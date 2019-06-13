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На цифровое телевидение без замечаний переходит Бердск

Волонтеры дежурят даже в выходные дни. Первоочередная задача — подключать телевизоры к цифре в жилом секторе, а не на дачах.

13.06.2019 Автор: Галина Панчева Фото: ru.wikipedia.org Один комментарий
 
На цифровое телевидение без замечаний переходит Бердск

Волонтеры бесплатно подключают приставки к аналоговым телевизорам

Волонтеры бесплатно подключают приставки к аналоговым телевизорам

Продолжают подключать приставки для перехода на цифру аналоговых телевизоров волонтеры в Бердске.

На совещании чиновников мэр Бердска Евгений Шестернин поблагодарил всех волонтеров, которые помогали и помогают бердчанам настраивать телевизоры.

— Достойно отработали. Дежурство было организовано даже в выходные дни. Приоритетом является оказание помощи в жилом секторе. А дачи — это уже вторая очередь. В наши обязанности это не входит. Сначала мы полностью закроем город. Прошло аппаратное совещание с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Замечаний в адрес Бердска не было. Но задачу, которую поставили, плавный переход на цифровое телевидение, нужно продолжать. Пошло снижение количества заявок, но просьба к волонтерам — продолжить эту работу, — подчеркнул Евгений Шестернин.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 3 июня, в Бердске, как и по всей Новосибирской области, отключили аналоговое телевидение. Проблем с переходом на цифру в Бердске не было. В городе 50 тыс. адресов и 70% из них охвачены кабельным телевидением. Процент людей, до сих пор смотревших аналоговое ТВ на старых телевизорах и с коллективными антеннами, ничтожно мал. В основном это были одинокие пожилые люди.

Бердские многоквартирные дома практически на 100% охвачены кабелями провайдеров. Но если есть необходимость, приставок для перехода на цифру хватит всем. Они есть в наличие специализированных отделах. Цена приставки варьируется от 900 до 5000 рублей.

Для установки приставок к телевизору активно привлекали технически подкованных добровольцев из отдела по делам молодежи, которые помогали поймать сигнал, настроить.На 3 июня волонтеры помогли поставить и настроить оборудование 63-м бердчанам.

Определенным категориям граждан выплачивают компенсацию за покупку приставки. Заявку на выплату подавали более 100 человек. Но получили по 1000 рублей лишь 6 заявителей. Так как компенсация полагается только малоимущим гражданам и участникам Великой Отечественной войны.

Те, кто не успел подключиться к цифре, могут обращаться в уполномоченные службы. Позвонить на горячую линию можно по нескольким телефонам: 4-00-11 управление ЖКХ, 2-07-63 волонтерский корпус ОДМ, 5-60-51 Центр социальной поддержки населения.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Смотрел цифру последние пару лет. После перехода всего города на цифровое вещание, теперь не могу настроить приставку, и антенну крутил по всякому, в итоге новую купил, и пробовал усилитель менял, толку ноль. Теперь, почти месяц живу без телевизора, понял одну прекрасную вещь, что жизнь интересней, чем нам кажется))

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