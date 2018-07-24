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Фото: Умираем от шума на Ленина-Герцена! Нет покоя ни днем, ни ночью!

И когда этот шум от агрегатов прекратится — не известно, обращаться нам куда-либо — это бесполезно. Помогите!!!!!!!!

24.07.2018 4 коммент.

В нашу группу ВКонтакте написала Лидия Буланова:

Добрый день! Обращаюсь к вам за помощью, дело в том что, вот уже более двух недель нет покоя ночью, от очистки канализации на углу ул. Ленина и Герцена. И когда этот шум от агрегатов прекратится —  не известно, обращаться нам куда-либо — это бесполезно. Помогите!!!!!!!!

Фото: Умираем от шума на Ленина Герцена! Нет покоя ни днем, ни ночью!


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(4) Комментариев

  1. Андрей

    Правильно, давайте все вырубим. Пусть говно течет самотеком. Зато в тишине.

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  2. Бердчанин

    Лидия,эту информацию на сайт Травникова,эффект будет,скоро выборы губернатора.

    Thumb up 1 Thumb down 6

  3. Аноним

    Ваше же добро перекачивают , терпите.По всей видимости подпоры ликвидируют.

    Thumb up 1 Thumb down 0

  4. Аноним

    Надо чтоб шум был успокаивающим .

    Thumb up 0 Thumb down 0

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