Дешевле без «Экологии-Новосибирск» вывозят мусор дачники Бердска

Практику раздельного сбора мусора ввели в СНТ «Марьин лог» в Бердске.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», цена за вывоз кубометра мусора в садовых обществах после проведения мусорной реформы выросла со 177 до 466 рублей. В СНТ «Марьин Лог» решили, что если уж стоимость выросла, то ее как-то нужно компенсировать. У председателя садового общества Вячеслава Конова появилась идея установить на территории «Марьина Лога» контейнеры для раздельного сбора мусора. И вскоре он начал воплощать идею в жизнь — заказал емкости для твердых бытовых отходов. Поставил перед собой задачу: призвать людей разделять мусор по разным пакетам. Вячеслав Владимирович начал вести переговоры с организациями, занимающимися приемом вторсырья. Было одно условие: они приезжают за отходами, когда их накапливается не менее 1 тонны.

— Установили 12 контейнеров на территории садового общества, плюс еще стоят три бункера. Пока жители выбрасывают мусор, не разделяя его. Но дворники мусор сортируют. Сейчас решаю вопрос с приобретением измельчителя, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 27 мая Вячеслав Конов.

Еще две-три недели, и система раздельного сбора мусора в садовом обществе будет отлажена, отметил Конов. Пока все упирается в деньги.

По словам Конова, он слышал, что рядом с их садовым обществом, на муниципальной земле, планируют открыть пункт по приему вторсырья. Для всех садовых обществ.

Мусор из садового общества вывозят регулярно. Но договор на вывоз мусора «Марьин лог» заключил с «Вербеной», а не с региональным оператором «Экологией-Новосибирск».

— Мы несколько лет работаем с «Вербеной», у нас есть договор, посредники нам не нужны, — подчеркнул Конов.

Вывоз мусора в этом дачном сезоне обходится немного дороже, чем в прошлом, но дешевле нежели у регионального оператора, акцентировал председатель СНТ «Марьин лог».

— У нас чистота и порядок — ни соринки возле мусорных контейнеров, — уверил Конов.

Территория СНТ «Марьин Лог» составляет 90 га. Здесь расположены 1150 участков.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», согласно новому закону по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов норматив для садоводческих объединений не установлен в нашем регионе и не планируется. Остается один вариант — заключать договор по факту. В случае, если в СНТ уже имеются контейнеры, объем накопления определяется в соответствии с объемом контейнера и сложившейся периодичностью вывоза. То есть данный объем согласовывается с региональным оператором и на согласованный объем заключается договор. Вывоз мусора из бункера или контейнеров осуществляется по заявкам. Начисленную оплату за вывоз мусора в садоводческих обществах распределяют на всех членов. Зимой, когда деятельность на дачных участках не ведется, платить за вывоз мусора не придется. Второй вариант, если нет и не может быть установлен контейнер или бункер в связи с плотностью застройки или по каким-то другим причинам, заключается договор на кольцевой вывоз. Фактически сохранятся тот же режим вывоза, какой и был. Заказывают машину, и она в определенные дни проезжает по улицам. Единственная разница для дачников — вывозить мусор будет только перевозчик, который определен и работает на территории Бердска. В настоящее время это «Экосервис». Оплата за вывоз мусора будет осуществляться по договору в «Экологию-Новосибирск».

Единый тариф на вывоз твердых бытовых отходов утвержден департаментом по тарифам. Он составляет 466 рублей за кубический метр. Не исключена возможность увеличения количества рейсов при необходимости. Данный вопрос решается во взаимодействии регоператора и перевозчика «Экосервис».