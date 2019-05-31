За падение рейтинга доверия Путину ждут разъяснений социологов в Кремле

В Кремле обратили внимание на последние социологические исследования о падении уровня доверия к президенту РФ Владимиру Путину, но ждут разъяснений по этому поводу на фоне роста электоральной поддержки российского лидера, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Есть много разных рейтингов. С одной стороны, рейтинг доверия, а с другой мы видим электоральный рейтинг Путина, который перешел в тенденцию роста», — сказал Песков.

«Мы ждем какого-то анализа наших уважаемых специалистов, как коррелируются эти данные: как может падать уровень доверия, но расти электоральный рейтинг. Это сложный анализ, мы надеемся, что со временем он появится», — подчеркнул пресс-секретарь, добавив, что в Кремле обращают внимание «на все работы наших экспертов в этой области».

24 мая ВЦИОМ распространил результаты соцопроса, согласно которому, по состоянию на вторую декаду мая, Путин пользовался доверием 31,7% россиян. Не доверяют ему 6,6% граждан.

По результатам социологического исследования, деятельность Путина на посту президента одобряют 65,8% участников опроса, не одобряют 25,2% респондентов, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Инициативный всероссийский опрос проведен с 13 по 19 мая, ежедневно опрашивались 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Впоследствии глава ВЦИОМ Валерий Федоров уточнил что падает частота упоминаний Путина в списке политиков, кому доверяют россияне. Впрочем, отметил он, падает она и у большинства других политиков. Объяснить этот факт Федоров обещал на основании нового отчета.



Источник: Интерфакс