мусора на полигоне. Завозить мусор на свалку станет дороже вдвое. Это связано с тем, что в тариф включили плату за негативное воздействие на окружающую среду.
-Полигон Бердска получил лицензию на обработку отходов. Мы с экономистами посчитали затраты на эту работу, налоги, зарплаты рабочим и отказались от нее. Будем приглашать на полигон специализированные компании, занимающиеся выемкой разного мусора. В течение месяца этот вопрос мы проработаем, — заверил Константин Валерьевич.
Константин Букреев и Жанны Теличко уверены: на деньги, которые сегодня платят жители Новосибирской области, когда-нибудь обязательно построят мусоросортировочные заводы, а экология страны будет сохранена.
Ну и как после этого верить депутатам???
18 февраля в Законодательное собрание поступил проект федерального закона, разработанного правительством Российской Федерации, по которому предлагается освободить от обложения НДС «операции услуг региональных операторов по обращению с бытовыми отходами». По его словам, принятие закона позволит уменьшить оплату вывоза мусора на 16%, тариф для жителей Новосибирской области составит порядка 77 рублей. «Рассматриваемое нововведение имеет социальное значение, и будет иметь положительный эффект в части собираемости платы за коммунальную услугу», — подчеркнул Покровский. Подробнее:https://ksonline.ru/339760/komitet-zaksobraniya-nso-podderzhal-otmenu-nds-na-vyvoz-musora/
38 1
Лукавит Теличко:как вывозили раз в неделю мусор в частном секторе,так и вывозят,больше его не стало.Хотя по ФЗ летом должны вывозить три раза в неделю,тем более,что платим в три раза больше.
35 1
1 раз в 2 недели вывоз мусора.
В центре Бердска так…..
19 1
Что, за бред у всех мусорщиков машины под системами спутникового мониторинга, если хотят действительно проверить кто куда возит (и куда девается мусор с дач), запросите протоколы. Здесь лукавит не только Теличко , но в большей степени сотрудник администрации Золотухина, но либо создает усиленно видимость работы……… либо что то ещё
22 0
Как вывозили по заявке, так и вывозят.. Графики хз какие, то вторник-пяиница, то среда-суббота, а по факту всяко-разно вывозят, то в день заявки, то дня через 3-4.. Последний раз заявку делали перед первомаем.. Следующую сделали вот сегодня. Полтора месяца вшестером еле куб намусорили. А стОить этот куб стал 600/май+300/половина июня= 900 р за вывоз куба, выходит..
7 0
Нормально так, миллионы лет копили этот мусор, никому не надо было, а теперь рекультивация за счет простых людей!!!
и Почему до сих пор нет мусороперерабатывающего завода??? Ведь уже не раз эту тему поднимали. Золотой мусор получается.
36 2
А и не будет заводов,копят деньги что бы свалить в 2024 году
15 1
Ключевое слово-когда-нибудь. Так и живём: когда-нибудь, если, может быть. А по факту — ноль.
38 0
Во-во дак может тогда и тарифы поднять когда-нибудь
21 1
Вы что? Яхты и дорогие автомобили сами не появятся!
6 0
Какие нахрен штрафы и пени? Я живу на Ленина 35, у нас есть должники по 200.000 и никто им ничего не делает. Так, что Курьер харе стращать.
14 0
Ездят на том, кто возит! Вы этого не знали?
5 0
Народец должен.Всегда.Точка.
19 1
Раньше я платил около 70 рублей за мусор, а сегодня около 400 рублей. А что изменилось? Мусорить больше не стали, а вот огромные деньги, которые вся страна платит, где? Может появились где-то мусоросортировочные заводы? Или мусор в городе исчез? А может разработали какую-то уникальную технологию по его утилизации? Нет. Это называется беспределом и грабежом. Обслуживаем московских бизнесменов. А жители частного сектора как жгли мусор в печках, так и жгут, — подытожил Евгений.
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/06/17/432048-musornaya-reforma-tarif-na-vyvoz-musora-mozhet-snova-vyrasti-v-berdske
29 0
Тариф на вывоз мусора может снова вырасти…
а может и не вырасти…
то ли дождик, то ли снег
то ли будет, то ли нет…
1 13
Пока что на дворец в испании хватило.
но в перспективе к нему потребуется яхта и какой-нить захудалый альфа-ромео.
12 1
опять поднять тарифы и налоги для народа?
это явно госдеп че то мутит, как всегда …)
в общем, господа чиновники , если вдруг будет какая то буча здесь, не обижайтесь — реально достали и задолбали.. ]:->
30 0
Почему люди вынуждены обращаться к президенту РФ ? Вопросы, как правило, не очень сложные и в основном бытовые, уровень главы муниципального образования, губернатора, областного чиновника. Например, в г. Бердске у нашего мэра есть ядро специалистов, на которых можно опереться. Это сильные, инициативные руководители такие как Елена Исламова, Светлана Ашихмина, вице-мэр Владимир Захаров, которые конкретно отвечают за свой участок работы, держат грамотный ответ перед жителями на своём участке работы (твк бердск). Тем не менее вопросы к президенту есть: здравоохранение (молодые специалисты уходят в коммерческие структуры, услуги перестают быть бесплатными, не решается вопрос с ремонтом хирургическим отделения микрорайона несмотря на то, что там гулял с мэром бывший Губернатор Городецкий), не расследуются так называемые «ошибки» чиновников в вопросах землепользования, что приводит к ущербу финансовому и морально, образование (репетиторство как только ученик поступает в учебное заведение). Можно эти вопросы решать властям города? Конечно, можно! Но для этого некоторым руководителям надо перестать быть «свадебными генералами», а проявлять больше инициативы, включатся в различные государственные проекты, вникать в нужды и запросы горожан!
0 15
«Это сильные, инициативные руководители такие как Елена Исламова, Светлана Ашихмина, вице-мэр Владимир Захаров, которые конкретно отвечают за свой участок работы, держат грамотный ответ перед жителями на своём участке работы»
Вы издеваетесь? Надеюсь это был сарказм? Эх, таких бы руководителей в ямерику забросить, они бы её быстро тово!
15 0
«Почему люди вынуждены обращаться к президенту РФ ?»
потому что «вертикаль власти» ))
на место губеров и т.д. назначают бывших массажистов, охранников, поваров, школьных друзей ….Нужны преданные , а не профессиональные …
поэтому имеем то, что имеем )
26 1
Живу в частном секторе-лично для нас пенсионеров тариф вырос в 8 раз за прошедшие полгода,что гораздо выше все обещанных индексацией!
9 0
Кому там из чинуш опять бабла не хватает???
4 0
Есть еще место в сиденьи
0 0
Майданить начнете, зовите. Приду, поддержу
1 1