Высадят пять елок вместо трех срубленных ради парковки на ул. Ленина в Бердске

Высадят новые ели вместо выкопанных возле дома №28 по ул. Ленина в Бердске.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», о том, что выкопали несколько взрослых елей возле дома №28 по ул. Ленина сообщила вечером 28 мая сотрудница парикмахерской Арина. Она была возмущена тем, что красивые и вполне здоровые деревья убирают, а засохшие маленькие елки, растущие вдоль дороги по соседству оставляют. Она просила, чтобы деревья выкопали аккуратно для сохранения корневой системы, чтобы их можно было пересадить в другое место, но вырывают под корень.
О парковке вместо газона просили сами жители пятиэтажки, поскольку ставить машины им некуда, стало известно «Курьер. Среда. Бердск».
По словам и.о. директора управления природными ресурсами Андрея Неустроева, елки рядом с домом №28 убрали на законных основаниях. В рамках федеральной программы «Комфортная городская среда».
— Проект прорабатывался, обсуждался, согласовывался и утверждался. Возмущались не жители дома, жильцы согласовали все давным-давно. Я созвонился с депутатом Виктором Мысаком, после обеда мы выделим четыре-пять 1,5-2-метровых елей, и жители дома их высадят. Вдоль ул. Ленина вместо засохших деревьев, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 27 мая Андрей Неустроев.
Две взрослые ели, выкопанные возле дома №28 по ул. Ленина, пришлось утилизировать — не было технической возможности сохранить их корневую систему, отметил Неустроев.
— Деревья, конечно, жалко, но посадим больше и лучше, — подчеркнул Андрей Иванович.
Неустроев привел в пример ул. Лунную, когда там в рамках реконструкции улицы вырубали ранетки, и жители возмущались, шума было много. Но сейчас по ул. Лунной едешь — глаза радуются, заверил Неустроев.
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А вот интересно внутриквартальная вырубка старых деревьев, как-то потом будут высаживать молодые сажанцы?! Торчат одни пеньки, все «лысое» стало… Во времена СССР, постоянно занимались посадкой деревьев, потому и город был самым зеленым, уступал только Академ-городку!..
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Ну-у, уж извините, что ссылаюсь на страну которую уничтожили, но мне лично больше не с чем сравнить…
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Заметил странную закономерность Бердска, почему-то львиная доля новых саженцев, приживается и растет, на примере молодых Сосен и Елей только на микрорайоне! В центре 90% погибает в первый год, а оставшиеся выглядят так, что сомневаешься, прижились они или уже умирают, пример Ленина, больно смотреть на этих еловых страдальцев! Толи руки у микрорайоновцев, из нужного места растут и они просто за ними ухаживают, поливают, то ли в центре экология ни к чёрту совсем?
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«Высадят пять елок вместо трех срубленных ради парковки на ул. Ленина в БердскеДеревья вырубили в рамках программы по комфортной среде. Ели высадят вдоль улицы сами жители дома.»
Много ли это, пять саженцев, вместо трёх срубленных 30 летних деревьев? Я думаю , что из 10 высаженных саженцев Хвойных, на сегодня, в лучшем случае, в первый год, приживется четыре, а через десять лет сколько выживет, при пофигистком уходе и экономии на них воды? Одно? Два? Так что пять саженцев хвойных, это не о чём!
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