Мешает спать ночной ремонт дороги на ул. Лунной жителям Бердска
Начальник УЖКХ обратился к МВД с просьбой обратить внимание на «особо нервных граждан», требующих прекратить работы. И.о. главы подтвердил — ремонт согласован с мэрией и попросил горожан проявить терпение.
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» на улице Лунной приступили к реконструкции дорожного полотна. Чиновники предупреждали бердчан, что дорожной службе придется работать по ночам. Однако жители многоэтажек, прилегающих к дороге, не рады такому соседству.
— Мы приступили к исполнению программ «Комфортная городская среда» и «Безопасные и качественны автодороги». Подрядчики зашли уже практически во все дворы. Уже 30% исполнения работ присутствуют на внутригородских территориях. Работы по улице Лунной производятся таким образом, что приходится согласовывать их в ночное время. Я бы хотел, чтобы отдел МВД обратил внимание на это, потому что особо нервные граждане начинают названивать и требовать прекратить работы. Мы сами понимаем, что у на зависит от сезона — он короткий, погоду ловим, — обратился в замглаве Бердска начальник УЖКХ Максим Совбанов на совещании в мэрии сегодня, 27 мая.
Исполняющий обязанности главы города Владимир Захаров отметил, что ремонт дорог по ночам согласован с администрацией. И предупредил: скоро начнется ночной ремонт пяти дорог в Новом поселке. Уже сегодня на объектах начинают устанавливать паспорта объектов и информативные стенды.
— Там есть небольшие трудности, суженность во фронте работ. Придется делать часть работ в ночное время, чтобы не мешать автомобилистам и перевозчикам. Надеемся на понимание со стороны жителей — это производственная необходимость, — обратилась к жителям Нового поселка Владимир Захаров.
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Что за люди:
не ремонтируют — плохо, наверное воруют
ремонтируют днем — плохо ибо пробки создают и лучше бы ночью
ремонтируют ночью — плохо потому что шумят
а, еще если не просто ремонтируют, а прям реконструируют, то не так как надо — диванные эксперты лучше знают
а если строят что-то новое, то плохо потому что дизайн не тот
Ну как, правильно обрисовал портрет типичного комментатора?
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Прям в точку.
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