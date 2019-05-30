Катастрофа SSJ 100 обнажила проблемы в авиаотрасли России
Авиационную бомбу нашли в туалете у супермаркета «Светофор» в Бердске
Буклет о фронтовиках «Победители» вы можете взять в редакции «Курьер.Среда.Бердск»
Погибли в лобовом ДТП водители двух Toyota Camry на трассе «Иртыш» под Новосибирском
Умер дирижер театра «Глобус» Алексей Людмилин в Новосибирске
ФАС запретила нефтяникам прогнозировать рост цен на бензин
Выбивать долги по ЖКХ запретят коллекторским агентствам в России
Погибли и пропали без вести десятки туристов с затонувшего катера в Будапеште
Судебно-медицинские экспертизы пройдут начмед ЦГБ и супруга сломавшего ей руку жителя Бердска
Жить «чуть-чуть впроголодь» посоветовал Онищенко пенсионерам России