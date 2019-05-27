Высадят пять елок вместо трех срубленных ради парковки на ул. Ленина в Бердске

Высадят новые ели вместо выкопанных возле дома №28 по ул. Ленина в Бердске.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», о том, что выкопали несколько взрослых елей возле дома №28 по ул. Ленина сообщила вечером 28 мая сотрудница парикмахерской Арина. Она была возмущена тем, что красивые и вполне здоровые деревья убирают, а засохшие маленькие елки, растущие вдоль дороги по соседству оставляют. Она просила, чтобы деревья выкопали аккуратно для сохранения корневой системы, чтобы их можно было пересадить в другое место, но вырывают под корень.

О парковке вместо газона просили сами жители пятиэтажки, поскольку ставить машины им некуда, стало известно «Курьер. Среда. Бердск».

По словам и.о. директора управления природными ресурсами Андрея Неустроева, елки рядом с домом №28 убрали на законных основаниях. В рамках федеральной программы «Комфортная городская среда».

— Проект прорабатывался, обсуждался, согласовывался и утверждался. Возмущались не жители дома, жильцы согласовали все давным-давно. Я созвонился с депутатом Виктором Мысаком, после обеда мы выделим четыре-пять 1,5-2-метровых елей, и жители дома их высадят. Вдоль ул. Ленина вместо засохших деревьев, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 27 мая Андрей Неустроев.

Две взрослые ели, выкопанные возле дома №28 по ул. Ленина, пришлось утилизировать — не было технической возможности сохранить их корневую систему, отметил Неустроев.

— Деревья, конечно, жалко, но посадим больше и лучше, — подчеркнул Андрей Иванович.

Неустроев привел в пример ул. Лунную, когда там в рамках реконструкции улицы вырубали ранетки, и жители возмущались, шума было много. Но сейчас по ул. Лунной едешь — глаза радуются, заверил Неустроев.