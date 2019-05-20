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Откроют дорогу на ул. Лунной в Бердске

Работы по восстановлению дорожного полотна завершаются. Не сегодня-завтра проезд автомобилистам разрешат.

20.05.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Откроют дорогу на ул. Лунной в Бердске

ЦМУ отремонтировал четыре аварийных участка дороги по ул. Лунной

Завершаются работы по восстановлению участков дороги ул. Лунной в Бердске.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в конце апреля часть дороги на ул. Лунной возле спорткомплекса «Зима-Лето» вспучило. Выбоины образовались в трех местах на полосе, ведущей из микрорайона Белокаменного. Виной тому подземные воды, которые размягчили грунт и он начал проваливаться вместе с асфальтом.

6 мая приступили к ремонту разрушенной дороги на ул. Лунной — вскрыли асфальт. Но оказалось, что масштабы разрушений гораздо больше. И теперь придется ремонтировать не три, а четыре провалившихся участка проезжей части. Именно столько было подготовлено обширных ям на 10 мая.

Ремонтом дороги занимался Центр муниципальных услуг поду руководством УЖКХ.

— Мы до конца месяца закончим полосы на ул. Лунной? — спросил 20 мая на совещании чиновников у начальника УЖКХ Максима Совбанова вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

Ремонт практически уже закончен, сегодня-завтра дорогу откроем, ответил Совбанов.


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