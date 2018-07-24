Фото: Умираем от шума на Ленина-Герцена! Нет покоя ни днем, ни ночью!

Несколько месяцев не могут дозвониться до 51 родителя, стоящих в очереди за местом в детсады Бердска
Тело второго утопленника нашли в Обском море спасатели Бердска
Индексировать пенсии ежегодно с 1 января обещает правительство
Первым вице-мэром станет зам по строительству и городскому хозяйству в Бердске
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Шок: Девочки зарубили котенка топором и выложили видео казни в интернет
Несанкционированный проезд автомобилей через железную дорогу обнаружили в Бердске
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В коме находится сбитая с коляской мама на пешеходном переходе в Бердске
Правильно, давайте все вырубим. Пусть говно течет самотеком. Зато в тишине.
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Лидия,эту информацию на сайт Травникова,эффект будет,скоро выборы губернатора.
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Ваше же добро перекачивают , терпите.По всей видимости подпоры ликвидируют.
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Надо чтоб шум был успокаивающим .
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