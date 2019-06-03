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Уничтожили бомбу из туалета возле магазина «Светофор» в Бердске

Авиационный снаряд оказался учебным. Тем не менее на место утилизации его увезли новосибирские минеры на специальной машине. Инцидент отнесли к событиям «террористического характера».(ВИДЕО)

3.06.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Марины Волковой Нет комментариев
 
Уничтожили бомбу из туалета возле магазина «Светофор» в Бердске

Взрывоопасный туалет

Чрезвычайных ситуаций в Бердске за прошедшую неделю — с 27 мая по 2 июня — не произошло, доложил начальник управления гражданской защиты населения Василий Пономарев главе города Евгению Шестернину сегодня, 3 июня. Но он акцентировал внимание на одном случае «террористического характера».

— 30 мая на ул. Барнаульской за магазином «Светофор» была обнаружена учебная авиационная бомба. В се оперативные службы сработали в соответствии с регламентом. Была определена ее принадлежность и степень угрозы. Силами Сибирского спасательного центра эта бомбы была вывезена для утилизации, — уточнил Василий Васильевич.

Автор видео Анастасия Солодкова


На месте, где обнаружили предмет, схожий с авиационной бомбой, работали сотрудники бердского поисково-спасательного отряда.

— Спасатели выставили оцепление места, где был обнаружен снаряд. По прибытии группы минеров установлено, что авиационный снаряд является учебным. Спасатели вместе с минерами погрузили снаряд в специальное транспортное средство. Учебный снаряд транспортировали к месту утилизации, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Оксана Акулова.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 30 мая около 11.00 о подозрительной находке в полицию сообщил сотрудник одного из предприятий, расположенных в восточной промзоне. Он обнаружил бомбу в заброшенном туалете, расположенном за магазином «Светофор».

Первыми на место происшествия прибыли бойцы Росгвардии. Им нашедший бомбу рассказал, как это произошло. Как бомба попала в сортир, пока неизвестно. Вероятно, ее завезли вместе с землей или песком во время строительства.

В остальном на прошедшей неделе, по словам Пономарева, все городские службы работали в штатном режиме. Много поступало обращений по отключению воды из-за остановки котельных ради гидравлических испытаний сетей.


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