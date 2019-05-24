Ради парковки выкапывают большие ели у 5-этажки в центре Бердска

Выкапывают взрослые елки на газоне возле дома №28 на ул. Ленина. Тревогу забила сегодня, 24 мая, сотрудник одной из парикмахерских, расположенных на первом этаже жилой пятиэтажки. Она возмущена тем, что красивые и вполне здоровые деревья убирают, а засохшие маленькие елки, растущие вдоль дороги по соседству оставляют.
— Жители их выращивали, поливали, удобряли. А сейчас это все вывозят на свалку. Наплевательски относятся. Две еле уже вырыли и бросили в самосвал. Еще две остались. Но и их выкопают. Одна такая елка стоит не менее 50 тыс. рублей. Так жалко такую красоту! Это варварство, — высказалась «Курьер. Среда. Бердск» Арина.
Она просила, чтобы выкопали аккуратно для сохранения корневой системы, чтобы деревья можно было пересадить в другое место, но вырывают под корень.
По ее словам, в администрации города ей ответили, что эти ели на значатся в проекте под расширение дороги и сооружение парковки перед домом №28 на ул. Ленина.
Впрочем, как выяснил «Курьер. Среда. Бердск» о парковке вместо газона просили сами жители пятиэтажки, поскольку ставить машины им некуда. Но приходящие вечером с работы местные жители возмущены тем, что без их ведома убрали ели, украшавшие их двор.
В пятницу вечером не удалось получить официальный комментарий чиновников.
Подробности — в ближайшее время.
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