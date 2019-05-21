Фото: Шум и вибрация от насоса на ул. Герцена, 6 мешает спать!

группу «Курьер.Среда.Бердск» в соцсети ВКонтакте написала Леся:

Обращаюсь к вам от лица жителей дома № 6 по улице Герцена. К сожалению, у нас сложилась чрезвычайная ситуация. На перекрестке улиц Ленина и Герцена в непосредственной близости к нашему дому уже второй год работает так называемый «подпор канализации». Диспетчер КБУ объясняет, что если не вести откачку, то «полгорода встанет». Мы не можем полностью понять ситуацию, так как более подробных сведений нам никто не предоставляет.

Однако уже в течение второго летнего сезона под нашими окнами работает насос (практически под окнами нашей квартиры). И если прошлым летом он отключался на ночь, сейчас он работает в течение целых суток. Это свидетельствует о значительном ухудшении ситуации.

Мы находимся в совершенно невыносимых условиях промышленного шума в течение всего дня, в том числе в вечернее время и ночью. И если сейчас можно хотя бы закрыть окна, то в ближайшем будущем и это будет невозможно. Закрытые окна не полностью предохраняют от этого шума и вибрации. Но скоро нам придется спать в условиях, сравнимых с работающим цехом промышленного предприятия.

Нам интересно, почему в течение уже двух лет аварию не устранили и когда ее собираются устранять? Почему руководство КБУ считает возможным нарушать закон об уровне шума в ночное время, тем более такой длительный период? Как жители нашего дома должны жить при таком чудовищном нарушении гигиенических требований?

Может руководство КБУ проведет все-таки необходимые надлежащие ремонтные работы, а не будет пассивно откачивать стоки, наблюдать за расширением завала и ухудшением состояния канализации.