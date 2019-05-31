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Рейтинг доверия Путину после опроса по новой методике резко подскочил до 72%

После удивления Кремля итогами опроса, ВЦИОМ изменил вопросы и получил новый результат: рейтинг президента вырос более чем вдвое. Предыдущий опрос показал минимум доверия за последние 13 лет — менее 32%.

31.05.2019 Фото: Кремлин.ру Один комментарий
 
Рейтинг доверия Путину после опроса по новой методике резко подскочил до 72%

Владимир Путин

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) дополнил методику опроса о доверии россиян к политикам. На сайте ВЦИОМа появился новый раздел «Доверие политикам (закрытый вопрос)» с обновленной методикой измерения.

По новой методике респондентам предлагается ответить на вопрос «Скажите пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете [данному политику]?». В списке политиков указаны Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов и Сергей Миронов.

«Теперь мы прямо интересуемся у респондентов, доверяют ли они или нет лидерам отечественной политики, называя конкретные имена и фамилии», — объяснил РБК глава ВЦИОМа Валерий Федоров.

На вопрос о доверии Путину по этой методике оценки положительно ответили 72,3% респондентов, не доверяют главе государства 23,7%, следует из данных опроса на сайте ВЦИОМа. Согласно этим данным, Медведеву доверяют 37% респондентов, Жириновскому — 36,1%, Зюганову — 32,6%, Миронову — 26,7%.

Опубликованные ВЦИОМ на прошлой неделе результаты опроса по прежней методике — открытый вопрос без указания конкретных политиков («Кому из политиков вы доверяете?») — показали снижение доверия Путину до минимума за 13 лет. Доля россиян, назвавших президента в ответ на вопрос о том, кому из политиков можно доверить решение важных государственных вопросов, составила 31,7%. При этом 65,8% респондентов заявили, что в целом одобряют деятельность президента.

В опросе ВЦИОМа за 26 мая, где респондентам задавали открытый вопрос, о доверии Путину заявили 30,5%, Медведеву — 7,2%, Жириновскому — 9,5%, Зюганову — 5,6%, Миронову — 1,5%.

Генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров так прокомментировал РБК обновление методики опроса о доверии политикам: «Идя навстречу многочисленным пожеланиям журналистов и их читателей/слушателей, мы дополнили нашу традиционную методику исследования уровня доверия российским политикам новым вопросом. Теперь мы прямо интересуемся у респондентов, доверяют ли они или нет лидерам отечественной политики, называя конкретные имена и фамилии. Ранее мы ограничивались предельно общим, неперсонализированным вопросом о доверии к политикам вообще, что мешало высказать свое мнение той части респондентов, которая не слишком интересуется актуальной политической конъюнктурой. Именно поэтому большинство отвечавших на такой вопрос обычно затруднялись с ответом. Безусловно, мы продолжим задавать этот вопрос, но теперь — в паре с вопросом «Вы доверяете или не доверяете… (ФИО политика)?». Уверен, что получаемая благодаря этому нововведению картина общественных настроений станет не только более объемной, но и более понятной нашей аудитории и журналистскому сообществу».

В пресс-службе ВЦИОМа уточнили РБК, что социологи при этом продолжат задавать и открытый вопрос о доверии.

ВЦИОМ дополнил методику замеров доверия политикам после того, как пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль ждет от социологов анализа «корреляции данных». «Как может падать рейтинг доверия и при этом расти электоральный рейтинг? (вопрос: «За кого бы Вы проголосовали, если бы выборы состоялись в эти выходные?». — РБК)», — отметил накануне Песков.

Замдиректора Левада-центра Денис Волков полагает, что закрытый вопрос комфортнее для власти благодаря более высоким показателям доверия президенту. «На открытый вопрос часть респондентов просто ничего не ответит, а тут жесткий выбор: «да/нет», — прокомментировал он РБК. Волков предположил, что в таких условиях опрошенные более склонны к социально одобряемым ответам.


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(1) Комментарий

  1. Поросёнок Пётр

    Бедные вциомщики :-D Представляю, какой им разнос в администрации президента устроили ;) Опасная это работа.

    Thumb up 3 Thumb down 0

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