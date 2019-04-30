Опровергла слухи о продаже хлебокомбината вице-мэр Бердска

В редакцию «Курьер. Седа. Бердск» продолжают поступать анонимные звонки с рассказами о том, что кресло гендиректора Бердского хлебокомбината занял новый руководитель. Однако вице-мэр Бердска по экономическим вопросам Жанна Шурова заверила «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 30 апреля, что никаких сведений о банкротстве предприятия в горадминистрацию не поступало.

-Предприятие никто не продавал. Виктор Гвоздиевский является руководителем хлебокомбината и его место никто не занимал. Кроме того, он не собирается его продавать. Работы ведутся, производство продукции и ее поставки в магазины, где заключены договоры, осуществляются. Предприятие хочет заручиться поддержкой в правительстве Новосибирской области. Мы отслеживаем ситуацию на предприятии в рамках своих полномочий и закона, предлагаем возможность переобучения, если люди в нем нуждаются. Безусловно, у БХК есть задолженность, но она не критична. Сокращения штата работников также нет, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Жанна Сергеевна.

Она согласилась с тем, что спрос на продукцию Бердского хлебокомбината упал из-за большой конкуренции. Это происходит из-за того, что магазины просят меньшую сумму на входную цену, но предприятие закладывает в товар его себестоимость.

— Хлебокомбинату пришлось сократить ассортимент, но линия производства работает. Бердская власть держит руку на пульсе, прикладывает все усилия, чтобы одно из мощных предприятий города продолжало работу, — подытожила вице-мэр.

Напомним, в середине апреля по Бердску снова поползли слухи о ситуации на хлебокомбинате. На этот раз в городе говорили, что предприятие продали. При этом называли конкретные фамилии покупателей. В частности бердского предпринимателя Михаила Овсепяна. Но тот опроверг такую информацию.

Овсепян сначала удивился, потом рассмеялся и заявил, что БХК он не покупал. И даже планов таких не имеет.

-Продают уже хлебокомбинат? У нас и так есть, чем заниматься, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Михаил Овсепович.

Между тем, еще осенью 2018 года на хлебокомбинате ввели «предбанкротное» состояние. Хотя гендиректору БХК Виктору Гвоздиескому тогда пришлось развеять слухи о возможной ликвидации предприятия. Информацию об этом не подтвердили и в Центре занятости, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

-Если бы руководство «Бердского хлебокомбината» приняло решение о сокращении штата или о предбанкротном состоянии предприятия, то оно должно было нас сразу же об этом уведомить. На сегодняшний день никаких уведомлений к нам не поступало, — сообщала директор ЦЗН Елена Дмитриева.

Эту информацию опроверг и гендиректор БХК Виктор Гвоздиевский.

-Информация о банкротстве АО «Бердский хлебокомбинат» является недостоверной. В настоящее время в акционерном обществе проводятся организационно-технические мероприятия, связанные с изменением технической и технологической стороны производства, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Виктор Иосифович.

Между тем, среди покупателей БХК называли предпринимателей из Татарска. Якобы ведутся переговоры о том, что татарский бизнесмен вложит деньги в предприятие, будет получать прибыль, но сохранит бренд «Бердский хлебокомбинат».

Виктора Гвоздиевского не скрывал, что ситуация на предприятии тяжелая. Крупному заводу, выпускающему хлеб с 1957 года сложно конкурировать с маленькими пекарнями.