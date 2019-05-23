Горячая вода появится 24 мая в нескольких домах центра Бердска

Продолжает мерзнуть из-за отсутствия отопления и горячей воды треть центра Бердска. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» заместитель директора КБУ по строительным и общим вопросам Александр Алексеенко, в некоторых домах горячая вода появится 24 мая. Но на сетях котельной ТГК-1 закончить гидравлические испытания все еще не получается — трубы не выдерживают испытания давлением. К старым порывам добавляются новые.

Многие жители центра Бердска уже 17 мая ощутили прелести горячей водой — коммунальщикам удалось в сжатые сроки протестировать давление сетей котельной «Веги».

-Сроки их устранения — неизвестны. Часть потребителей ТГК-1 переключим на сети котельной «Вега», у которых уже есть ГВС. В этих домах горячая вода появится 24 мая. Пока не могу сказать, где она еще появится, — резюмировал Александр Алексеенко.

Стоит отметить, что горячая вода во всех многоквартирных домах в центре должна появиться до 26 мая.

А вот жителям нескольких домов в центре города не повезло — в связи с проведением плановой чистки водоподогревателей на ЦТП-3, будет произведено отключение горячей воды у потребителей по адресам: ул.Ленина 23,27,29, ул.Комсомольская 8а,14а,12а,16а с 09.00 утра 27 мая до 16.00 дня 31 мая, сообщил бердский Комбинат бытовых услуг 23 мая.

Напомним, с 13 мая в центральной части Бердска отключили горячую воду. Гидравлические испытания начались сразу после того, как остыли батареи. А в Бердске по постановлению мэра Евгения Шестернина отопление выключили 8 мая, сообщал «Курьер. Среда. Бердск», после многочисленных жалоб горожан.

Планировалось, что в течение двух недель не будет горячей воды в центральной части Бердска, которые отапливают котельные «Вега» и ТГК-1. Котельную «Новую» в Микрорайоне планировалось отключить с 27 мая по 9 июня, а на ул. Озерной с 20 по 23 мая.

Ускорить подачу воды в жилые дома позволил потенциал техники и материала, с которым пришлось работать сотрудникам КБУ, выявляя слабые места на теплотрассе. Меньше чем за неделю сотрудники КБУ справились с шестью порывами.

Два раза в год — весной и осенью — коммунальщики перекрывают трассу и под давлением 12 мегапаскалей проверяют ттрубы горячего и холодного водоснабжения. При таком давлении, как правило, где тонко, там и рвется.

-Мы мониторим порывы, устраняем их, чтобы зимой максимально избежать аварийные ситуации, — резюмировал Александр Алексеенко.

По традиции частная котельная ТГК-1 на лето остановится и воду в центральной части города будет подогревать муниципальная котельная «Вега» по закольцованной схеме.



То жарко, то холодно

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» продолжают писать жители города, высказывая свое мнение про холод в квартирах. Так, читатель под именем Да уж предложил коммунальщикам и власти Бердска ориентироваться на погоду. принимая решения об отключении отопления и горячей воды.

— Как-то странно и нелогично нам услуги по отоплению продают. В конце апреля и начале мая задыхались от жары в квартирах — во второй половине мая просто замерзаем, — высказался читатель «Курьер. среда. Бердск».

Двумя неделями раньше бердчане жаловались на жару — даже распахнутые настежь окна не спасали от жары в квартирах жителей Бердска. Температура воздуха на улице днем несколько дней держалась выше 20 градусной отметки. Пора бы уже отключить отопление, просят жители многоквартирных домов.

8 мая вышло постановление главы Бердска Евгения Шестернина о завершении отопительного сезона. Батареи в квартирах бердчан остыли в этот же день.

— В силу того, что прошло уже пять дней с температурой выше 8 градусов, мы решили отключить отопление с 8 мая. При этом нужно понимать, что отопление обратно мы подключить уже не сможем. Даже не смотря на то, что с 13 мая синоптики прогнозируют похолодание. При этом совпало так, что в роддоме на эти даты приходятся дни санобработки, но мамы с малышами не пострадают от холода. Постановление мною подписано. Отопительный сезон 2018-2019 в Бердске окончен, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Евгений Анатольевич.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», отопительный сезон в городе планировали завершить 15 мая. И все потому, что после Дня Победы ожидается похолодание. Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» сослался на закон, предписывающий отключения отопления только тогда, когда в течение 5 дней наблюдается среднесуточная температура не ниже плюс 8 градусов.

В 2018-м отопление отключили 22 мая. Официальным постановлением мэра Бердска в тот день объявлен закрытым отопительный сезон и котельные перешли на летний режим работы. В 2017 году батареи в домах бердчан остыли 18 мая.