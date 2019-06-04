На цифровое телевидение перешел Бердск

В понедельник, 3 июня, в 11.45 в Бердске, как и по всей Новосибирской области, отключили аналоговое телевидение. Проблем с переходом на цифру в Бердске не было, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

— Под ударом были жители удаленных районов региона. В Бердске, втором по величине городе области, ситуация более цивилизованная. У нас развито кабельное телевидение, интернетом широкий охват. Уже и на дачах есть возможность подключиться к кабелю. У нас ситуация благоприятная. Управляющие компании активно работают. Они знают бабушек, которые пока еще не приобрели приставки. Люди ждали до последнего. Но в любом случае, если человек хочет смотреть телевизор, а у него аналоговая антенна, придется покупать приставку, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Захаров.

Автор видео Анастасия Солодкова



По его словам, в Бердске 50 тыс. адресов и 70% из них охвачены кабельным телевидением. Владимир Николаевич полагает, что процент людей, до сих пор смотревших аналоговое ТВ на старых телевизорах и с коллективными антеннами, ничтожно мал. В основном это одинокие пожилые люди.

Бердские многоквартирные дома практически на 100% охвачены кабелями провайдеров. Но если есть необходимость, приставок для перехода на цифру хватит всем. Управление экономики горадминистрации провело мониторинг магазинов и выяснило, что в продаже имеется порядка 1600 приставок. Потребность гораздо меньше. Ценовая вилка — от 900 до 5000 рублей.

Для установки приставок к телевизору активно привлекали технически подкованных добровольцев из отдела по делам молодежи, которые помогали поймать сигнал, настроить.

Кроме того, определенным категориям граждан выплачивают компенсацию за покупку приставки. Как пояснила начальник отдела соцобслуживания Наталья Скоромных, заявку на выплату подавали более 100 человек. Но получили по 1000 рублей лишь 6 заявителей. Компенсация полагается только малоимущим гражданам и участникам Великой Отечественной войны.

— К сожалению, большинство обратившихся не относятся к этим категориям. Получили компенсацию 5 малообеспеченных и 1 участник войны. Хочется сказать большое спасибо отделу по делам молодежи, который помогает одиноким пожилым и маломобильным гражданам в установке приставок. На 3 июня волонтеры помогли поставить и настроить оборудование 63-м бердчанам. Установка бесплатна, — рассказала Наталья Юрьевна.

Автор видео Анастасия Солодкова

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Владимир Захаров предполагает, что еще не все горожане, пользующиеся старым телевизором и коллективной антенной установили приставки для перехода на цифровое ТВ. Они могут обращаться в уполномоченные службы. Позвонить на горячую линию можно по нескольким телефонам: 4-00-11 управление ЖКХ, 2-07-63 волонтерский корпус ОДМ, 5-60-51 Центр социальной поддержки населения.