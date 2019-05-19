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Три дома горят в Бердске: видео очевидцы спасают автомобиль

Несколько домов сгорели в Бердске 19 мая. В одном из них было ритуальное агентство «Ангел» и детский сад. (ВИДЕО)

19.05.2019 Фото: Анастасии Солодковой Нет комментариев
 
Три дома горят в Бердске: видео очевидцы спасают автомобиль

Спасение автомобиля в Бердске при пожаре трех домов

19 мая в 18.15 в Бердске загорелись три дома по ул. Лизы Чайкиной. В данную минуту на пожарные борются с огнем. А бердчане помогают спасать автомобиль пострадавших.

На месте работают полицейские, скорая помощь. По предварительным данным, жертв на пожаре нет.

На месте работает корреспондент «Курьер.Среда.Бердск».

Сегодня же по ул. Пушкина сгорело здание ритуальных услуг «Ангел» и частный детский сад, а ночью сгорело несколько дач и горел лес в СНТ на водозаборе.

Три дома горят в Бердске: видео очевидцы спасают автомобиль Три дома горят в Бердске: видео очевидцы спасают автомобиль Три дома горят в Бердске: видео очевидцы спасают автомобиль Три дома горят в Бердске: видео очевидцы спасают автомобиль


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