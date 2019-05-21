Фото: Шум и вибрация от насоса на ул. Герцена, 6 мешает спать!

В группу «Курьер.Среда.Бердск» в соцсети ВКонтакте написала Леся:
Обращаюсь к вам от лица жителей дома № 6 по улице Герцена. К сожалению, у нас сложилась чрезвычайная ситуация. На перекрестке улиц Ленина и Герцена в непосредственной близости к нашему дому уже второй год работает так называемый «подпор канализации». Диспетчер КБУ объясняет, что если не вести откачку, то «полгорода встанет». Мы не можем полностью понять ситуацию, так как более подробных сведений нам никто не предоставляет.
Однако уже в течение второго летнего сезона под нашими окнами работает насос (практически под окнами нашей квартиры). И если прошлым летом он отключался на ночь, сейчас он работает в течение целых суток. Это свидетельствует о значительном ухудшении ситуации.
Мы находимся в совершенно невыносимых условиях промышленного шума в течение всего дня, в том числе в вечернее время и ночью. И если сейчас можно хотя бы закрыть окна, то в ближайшем будущем и это будет невозможно. Закрытые окна не полностью предохраняют от этого шума и вибрации. Но скоро нам придется спать в условиях, сравнимых с работающим цехом промышленного предприятия.
Нам интересно, почему в течение уже двух лет аварию не устранили и когда ее собираются устранять? Почему руководство КБУ считает возможным нарушать закон об уровне шума в ночное время, тем более такой длительный период? Как жители нашего дома должны жить при таком чудовищном нарушении гигиенических требований?
Может руководство КБУ проведет все-таки необходимые надлежащие ремонтные работы, а не будет пассивно откачивать стоки, наблюдать за расширением завала и ухудшением состояния канализации.
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Заявление в прокуратуру…
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Поддерживаю. Заявление в прокуратуру. Поражаюсь терпению жителей однако…..Но я бы все таки посоветовал написать в надзорный орган, уверен нарушений найдут кучу, и шуметь они прекратят, и начнут вести ремонтные работы.
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Если есть смартфон — есть приложение Smart tools называется, там есть измеритель шума. Штука условная, так как смартфон не имеет качественного измерительного оборудования, но даже в тех тугриках, что он показывает оценить можно.
Есть нормативы на шум, на КСБ была новость про музыку из Д/С по утрам и там приводили нормы шума, можете поглядеть и сравнить.
Дело в том, что:
1. Никто вам идеальную тишину обеспечивать не будет никогда. Хотите тишину — звукоизолируйте квартиру.
2. Непонятен уровень шума самого насоса. Вы живёте рядом, можете с тем же приложением выйти или в форточку высунуть и поглядеть что покажет. Одна из проблем — у вас плохая звкукоизоляция на окнах (дыры, например).
3. Прокуратура — самый верхний надзорный орган, прокурор лично не придёт и не будет замерять ничего. Он спустит вниз либо администрации (что наиболее вероятно) либо в какой-то другой орган (ГЖИ, например) который будет приходить и мерить уровень шума.
Так вот, чтобы сдвинуть дело с мёртвой точки не в части выключения насоса, а в части того чтобы уже ремонт провели и насос убрали навсегда вам нужно:
1. Чтобы уровень шума ночью был превышен у насоса на улице
2. Стена и окна вашего дома (лично вашей квартиры, раз речь про вас) снижали уровень шума на положенный им уровень.
Тогда отталкиваясь от двух пунктов выше скорость разрешения ситуации будет намного выше, чем просто заявление «достал насос работать ночью».
Но дальше будет хуже, так как когда приедут ремонтировать коллектор — будете нюхать сероводород. Всё раскопают, разворотят на несколько недель.
Но когда эпопея таки закончится наступит на вашей улице праздник.
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Люди, откройте глаза, власть плюет на Вас, ни чего не делает, а если делает, то со скрипом и как попало. Никто ни за что отвечать не хочет. Спихивают друг на друга. Не думают о будущем.
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