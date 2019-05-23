Прайс-лист на услуги церковных услуг появился в храме Бердска

Газировку и сладости посоветовала есть выпускникам на последнем звонке диетолог в России
Более 1,3 млрд рублей незаконно вывели из России жители Новосибирска
Накажут за крупногабаритный мусор за пределами контейнерных площадок в Бердске
Последний звонок для 553 выпускников прозвенит 24 мая в Бердске
Улучшить жизнь россиян пообещал Путин
Фотомарафон «Я блондинка! Я брюнетка! А я рыжая!» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Препарат алофаниб от рака желудка протестируют на жителях России
Горячая вода появится 24 мая в нескольких домах центра Бердска
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