Допрос свидетеля: Ликвидировал пожары и маргиналов на мусорной свалке Бердска обвиняемый в растрате 1,3 млн рублей

Бердский городской суд 7 мая допросил бывшего первого вице-мэр Бердска Александра Тужика в качестве свидетеля по делу о растрате 1,3 млн рублей директором муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Софьей Солоповой. Ее обвиняют в незаконном трудоустройстве Сергея Оленича в должности своего заместителя. Следствие полагает, что Солопова платила ему 2 года зарплату (62 тыс. рублей в месяц в 2018 году) из средств предприятия, хотя тот фактически на выполнял своих обязанностей.

Тужик в ходе допроса настаивал на обратном. По его словам, именно благодаря Оленичу ситуация на городской свалке, находящейся в ведении САХ, изменилась в лучшую сторону.

Примечательно, что экс-замглавы Бердска на вопрос судьи о нынешнем месте работы сообщил, что стоит на учете в Центре занятости как безработный. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Александр Михайлович два года был правой рукой мэра Бердска. 23 апреля 2018 года глава города Евгений Шестернин подписал заявление о его отставке. До 2015 года Тужик занимал должность замглавы Центрального округа Новосибирска по экономике и доходам.

В помощь женщине

Первой вопросы свидетелю задавала гособвинитель Кристина Червонных — о появлении Сергея Оленича. Как ответил Александр Тужик, в 2017 году в «Спецавтохозяйстве» сложилась «тяжелая ситуация» как в экономике, так и в управлении:

— Было много вопросов по оформлению, наведению порядка, нужно было провести усиление. Глава вызвал меня в кабинет, представил Сергея Николаевича (Оленича), предложил его кандидатуру на должность заместителя… Изменение в штатном расписании находится в ведении директора.

Автор видео Анастасия Солодкова



По его словам, инициатива об изменении структуры руководства САХ прозвучала на заседании балансовой комиссии, да и Солопова, дескать, понимала, что ей одной не справиться.

— Предприятие находилось в достаточно сложной ситуации на протяжении длительного периода времени. Доходности у предприятия не было. Была необходимость сохранить его на плаву и не довести до банкротства. Спад производства, спад потребления и завоза мусора, увеличение прямых затрат приведет к банкротству. Необходимо было организовать оформление всех необходимых документов. Это достаточно объемная и сложная работа. Затем весовой контроль, наведение порядка, обеспечение ввоза мусора, видеонаблюдение, дисциплина. Были случаи поджогов, случаи незаконного оборота, вплоть до того, что кого-то нашли под забором в ковре завернутым. Управляться с таким хозяйством, особенно женщине, когда каждый второй из себя пытался делать хозяина, довольно сложно, — пояснил Тужик.

Автор видео Анастасия Солодкова



По его словам, целесообразность увеличения штата доказывают, что и было сделано. Кандидатура Оленича прошла всю процедуру согласования и в конечном счете мэр ее утвердил. Этому предшествовала отрицательная оценка деятельности «Спецавтохозяйства» и его директора, которая не справилась с поставленными задачами. И Солопова этого не отрицала. В итоге сошлись на том, что ей дают зама для более эффективного управления.

Мешали Солоповой, по мнению Тужика, некие социальные причины, поджоги мусора, маргинальные личности, отсутствие финансирования, падение объемов, рост текущих затрат. Первоначально даже планировали расторгнуть контракт с директором САХ. Но не стали. При этом свалку и другие объекты предприятия курировал другой замглавы — тогда Лариса Степанова, вице-мэр по ЖКХ.

— Но потом проанализировали. Ситуация была аховой не по вине директора, а по определенному стечению обстоятельств, — констатировал свидетель.

Автор видео Анастасия Солодкова



Тужик признался, что гораздо чаще общался с Оленичем, нежели с Солоповой, в том числе и на внеплановых встречах, проходивших до и после рабочего дня. Но не смог назвать конкретные должностные обязанности замдиректора САХ. Только «общий функционал»: организация деятельности предприятия, наведение порядка, обеспечение безопасности, в том числе антитеррористической и пожарной, контроль за ввозом мусора (по оценке Тужика, это самый больной вопрос, который удалось решить и благодаря этому поднять выручку), формирование документации, регистрация, согласование тарифов.

Автор видео Анастасия Солодкова



Он привел пример, как Оленич смог организовать строгий весовой контроль при въезде на свалку:

— Когда машина с нормативом три куба максимально сжимает мусор до шести кубов, бюджет терял деньги, а предприятие получало бешеную нагрузку. Остановить эти машины можно было, только организовав этот процесс. Лобби «везде и всюду» для бесконтрольного ввоза мусора на свалку.

Адвокат «Спецавтохозяйства», признанного потерпевшей стороной, Михаил Герасцын был удивлен, узнав, что подавать документы для постановки земельного участка на кадастровый учет должен человек в ранге не меньше заместителя директора. Не смог он получить ответа на вопрос о вкладе Оленича в установку видеонаблюдения. Хотя снова удивился, что в решение это вопроса вмешивается сам первый вице-мэр.

Тужик пояснил, что его интересовал конкретный результат, а как его достигнут, ему не важно — «пусть хоть сами директор с замом с лопатой ходят»:

— Сегодня полстраны работает дистанционно. Хоть в ночную, хоть один час работает. Есть конечный результат.

— Каким образом новый замдиректора мог повлиять на поджоги, маргиналов и снижение роста текущих затрат? — задал вопрос Герасцын.

— Не стали забрасывать зажигательную смесь. Я подключал МВД, новый зам ночью приезжал, я приезжал в 4 утра. Это нормальная вещь. Он может приехать в любое время и проверить, как работает охрана. После назначения Оленича у меня перестала быть нужда приезжать в 5 утра и проверять свалку. Она горела плюс маргинальные люди, плюс криминал. При приходе Оленича головная боль по свалке ушла в сторону. По финансовым показателям стабильность возникла. Мы не довели предприятие до банкротства, количество пожаров, конечно, уменьшилось. Человек работал достаточно активно, не подводил, не обманывал. Весы поставили. Мужик сказал, мужик сделал. Спорили, конечно, были расхождения по некоторым позициям. Он лично выезжал, ловил поджигателей, — аргументировал Александр Михайлович.

Автор видео Анастасия Солодкова



— Какое стечение обстоятельств помешало самой Солоповой наладить нормальную работу предприятия? — спросил Герасцын.

— Тяжелая экономическая обстановка в стране, — ответил Тужик.

— Каким образом Оленичу удалось?

— Улучшил эффективность работы предприятия.

— Что конкретно он сделал?

— Ему задайте вопрос.

Кандидатуру предложил мэр

Тужик акцентировал: он самолично не принимал решение о назначении Оленича замом, эти инициативы исходили от членов балансовой комиссии, главы города, депутатов.

— Вы давали Солоповой указание взять на работу Оленича? — уточнил Герасцын.

— Нет, — тихо ответил Тужик.

Позже он подтвердил, что кандидатуру Оленича предложил мэр Бердска Евгений Шестернин.

Автор видео Анастасия Солодкова



Экс-замглавы уверен, что при приеме Оленича на работу была полностью соблюдена процедура, положения Трудового кодекса. Зарплата руководителей САХ «была прозрачной». Городской бюджет не тратил деньги на содержание сотрудников предприятия. А сам Оленич вполне справлялся с обязанности, возложенными на него «функционалом».

— Решение о принятии на работу нового зама директор принял не самостоятельно с бухты- барахты, а получив поддержку от первого лица, меня и курирующего зама. Это я подтверждаю. У нее не получалось. А тут счастье привалило. Руководитель пыталась что-то изменить, но не была услышана, а тут ситуация кардинально изменилась. Вышестоящие органы предложили ей решение. Она была только рада и «за», — ответил Тужик на вопрос Сергея Кречетова, адвоката Оленича, отметив, что познакомился с ним в кабинете у главы города. Кандидат имел не только положительные характеристики и достойный послужной список, но и рекомендации «от структур, которых нам не хватало на данном объекте».

Оленича приняли на работу в апреле 2016 года. После того, как деятельности САХ и его директору поставили «неуд». На заседании следующей балансовой комиссии в начале 2017 года, по словам Тужика, появились положительные результаты, начали думать о развитии и прибыли.

Впрочем, он на смог назвать размер кредиторской и дебиторской задолженности «Спецавтохозяйства» по годам в период работы там Оленича.

Зря платили

У нынешнего руководства САХ и мусорного полигона совершенно иное мнение насчет заслуг Сергея Оленича. И. о. директора «Спецавтохозяйства» Константин Букреев уверен, что новому заму необоснованно платили зарплату больше, чем у директора, поскольку за 2,5 года тот появился на свалке «пару раз». А все перечисленный Тужиком «мероприятия» якобы можно выполнить в общей сложности за две недели.

Букреев утверждает, что при Солоповой и Олениче на мусорном полигоне процветало воровство и пьянство. И как раз после их отстранения от работы прекратились пожары на свалке и начали восстанавливать «убитую» технику. Подробнее об этом — в ближайшее время.

У обвинения по делу Солоповой и Оленича остался последний свидетель — мэр Бердска Евгений Шестернин. Затем начнется допрос свидетелей защиты.