СМИ: Пьяный священник напал на монаха в Москве

Подмосковные полицейские задержали священника Троице-Сергиевой лавры, подозреваемого в нападении на монаха. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, в Троице-Сергиевой лавре священник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ранения монаху монастыря, которого заподозрил в приеме от прихожан молитвенных записок и похищении денег. Потерпевшему оказывают необходимую помощь, а подозреваемого священнослужителя задержали», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области агентству сообщили, что в Сергиевом Посаде задержан подозреваемый в нападении на пожилого мужчину.

«В Сергиево-Посадскую районную больницу доставили 62-летнего местного жителя с телесными повреждениями. «В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан мужчина 1958 г. рождения, подозреваемый в нанесении телесных повреждений потерпевшему. Он доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего», — сказала начальник пресс-службы подмосковного главка Татьяна Петрова.

Она добавила, что в отношении задержанного возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Источник: mskagency.ru