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Разрушенную дорогу восстановят в течение месяца на ул. Лунной в Бердске

Ремонтом проезжей част занимается Центр муниципальных услуг под руководством УЖКХ.

14.05.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Разрушенную дорогу восстановят в течение месяца на ул. Лунной в Бердске

ЦМУ предстоит отремонтировать четыре участка дороги по ул. Лунной

Продолжается работа на провалившихся участках дороги в районе спортивного комплекса «Зима-Лето» в Бердске.

Аварийная ситуация на ул. Лунной пока еще не устранена, сообщил на совещании чиновников 13 мая начальник УЖКХ Максим Совбанов.

— Было принято решение, определена схема работ — и финансовая, и техническая по устранению провалов на ул. Лунной. Работой занимается Центр муниципальных услуг под руководством УЖКХ. Мы рассчитываем на то, что в течение месяца, это максимальный срок, работы будут завершены, — пояснил вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в конце апреля часть дороги на ул. Лунной возле спорткомплекса «Зима-Лето» вспучило. Выбоины образовались в трех местах на полосе, ведущей из микрорайона Белокаменного. Виной тому подземные воды, которые размягчили грунт и он начал проваливаться вместе с асфальтом.

6 мая приступили к ремонту разрушенной дороги на ул. Лунной — вскрыли асфальт. Но оказалось, что масштабы разрушений гораздо больше. И теперь придется ремонтировать не три, а четыре провалившихся участка проезжей части. Именно столько было подготовлено обширных ям на 10 мая. Кроме того, начала разрушаться оставшаяся единственная полоса, ведущая в микрорайон Белокаменный, по которой ходит общественный транспорт.

Ремонт предстоит сложный и затратный. На восстановление дороги на ул. Лунной требуется примерно 3 млн рублей.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    А в чем «сложность» и «затратность» конкретно?
    По факту:
    1. вскрыть провалы — ну пусть день работы. Уже сделано
    2. Засыпать крупным камнем, затем щебнем, затем мелким — сделано на половину уже
    3. Положить асфальт сверху — не сделано

    На что месяц то? И куда деньги?

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