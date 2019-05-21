КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Удар током: Попал в реанимацию после селфи на крыше поезда подросток в Новосибирской области

Раздевалки на стадионе «Авангард» просит у региона Бердск

Зеленский попросил США ужесточить санкции против России

Подался в бизнесмены экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко

Инструкция: Какие прививки бесплатно можно поставить взрослым в Бердске

Опасные терминалы: Как спасти деньги от мошенников ?

Новый директор Магомет Ведвижев возглавил хлебокомбинат Бердска

Родители, раскошеливайтесь: Раскритиковали молодежь за тягу к пышным свадьбам депутаты Госдумы

Горит небо: Розовые вымеобразные облака повисли над Бердском

Снизилась зарплата главного врача ЦГБ в Бердске

Последние комментарии

Май 2019
M T W T F S S
« Apr    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Новый директор Магомет Ведвижев возглавил хлебокомбинат Бердска

Многолетний руководитель БХК Виктор Гвоздиевский стал председателем Совета директоров. Он развеял слухи о банкротстве и закрытии предприятия. Напротив, оно открыло вакансии.

21.05.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
 

Новый директор Магомет Ведвижев возглавил хлебокомбинат Бердска

Экс-директор Бердского хлебокомбината Виктор Гвоздиевский

Слухи о банкротстве или закрытии Бердского хлебокомбината, волна которых снова поднялась в Бердске, не подтвердились. О том, что на БХК стабилизировалась обстановка, что банкротить или закрывать его не собираются «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 21 мая, рассказал один из собственников предприятия и его многолетний директор Виктор Гвоздиевский.

Еще в конце апреля сотрудники хлебокомбината сообщали в редакцию о том, что кресло руководителя занял новый человек из Татарска. Говорили, что БХК продали и даже называли имена покупателей.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», 15 мая на Бердском хлебокомбинате прошло годовое собрание акционеров. Выбрали нового директора — Магомета Ведвижева. Это информацию подтвердил Гвоздиевский.

— Предприятие не продали. Хлебокомбинат работает в нормальном режиме, обстановка стабилизировалась, руководство на месте, Совет директоров работает. А я остаюсь председателем Совета директоров, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Виктор Иосифович.

До этого в акционерном обществе провели «организационно-технические мероприятия, связанные с изменением технической и технологической стороны производства», сообщал Гвоздиевский.

По информации вице-мэра Бердска по экономике Жанны Шуровой, мэрия пристально наблюдает за предприятием и в курсе всех происходящих там событий.

— Работы ведутся, производство продукции и ее поставки в магазины, где заключены договоры, осуществляются. Предприятие хочет заручиться поддержкой в правительстве Новосибирской области. Мы отслеживаем ситуацию на предприятии в рамках своих полномочий и закона, предлагаем возможность переобучения, если люди в нем нуждаются. Безусловно, у БХК есть задолженность, но она не критична. Сокращения штата работников также нет, — рассказывала «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по экономике Жанна Шурова.

Она согласилась с тем, что спрос на продукцию Бердского хлебокомбината упал из-за большой конкуренции. Это происходит из-за того, что магазины просят меньшую сумму на входную цену, но предприятие закладывает в товар его себестоимость.

— Хлебокомбинату пришлось сократить ассортимент, но линия производства работает. Бердская власть держит руку на пульсе, прикладывает все усилия, чтобы одно из мощных предприятий города продолжало работу, — подытожила вице-мэр.

Виктор Гвоздиевский не скрывал, что ситуация на предприятии была тяжелая. Крупному заводу, выпускающему хлеб с 1957 года, сложно конкурировать с маленькими пекарнями.

Еще осенью 2018 года на хлебокомбинате ввели «предбанкротное» состояние. Хотя тогдашнему гендиректору БХК Виктору Гвоздиевскому пришлось развеять слухи о возможной ликвидации предприятия. Информацию об этом не подтвердили и в Центре занятости.

— Если бы руководство «Бердского хлебокомбината» приняло решение о сокращении штата или о предбанкротном состоянии предприятия, то оно должно было нас сразу же об этом уведомить. На сегодняшний день никаких уведомлений к нам не поступало, — сообщала директор ЦЗН Елена Дмитриева.

Напротив, в местных СМИ в мае появились объявления о приеме на работу сотрудников для нового производства БХК. Виктор Гвоздиевский подтвердил, что у нового директора большие планы.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Удар током: Попал в реанимацию после селфи на крыше поезда подросток в Новосибирской области Раздевалки на стадионе «Авангард» просит у региона Бердск Зеленский попросил США ужесточить санкции против России

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Металлокерамическая коронка. 9500 руб. ПОД КЛЮЧ!
Колибри, стоматологическая клиника
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика