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За падение рейтинга доверия Путину ждут разъяснений социологов в Кремле

Пресс-секретарь президента отметил, что выводы ВЦИОМ не сочетаются с ростом электорального рейтинга главы государства.

31.05.2019 Фото: кремлин.ру 2 коммент.
 
За падение рейтинга доверия Путину ждут разъяснений социологов в Кремле

Владимир Путин

В Кремле обратили внимание на последние социологические исследования о падении уровня доверия к президенту РФ Владимиру Путину, но ждут разъяснений по этому поводу на фоне роста электоральной поддержки российского лидера, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Есть много разных рейтингов. С одной стороны, рейтинг доверия, а с другой мы видим электоральный рейтинг Путина, который перешел в тенденцию роста», — сказал Песков.

«Мы ждем какого-то анализа наших уважаемых специалистов, как коррелируются эти данные: как может падать уровень доверия, но расти электоральный рейтинг. Это сложный анализ, мы надеемся, что со временем он появится», — подчеркнул пресс-секретарь, добавив, что в Кремле обращают внимание «на все работы наших экспертов в этой области».

24 мая ВЦИОМ распространил результаты соцопроса, согласно которому, по состоянию на вторую декаду мая, Путин пользовался доверием 31,7% россиян. Не доверяют ему 6,6% граждан.

По результатам социологического исследования, деятельность Путина на посту президента одобряют 65,8% участников опроса, не одобряют 25,2% респондентов, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Инициативный всероссийский опрос проведен с 13 по 19 мая, ежедневно опрашивались 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Впоследствии глава ВЦИОМ Валерий Федоров уточнил что падает частота упоминаний Путина в списке политиков, кому доверяют россияне. Впрочем, отметил он, падает она и у большинства других политиков. Объяснить этот факт Федоров обещал на основании нового отчета.

Источник: Интерфакс


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    В Кремле знают о падении доходов россиян. В Кремле ждут от социологов объяснения падения рейтингов Путина.
    Без теорий и научного подхода можно было бы сделать незамысловатый вывод – второе следствие первого. )

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  2. Наташа N.

    А-а, кто это Валерий Фёдоров?!..

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