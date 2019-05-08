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Отключат отопление 8 мая в Бердске

Бердчане задыхались в квартирах от жары и отапливали улицу, раскрывая настежь окна. (ПОСТАНОВЛЕНИЕ)

8.05.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 5 коммент.
 
Отключат отопление 8 мая в Бердске

Уже завтра, 9 Мая, ожидается резкое похолодание

Даже распахнутые настежь окна не спасают от жары в квартирах жителей Бердска. Температура воздуха на улице днем уже несколько дней выше 20 градусной отметки, а батареи и горячущие, жалуются бердчане. Пора бы уже отключить отопление, просят жители многоквартирных домов.

Отопление будет отключено только после того, как выйдет постановление главы Бердска об окончании отопительного сезона, сообщил
«Курьер. Среда. Бердск» начальник частной ТГК-1 Антон Блинов сегодня, 8 мая.

В этот же день после полудня вышло постановление главы Бердска Евгения Шестернина о завершении отопительного сезона. Батареи в квартирах бердчан начнут остывать уже сегодня.

— В силу того, что прошло уже пять дней с температурой выше 8 градусов, мы решили отключить отопление с 8 мая. При этом нужно понимать, что отопление обратно мы подключить уже не сможем. Даже не смотря на то, что с 13 мая синоптики прогнозируют похолодание. При этом совпало так, что в роддоме на эти даты приходятся дни санобработки, но мамы с малышами не пострадают от холода. Постановление мною подписано. Отопительный сезон 2018-2019 в Бердске окончен, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Евгений Анатольевич.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», отопительный сезон в городе завершать планируют 15 мая. И все потому, что после Дня Победы ожидается похолодание, рассказал вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

Он сослался на закон, предписывающий отключения отопления только тогда, когда в течение 5 дней наблюдается среднесуточная температура не ниже плюс 8 градусов.

9 мая синоптики обещают днем +12, ночью — +2. 10 мая — 9 и 2 градуса соответственно. В субботу, 11 мая — 9 градусов днем. В воскресенье, 12 мая воздух днем прогреется до 6 градусов.

В 2018-м отопление отключили 22 мая. Официальным постановлением мэра Бердска в тот день объявлен закрытым отопительный сезон и котельные перешли на летний режим работы. В 2017 году батареи в домах бердчан остыли 18 мая.
Как сообщал сайт «Весь Искитим», 7 мая глава Искитима подписал постановление об окончании отопительного сезона 2018-2019 года в Искитиме 8 мая 2019.

Отключат отопление 8 мая в Бердске

Постановление главы Бердска


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    как раз к холодам батареи и остынут. до возмущались )

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  2. Аноним

    Каждый год одна и та же история, в жару топят, а к похолоданию отключают, т.к. «сами же просили», это конечно не страшно, не мороз, но нельзя было раньше отключить и не испытывать насколько хватит терпения у народа. Как говориться «хороша ложка к обеду», а так похоже на мелкую месть от администрации. :-D

    Thumb up 7 Thumb down 2

  3. Ботаник

    Ну -15 градусов же не будет, окна имеют свойства открываться и закрываться :(

    Thumb up 8 Thumb down 0

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