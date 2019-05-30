Авиационную бомбу нашли в туалете у супермаркета «Светофор» в Бердске

Сегодня, 30 мая, около 11.00 в Бердске нашли предмет, очень похожий на авиационную бомбу. О подозрительной находке в полицию сообщил сотрудник промзоны. Он обнаружил ее в заброшенном туалете, расположенном рядом с соседним зданием.

Первыми на место происшествия прибыли бойцы Росгвардии. Им нашедший бомбу рассказал, как это произошло.

Как сообщает корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» с места события, территорию вокруг подозрительного предмета оцепили, предотвратив возможный доступ людей. Дорогу перекрыли полицейским «уазиком». Правоохранители уже вызвали и ждут саперов.

— Предмет похож на снаряд. Специалисты разберутся — взрывоопасен он или нет, — прокомментировали полицейский на месте происшествия «Курьер. Среда. Бердск».

Как бомба попала на восточную промплощадку Бердска, пока неизвестно. Вероятно, ее завезли вместе с землей или песком во время строительства.