Мусорная реформа: Тариф на вывоз мусора может снова вырасти в Бердске

Спустя полгода существования мусорной реформы в России, ее жители наконец-то пришли в себя от выросшего в разы тарифа. Но как оказалось чиновники готовят новый сюрприз для россиян — тариф на мусор может подорожать. В новый мусорный тариф предлагается включить траты на рекультивацию — восстановление земли на отработанных свалках. С такой идеей выступили участники рабочей группы, занимающейся подготовкой доклада Госсовета по экологии президенту. В случае ее одобрения, повышение тарифов может составить порядка 5%.

«Курьер. Среда. Бердск» решил выяснить, что изменилось в жизни горожан, бизнесменов и дачников с 1 января 2019 года, когда тариф на мусор вырос до 92,42 рубля с человека.

Бердчанам не оставили выбора

Как выяснилось, большинство бердчан уже смирились с выросшим втрое мусорным тарифом. У людей нет выбора — обращение с твердыми коммунальными отходами стало коммунальной услугой, а значит, неплательщиков ждут штрафы и пени за просроченный платеж.

-Мы живем маленькой семьей — я и супруга. Раньше меньше платили за мусор, но выбора то нет: мы пенсионеры и у нас субсидия на коммуналку. Если один раз не заплатим, то субсидию отнимут. Так и живем — платим больше, а мусора производим как и раньше, — поделился с «Курьер. Среда. Бердск»

Напомним, услуга по обращению с ТКО с 1 января 2019 года переведена в разряд коммунальных и на нее распространяются все меры социальной поддержки, предусмотренные действующим законодательством. Потребители, оплатившие вывоз отходов до 10 числа месяца, следующего за расчетным, имеют право на компенсацию затрат.

С пенсионером солидарен и другой житель Бердска Евгений. По его мнению, закон «сырой», его слишком рано пустили в массы.

— Раньше я платил около 70 рублей за мусор, а сегодня около 400 рублей. А что изменилось? Мусорить больше не стали, а вот огромные деньги, которые вся страна платит, где? Может появились где-то мусоросортировочные заводы? Или мусор в городе исчез? А может разработали какую-то уникальную технологию по его утилизации? Нет. Это называется беспределом и грабежом. Обслуживаем московских бизнесменов. А жители частного сектора как жгли мусор в печках, так и жгут, — подытожил Евгений.

Дачники вредят экологии больше всех?

Аккуратные домики и чистые улочки — все это можно наблюдать в каждом садовом некоммерческом обществе. Дачники рассказали «Курьер. Среда. Бердск», как они восприняли мусорную реформу. Некоторые хватаются за голову, так как платеж за мусор вырос почти в 8 раз. Другие не рады партнерству с перевозчиком мусора и не спешат заключать договор, считая регоператора «Экологию-Новосибирск» и его агентов лишней прослойкой. Цена за вывоз кубометра мусора в садовых обществах после проведения мусорной реформы выросла со 177 до 466 рублей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», СНТ «Марьин лог» , например, по-прежнему пользуются услугами «Вербены», не желая «кормить чужой бизнес». А чиновников беспокоит мусор, исчезающий из СНТ. Вдруг в Бердске наступит мусорный коллапс?

-Мы работаем в этом направлении. Запросы отправлены, работа с садоводческими товариществами ведется. Проверяем председателей СНТ на предмет заключения договора. Неоднократно выезжали и смотрели общества. Мусор все также появляется, а потом исчезает. Прекратить это можно только путем понуждения председателей к заключению договоров и вывоза мусора в соответствии с законодательством, с представителем регионального оператора в Бердске «ЭкоСервис», — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела горадминистарции Бердска ЖКХ Татьяна Золотухина.

Татьяна Владимировна заверила: проблем с вывозом мусора в многоквартирных и частных домах нет. Со временем система обращения с ТКО отладилась. Но владельцы гаражей за микрорайоном «Радужным» жалуются, что огромная куча строительного мусора уже около трех лет не дает покоя некоторым жителям микрорайона.

-Этот мусор уже давно лежит здесь. Кому-то он мешает, а кому-то нет. Я отношусь к тем, кого он не беспокоит. Своими силами мы его не вывезем отсюда. Блоки огромные и тяжелые, — высказался владелец гаража Владимир Федорович. — Раньше у нас здесь бак стоял, было удобно. А теперь приходится мусор из гаража собирать в кулечек и выносить в мусорный бак у дома. Не мусорить же в своем околотке. Посмотрите как у нас чисто!

Мусор вне закона

Директор компании производящей хозяйственные товары и садоводческий инвентарь ООО ПКП «Мастер пласт» Лариса Ковалень рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что проблем с вывозом мусора на производстве нет. Кроме того, что из-за мусорной реформы втрое увеличился счет за услугу и каждый месяц приходится ездить в Новосибирск.

-Мусор все также вывозят три раза в неделю. Больше его у нас не стало. Но раньше мы платили около 600 рублей за вывоз мусора в месяц, а сейчас около 2 500 рублей. К тому же, чтобы сдать отчетные документы, ежемесячно нужно ездить в офис Новосибирска. Это очень не удобно, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Лариса Юрьевна.

Директор «ЭкоСервиса», единственного представителя регионального оператора «Экология-Новосибирск» в Бердске Жанна Теличко отметила, что мусора в Бердске стало больше. Те, кто раньше создавали несанкционированные свалки, сегодня вынуждены платить за коммунальную услугу и чаще оставлять заявки на вывоз мусор. По словам Жанны Владимировна, нареканий по качеству вывоза мусора нет. «ЭкоСервис» вывозит мусор ежедневно в будни и в выходные, а заявки принимает «абсолютно все».

— В Германии мусорная реформа длилась 30 лет. Нам за один год или полгода вряд ли что-то получится изменить. Конечно, реформа направлена то, чтобы как можно меньше отходов попадало на прямое захоронение, чтобы максимальная часть отходов уходила на переработку. К этому и движется региональный оператор. Он собирается приобретать и устанавливать контейнеры под раздельный сбор мусора, — резюмировала Жанна Владимировна.

Директор «ЭкоСервиса» подчеркнула, что компания вывозит только коммунальные отходы и близкие к нему. Все СНТ и частники, которые игнорируют мусорную реформу попадают в зону ответственности: в Бердске лишь «ЭкоСервис» имеет право вывозить мусор на свалку. Остальные компании делают это незаконно.

— Юридическим лицам можно завозить на свалку промышленный мусор, но для этого нужно иметь лицензию и паспорта отходов. Лицензию на вывоз промышленного мусора имеют несколько крупных компаний. Паспорт опасного отхода это документ с полными сведениями об отходе. У каждой промышленной организации должны быть паспорта на все отходы I — IV класса опасности и свидетельства о классе опасности отхода, — сообщила Жанна Владимировна.

Паспорт опасного отхода должен быть утвержден руководителем предприятия, а Росприроднадзор осуществляет его согласование. Паспорт не ограничен по сроку действия, кроме тех случаев, когда меняется процесс, в результате которого образуется отход. В этом случае паспорт опасного отхода необходимо переоформить. И ответственность лежит на руководителе предприятия.

Обрабатывать отходы дорого

Исполняющий обязанности директора «Спецавтохозяйства» Константин Букреев поделился с «Курьер. Среда. Бердск», что изменилось на полигоне ТБО за последние полгода в Бердске.

-Раньше мы работали фактически по предоплате, продавая талоны на вывоз мусора. Когда поняли, что система меняется, мы подготовились к реформе. И зиму нормально пережили. Но региональный оператор рапортует на каждом совещании, что у них собираемость с населения с каждым месяцев все выше и выше. А полигону за работу он платит все хуже и хуже. Это все, что изменилось, — резюмировал Константин Букреев.

По его словам, предприятие не получает финансовую выгоду от выросшего в несколько раз тарифа на мусор. Наоборот, когда регоператор задерживает оплату за работу, возникает угроза тому, что может встать спецтехника, а как следствие — могут возникнуть пожары на свалке.

Константин Валрьевич сообщил, что с 1 июля практически на 100% вырастит тариф на хранение мусора на полигоне. Завозить мусор на свалку станет дороже вдвое. Это связано с тем, что в тариф включили плату за негативное воздействие на окружающую среду.

-Полигон Бердска получил лицензию на обработку отходов. Мы с экономистами посчитали затраты на эту работу, налоги, зарплаты рабочим и отказались от нее. Будем приглашать на полигон специализированные компании, занимающиеся выемкой разного мусора. В течение месяца этот вопрос мы проработаем, — заверил Константин Валерьевич.

Константин Букреев и Жанны Теличко уверены: на деньги, которые сегодня платят жители Новосибирской области, когда-нибудь обязательно построят мусоросортировочные заводы, а экология страны будет сохранена.