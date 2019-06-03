Уничтожили бомбу из туалета возле магазина «Светофор» в Бердске

Чрезвычайных ситуаций в Бердске за прошедшую неделю — с 27 мая по 2 июня — не произошло, доложил начальник управления гражданской защиты населения Василий Пономарев главе города Евгению Шестернину сегодня, 3 июня. Но он акцентировал внимание на одном случае «террористического характера».
— 30 мая на ул. Барнаульской за магазином «Светофор» была обнаружена учебная авиационная бомба. В се оперативные службы сработали в соответствии с регламентом. Была определена ее принадлежность и степень угрозы. Силами Сибирского спасательного центра эта бомбы была вывезена для утилизации, — уточнил Василий Васильевич.
Автор видео Анастасия Солодкова
На месте, где обнаружили предмет, схожий с авиационной бомбой, работали сотрудники бердского поисково-спасательного отряда.
— Спасатели выставили оцепление места, где был обнаружен снаряд. По прибытии группы минеров установлено, что авиационный снаряд является учебным. Спасатели вместе с минерами погрузили снаряд в специальное транспортное средство. Учебный снаряд транспортировали к месту утилизации, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Оксана Акулова.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 30 мая около 11.00 о подозрительной находке в полицию сообщил сотрудник одного из предприятий, расположенных в восточной промзоне. Он обнаружил бомбу в заброшенном туалете, расположенном за магазином «Светофор».
Первыми на место происшествия прибыли бойцы Росгвардии. Им нашедший бомбу рассказал, как это произошло. Как бомба попала в сортир, пока неизвестно. Вероятно, ее завезли вместе с землей или песком во время строительства.
В остальном на прошедшей неделе, по словам Пономарева, все городские службы работали в штатном режиме. Много поступало обращений по отключению воды из-за остановки котельных ради гидравлических испытаний сетей.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10