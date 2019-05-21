Новый директор Магомет Ведвижев возглавил хлебокомбинат Бердска

Слухи о банкротстве или закрытии Бердского хлебокомбината, волна которых снова поднялась в Бердске, не подтвердились. О том, что на БХК стабилизировалась обстановка, что банкротить или закрывать его не собираются «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 21 мая, рассказал один из собственников предприятия и его многолетний директор Виктор Гвоздиевский.

Еще в конце апреля сотрудники хлебокомбината сообщали в редакцию о том, что кресло руководителя занял новый человек из Татарска. Говорили, что БХК продали и даже называли имена покупателей.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», 15 мая на Бердском хлебокомбинате прошло годовое собрание акционеров. Выбрали нового директора — Магомета Ведвижева. Это информацию подтвердил Гвоздиевский.

— Предприятие не продали. Хлебокомбинат работает в нормальном режиме, обстановка стабилизировалась, руководство на месте, Совет директоров работает. А я остаюсь председателем Совета директоров, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Виктор Иосифович.

До этого в акционерном обществе провели «организационно-технические мероприятия, связанные с изменением технической и технологической стороны производства», сообщал Гвоздиевский.

По информации вице-мэра Бердска по экономике Жанны Шуровой, мэрия пристально наблюдает за предприятием и в курсе всех происходящих там событий.

— Работы ведутся, производство продукции и ее поставки в магазины, где заключены договоры, осуществляются. Предприятие хочет заручиться поддержкой в правительстве Новосибирской области. Мы отслеживаем ситуацию на предприятии в рамках своих полномочий и закона, предлагаем возможность переобучения, если люди в нем нуждаются. Безусловно, у БХК есть задолженность, но она не критична. Сокращения штата работников также нет, — рассказывала «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по экономике Жанна Шурова.

Она согласилась с тем, что спрос на продукцию Бердского хлебокомбината упал из-за большой конкуренции. Это происходит из-за того, что магазины просят меньшую сумму на входную цену, но предприятие закладывает в товар его себестоимость.

— Хлебокомбинату пришлось сократить ассортимент, но линия производства работает. Бердская власть держит руку на пульсе, прикладывает все усилия, чтобы одно из мощных предприятий города продолжало работу, — подытожила вице-мэр.

Виктор Гвоздиевский не скрывал, что ситуация на предприятии была тяжелая. Крупному заводу, выпускающему хлеб с 1957 года, сложно конкурировать с маленькими пекарнями.

Еще осенью 2018 года на хлебокомбинате ввели «предбанкротное» состояние. Хотя тогдашнему гендиректору БХК Виктору Гвоздиевскому пришлось развеять слухи о возможной ликвидации предприятия. Информацию об этом не подтвердили и в Центре занятости.

— Если бы руководство «Бердского хлебокомбината» приняло решение о сокращении штата или о предбанкротном состоянии предприятия, то оно должно было нас сразу же об этом уведомить. На сегодняшний день никаких уведомлений к нам не поступало, — сообщала директор ЦЗН Елена Дмитриева.

Напротив, в местных СМИ в мае появились объявления о приеме на работу сотрудников для нового производства БХК. Виктор Гвоздиевский подтвердил, что у нового директора большие планы.