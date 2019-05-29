КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
продам
продам
Продам 2х ком. 89137154330 Светлана
Продам 1-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Домашнее насилие назвал полезным каждый 10-й мужчина в России

Потратят 150 млн рублей на реконструкцию стадиона «Авангард» в Бердске

Дожди с градом и грозами ожидаются в Бердске в последние дни мая

Благодарность уполномоченного по правам ребенка за набор книг «Мое солнышко» получил «Курьер. Среда. Бердск»

«Стыдно. Уйди в отставку»: Матвиенко раскиритковала нападение на журналиста главы района в Хакасии

Разбился байкер на Honda в ДТП с Subaru у элитного Изумрудного городка в Бердске

Чайка: незаконно занижают пенсии и стаж пенсионерам чиновники ПФР

Парковки убрали при реконструкции за 52 млн рублей ул. Лунной в Бердске

В колодец с кипятком провалился 7-летний мальчик в Хабаровске

Бизнес отказывается готовить площадку для строительства 4-го моста через Обь в Новосибирске

Последние комментарии

Май 2019
M T W T F S S
« Apr    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Парковки убрали при реконструкции за 52 млн рублей ул. Лунной в Бердске

С улицы уже исчезли многочисленные парковочные карманы, а горожане переходят дорогу по пешеходному переходу, преодолевая горячий асфальт и новый бордюр. Придется вырубить деревья. (ВИДЕО, ФОТО)

29.05.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой 3 коммент.
 
Парковки убрали при реконструкции за 52 млн рублей ул. Лунной в Бердске

Реконструкцию ул. Лунной выполняет ООО «СтройСити»

6 мая состоялся аукцион по определению подрядчика и 13 мая управление контрактной системы размещен протокол подведения итогов электронного аукциона, победителем аукциона признано ООО «СтройСити». По итогам аукциона за новую дорогу Бердск заплатит 57 052 574 рублей. 24 мая управление ЖКХ и подрядчик подписали контракт на ремонт дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Дорожники из Новосибирска приступили к реконструкции трехсот метров дороги по улице Лунной от Алексеевской бани до ТЦ «Орбита» с 25 мая и уже выполнено около 20% от запланированной работы. В рамках проекта подрядчик отремонтирует проезжую часть, примыкание внутриквартальных и дворовых проездов, пешеходных тротуаров, линий уличного освещения. На дороге появятся два светофора — один для пешеходов и другой в месте концентрации ДТП на перекрестке улиц Лунной и Космической. Строители должны сдать объект в эксплуатацию до 1 августа.

Автор видео Марина Волкова

Уже сегодня, 29 мая, вдоль дороги исчезли многочисленные парковочные карманы, а вместе с ними и дорожки у пешеходных переходов. Стоит отметить, что хоть на привычных местах и стоят знаки пешеходного перехода, бердчанам приходится шагать по камням, горячему асфальту, преодолевать бордюр, чтобы перейти дорогу. Зато появился свежий асфальт из выездов со дворов и бордюры, улица принимает более современный облик.

Директор УЖКХ Максим Совбанов рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что в рамках проекта предусмотрена санитарная вырубка деревьев. Под топор попадут клены, но не березы и ели.

-Ремонт улицы происходит в рамках национального проекта и его главный смысл — безопасность на дорогах. Люди часто путают парковку со стоянкой. Как правило, в парковочных карманах всю зиму стоят «подснежники», а это очень сильно усложняет содержание дорог в чистоте. Старые места для парковки не вернутся на ул.Лунную, а вот многие пешеходные переходы будут сохранены. В прошлом году, когда мы только приступили к ремонту ул.Лунной, со стороны горожан слышали много нареканий и опасений, что будет хуже. В итоге — дорога выглядит красиво и безопасно, бердчане довольны результатом, — отметил Максим Флюрович.

Автор видео Марина Волкова

Работы на ул. Лунной ведутся как днем, так и ночью — на это дала добро мэрия Бердска.

— Мы приступили к исполнению программ «Комфортная городская среда» и «Безопасные и качественны автодороги». Подрядчики зашли уже практически во все дворы. Уже 30% исполнения работ присутствуют на внутригородских территориях. Работы по улице Лунной производятся таким образом, что приходится согласовывать их в ночное время. Я бы хотел, чтобы отдел МВД обратил внимание на это, потому что особо нервные граждане начинают названивать и требовать прекратить работы. Мы сами понимаем, что у на зависит от сезона — он короткий, погоду ловим, — обратился вице-мэру Бердска по строительству и городскому хозяйству начальник УЖКХ Максим Совбанов на совещании в мэрии 27 мая.

Владимир Захаров отметил, что ремонт дорог по ночам согласован с администрацией. И попросил отнестись с пониманием к ремонту дороги, ведь это производственная необходимость.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Домашнее насилие назвал полезным каждый 10-й мужчина в России Потратят 150 млн рублей на реконструкцию стадиона «Авангард» в Бердске Дожди с градом и грозами ожидаются в Бердске в последние дни мая

(3) Комментариев

  1. Житель

    На кадре 21 стоит ель, которая почти напротив планируемого перехода (обратил внимание, когда проходил мимо) — интересно как хотят ее сохранить? Что это — ошибка проектировщика, который не был на месте или строителей? А машины будут парковаться во дворах вместо карманов? Получается безопасная улица, а дворы под категорию «безопасная среда» не подпадают? Где будут парковаться машины около Орбиты, если парковка вечером всегда «под завязку»? Хотелось бы узнать ответы от господина Совбанова.

    Thumb up 4 Thumb down 0

  2. Житель

    Очень надеялся, что в результате реконструкции смогут как-то исправить сложный перекресток Космическая-Лунная, но видимо зря. Похоже комфорт нам добавится только за счет ровности покрытия и светофора.

    Thumb up 4 Thumb down 0

  3. Просто житель

    Парковки убрали от всех магазинов! Теперь надо запускать программу безопасные дворы-все машины будут там! Кто придумал этот бред?! По поводу подснежников мешающих уборки это прикольный отмаз — ну один может за всю зиму! Тут не проще запретить парковку в определенные часы!? Ну и про загогулину Лунная-Космическая — это конечно пик восхищения от безопасных дорог! Люблю Родину!

    Thumb up 0 Thumb down 1

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Юджин Сервис - Весеннее таяние цен и другие хорошие новости!
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика