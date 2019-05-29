Парковки убрали при реконструкции за 52 млн рублей ул. Лунной в Бердске

6 мая состоялся аукцион по определению подрядчика и 13 мая управление контрактной системы размещен протокол подведения итогов электронного аукциона, победителем аукциона признано ООО «СтройСити». По итогам аукциона за новую дорогу Бердск заплатит 57 052 574 рублей. 24 мая управление ЖКХ и подрядчик подписали контракт на ремонт дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Дорожники из Новосибирска приступили к реконструкции трехсот метров дороги по улице Лунной от Алексеевской бани до ТЦ «Орбита» с 25 мая и уже выполнено около 20% от запланированной работы. В рамках проекта подрядчик отремонтирует проезжую часть, примыкание внутриквартальных и дворовых проездов, пешеходных тротуаров, линий уличного освещения. На дороге появятся два светофора — один для пешеходов и другой в месте концентрации ДТП на перекрестке улиц Лунной и Космической. Строители должны сдать объект в эксплуатацию до 1 августа.

Автор видео Марина Волкова



Уже сегодня, 29 мая, вдоль дороги исчезли многочисленные парковочные карманы, а вместе с ними и дорожки у пешеходных переходов. Стоит отметить, что хоть на привычных местах и стоят знаки пешеходного перехода, бердчанам приходится шагать по камням, горячему асфальту, преодолевать бордюр, чтобы перейти дорогу. Зато появился свежий асфальт из выездов со дворов и бордюры, улица принимает более современный облик.

Директор УЖКХ Максим Совбанов рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что в рамках проекта предусмотрена санитарная вырубка деревьев. Под топор попадут клены, но не березы и ели.

-Ремонт улицы происходит в рамках национального проекта и его главный смысл — безопасность на дорогах. Люди часто путают парковку со стоянкой. Как правило, в парковочных карманах всю зиму стоят «подснежники», а это очень сильно усложняет содержание дорог в чистоте. Старые места для парковки не вернутся на ул.Лунную, а вот многие пешеходные переходы будут сохранены. В прошлом году, когда мы только приступили к ремонту ул.Лунной, со стороны горожан слышали много нареканий и опасений, что будет хуже. В итоге — дорога выглядит красиво и безопасно, бердчане довольны результатом, — отметил Максим Флюрович.

Автор видео Марина Волкова

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Работы на ул. Лунной ведутся как днем, так и ночью — на это дала добро мэрия Бердска.

— Мы приступили к исполнению программ «Комфортная городская среда» и «Безопасные и качественны автодороги». Подрядчики зашли уже практически во все дворы. Уже 30% исполнения работ присутствуют на внутригородских территориях. Работы по улице Лунной производятся таким образом, что приходится согласовывать их в ночное время. Я бы хотел, чтобы отдел МВД обратил внимание на это, потому что особо нервные граждане начинают названивать и требовать прекратить работы. Мы сами понимаем, что у на зависит от сезона — он короткий, погоду ловим, — обратился вице-мэру Бердска по строительству и городскому хозяйству начальник УЖКХ Максим Совбанов на совещании в мэрии 27 мая.

Владимир Захаров отметил, что ремонт дорог по ночам согласован с администрацией. И попросил отнестись с пониманием к ремонту дороги, ведь это производственная необходимость.