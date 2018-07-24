Фото: Умираем от шума на Ленина-Герцена! Нет покоя ни днем, ни ночью!

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Добрый день! Обращаюсь к вам за помощью, дело в том что, вот уже более двух недель нет покоя ночью, от очистки канализации на углу ул. Ленина и Герцена. И когда этот шум от агрегатов прекратится — не известно, обращаться нам куда-либо — это бесполезно. Помогите!!!!!!!!