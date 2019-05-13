Допрос свидетеля: Ликвидировал пожары и маргиналов на мусорной свалке Бердска обвиняемый в растрате 1,3 млн рублей
Бывший вице-мэр Александр Тужик ставит в заслугу подсудимому Сергею Оленичу порядок на бердском полигоне ТБО. Дескать, зарплату ему два года платили не зря. Кандидатуру Оленича предложил глава города.(ВИДЕО, ФОТО)
Софью Солопову обвиняют в растрате 1,3 млн рублей. Сергей Оленич проходит как пособник
Бердский городской суд 7 мая допросил бывшего первого вице-мэр Бердска Александра Тужика в качестве свидетеля по делу о растрате 1,3 млн рублей директором муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Софьей Солоповой. Ее обвиняют в незаконном трудоустройстве Сергея Оленича в должности своего заместителя. Следствие полагает, что Солопова платила ему 2 года зарплату (62 тыс. рублей в месяц в 2018 году) из средств предприятия, хотя тот фактически на выполнял своих обязанностей.
Тужик в ходе допроса настаивал на обратном. По его словам, именно благодаря Оленичу ситуация на городской свалке, находящейся в ведении САХ, изменилась в лучшую сторону.
Примечательно, что экс-замглавы Бердска на вопрос судьи о нынешнем месте работы сообщил, что стоит на учете в Центре занятости как безработный. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Александр Михайлович два года был правой рукой мэра Бердска. 23 апреля 2018 года глава города Евгений Шестернин подписал заявление о его отставке. До 2015 года Тужик занимал должность замглавы Центрального округа Новосибирска по экономике и доходам.
В помощь женщине
Первой вопросы свидетелю задавала гособвинитель Кристина Червонных — о появлении Сергея Оленича. Как ответил Александр Тужик, в 2017 году в «Спецавтохозяйстве» сложилась «тяжелая ситуация» как в экономике, так и в управлении:
— Было много вопросов по оформлению, наведению порядка, нужно было провести усиление. Глава вызвал меня в кабинет, представил Сергея Николаевича (Оленича), предложил его кандидатуру на должность заместителя… Изменение в штатном расписании находится в ведении директора.
Александр Тужик на допросе держался уверенно
Автор видео Анастасия Солодкова
По его словам, инициатива об изменении структуры руководства САХ прозвучала на заседании балансовой комиссии, да и Солопова, дескать, понимала, что ей одной не справиться.
— Предприятие находилось в достаточно сложной ситуации на протяжении длительного периода времени. Доходности у предприятия не было. Была необходимость сохранить его на плаву и не довести до банкротства. Спад производства, спад потребления и завоза мусора, увеличение прямых затрат приведет к банкротству. Необходимо было организовать оформление всех необходимых документов. Это достаточно объемная и сложная работа. Затем весовой контроль, наведение порядка, обеспечение ввоза мусора, видеонаблюдение, дисциплина. Были случаи поджогов, случаи незаконного оборота, вплоть до того, что кого-то нашли под забором в ковре завернутым. Управляться с таким хозяйством, особенно женщине, когда каждый второй из себя пытался делать хозяина, довольно сложно, — пояснил Тужик.
Автор видео Анастасия Солодкова
По его словам, целесообразность увеличения штата доказывают, что и было сделано. Кандидатура Оленича прошла всю процедуру согласования и в конечном счете мэр ее утвердил. Этому предшествовала отрицательная оценка деятельности «Спецавтохозяйства» и его директора, которая не справилась с поставленными задачами. И Солопова этого не отрицала. В итоге сошлись на том, что ей дают зама для более эффективного управления.
Мешали Солоповой, по мнению Тужика, некие социальные причины, поджоги мусора, маргинальные личности, отсутствие финансирования, падение объемов, рост текущих затрат. Первоначально даже планировали расторгнуть контракт с директором САХ. Но не стали. При этом свалку и другие объекты предприятия курировал другой замглавы — тогда Лариса Степанова, вице-мэр по ЖКХ.
— Но потом проанализировали. Ситуация была аховой не по вине директора, а по определенному стечению обстоятельств, — констатировал свидетель.
Автор видео Анастасия Солодкова
Тужик признался, что гораздо чаще общался с Оленичем, нежели с Солоповой, в том числе и на внеплановых встречах, проходивших до и после рабочего дня. Но не смог назвать конкретные должностные обязанности замдиректора САХ. Только «общий функционал»: организация деятельности предприятия, наведение порядка, обеспечение безопасности, в том числе антитеррористической и пожарной, контроль за ввозом мусора (по оценке Тужика, это самый больной вопрос, который удалось решить и благодаря этому поднять выручку), формирование документации, регистрация, согласование тарифов.
Автор видео Анастасия Солодкова
Он привел пример, как Оленич смог организовать строгий весовой контроль при въезде на свалку:
— Когда машина с нормативом три куба максимально сжимает мусор до шести кубов, бюджет терял деньги, а предприятие получало бешеную нагрузку. Остановить эти машины можно было, только организовав этот процесс. Лобби «везде и всюду» для бесконтрольного ввоза мусора на свалку.
Адвокат «Спецавтохозяйства», признанного потерпевшей стороной, Михаил Герасцын был удивлен, узнав, что подавать документы для постановки земельного участка на кадастровый учет должен человек в ранге не меньше заместителя директора. Не смог он получить ответа на вопрос о вкладе Оленича в установку видеонаблюдения. Хотя снова удивился, что в решение это вопроса вмешивается сам первый вице-мэр.
Тужик пояснил, что его интересовал конкретный результат, а как его достигнут, ему не важно — «пусть хоть сами директор с замом с лопатой ходят»:
— Сегодня полстраны работает дистанционно. Хоть в ночную, хоть один час работает. Есть конечный результат.
— Каким образом новый замдиректора мог повлиять на поджоги, маргиналов и снижение роста текущих затрат? — задал вопрос Герасцын.
— Не стали забрасывать зажигательную смесь. Я подключал МВД, новый зам ночью приезжал, я приезжал в 4 утра. Это нормальная вещь. Он может приехать в любое время и проверить, как работает охрана. После назначения Оленича у меня перестала быть нужда приезжать в 5 утра и проверять свалку. Она горела плюс маргинальные люди, плюс криминал. При приходе Оленича головная боль по свалке ушла в сторону. По финансовым показателям стабильность возникла. Мы не довели предприятие до банкротства, количество пожаров, конечно, уменьшилось. Человек работал достаточно активно, не подводил, не обманывал. Весы поставили. Мужик сказал, мужик сделал. Спорили, конечно, были расхождения по некоторым позициям. Он лично выезжал, ловил поджигателей, — аргументировал Александр Михайлович.
Автор видео Анастасия Солодкова
— Какое стечение обстоятельств помешало самой Солоповой наладить нормальную работу предприятия? — спросил Герасцын.
— Тяжелая экономическая обстановка в стране, — ответил Тужик.
— Каким образом Оленичу удалось?
— Улучшил эффективность работы предприятия.
— Что конкретно он сделал?
— Ему задайте вопрос.
Кандидатуру предложил мэр
Тужик акцентировал: он самолично не принимал решение о назначении Оленича замом, эти инициативы исходили от членов балансовой комиссии, главы города, депутатов.
— Вы давали Солоповой указание взять на работу Оленича? — уточнил Герасцын.
— Нет, — тихо ответил Тужик.
Позже он подтвердил, что кандидатуру Оленича предложил мэр Бердска Евгений Шестернин.
Автор видео Анастасия Солодкова
Экс-замглавы уверен, что при приеме Оленича на работу была полностью соблюдена процедура, положения Трудового кодекса. Зарплата руководителей САХ «была прозрачной». Городской бюджет не тратил деньги на содержание сотрудников предприятия. А сам Оленич вполне справлялся с обязанности, возложенными на него «функционалом».
— Решение о принятии на работу нового зама директор принял не самостоятельно с бухты- барахты, а получив поддержку от первого лица, меня и курирующего зама. Это я подтверждаю. У нее не получалось. А тут счастье привалило. Руководитель пыталась что-то изменить, но не была услышана, а тут ситуация кардинально изменилась. Вышестоящие органы предложили ей решение. Она была только рада и «за», — ответил Тужик на вопрос Сергея Кречетова, адвоката Оленича, отметив, что познакомился с ним в кабинете у главы города. Кандидат имел не только положительные характеристики и достойный послужной список, но и рекомендации «от структур, которых нам не хватало на данном объекте».
Оленича приняли на работу в апреле 2016 года. После того, как деятельности САХ и его директору поставили «неуд». На заседании следующей балансовой комиссии в начале 2017 года, по словам Тужика, появились положительные результаты, начали думать о развитии и прибыли.
Впрочем, он на смог назвать размер кредиторской и дебиторской задолженности «Спецавтохозяйства» по годам в период работы там Оленича.
Зря платили
У нынешнего руководства САХ и мусорного полигона совершенно иное мнение насчет заслуг Сергея Оленича. И. о. директора «Спецавтохозяйства» Константин Букреев уверен, что новому заму необоснованно платили зарплату больше, чем у директора, поскольку за 2,5 года тот появился на свалке «пару раз». А все перечисленный Тужиком «мероприятия» якобы можно выполнить в общей сложности за две недели.
Букреев утверждает, что при Солоповой и Олениче на мусорном полигоне процветало воровство и пьянство. И как раз после их отстранения от работы прекратились пожары на свалке и начали восстанавливать «убитую» технику. Подробнее об этом — в ближайшее время.
У обвинения по делу Солоповой и Оленича остался последний свидетель — мэр Бердска Евгений Шестернин. Затем начнется допрос свидетелей защиты.
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«Ликвидировал пожары и маргиналов на мусорной свалке Бердска»
Как это понимать ликвидировал маргиналов на свалке? В смысле физически?
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Пожары ликвидировал — а свалка горела регулярно! Это как?!
Как у врачей? «Вообще-то мы его вылечили, а он возьми и умри!»
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1.»Глава вызвал меня в кабинет, представил Сергея Николаевича (Оленича), предложил его кандидатуру на должность заместителя…»
2.»И. о. директора «Спецавтохозяйства» Константин Букреев уверен, что новому заму необоснованно платили зарплату больше, чем у директора, поскольку за 2,5 года тот появился на свалке «пару раз». А все перечисленный Тужиком «мероприятия» якобы можно выполнить в общей сложности за две недели.»
Тужик мэра притягивает на скамеечку??!
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Интересные персонажи. «гость», «аноним», «»аноним»», и др. Господа, представьтесь и под своими фамилиями выскажите именно своё мнение. Трусите? Под личинами проще лить грязь и не отвечать за сказанное. Советую всем прочитать Трудовой Кодекс РФ, именно там сказано всё про работу, рабочие места и отсутствие на работе. Напомню, что отсутствие на рабочем месте оформляется соответствующим актом. Кстати, именно Букреев оставался за Солопову когда она была в отпуске или на больничном и у К.В. в этот период не возникало вопросов к Оленичу. Все табеля учета рабочего времени Букреев подписывал в полном объёме. То есть на скамейку и Букреева нужно садить рядом с Солоповой и Оленичем?
0 11
Так и «Человек» — не фамилия.
2 0
Видимо крутой чувак, за 2 года два раза приехал на свалку и тем самым ликвидировал маргиналов
27 0
Сергей Николаевичу, знающие люди говорили: «не поднимай вопрос про эти 80 квартир, что растворились»
Вот и сидит за длинный язык. Может осознание действительности наступит.
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Ситуация выглядит крайне нелепо. Больше выглядит как рейдерский захват Бердск ой свалки. Таких примеров по России полно: http://argumenti.ru/society/2019/04/608744
21 2
В нормальном государстве прокурора самого бы под суд отдали за такую портняжку
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Всех в тюрьму и олнича и собопову
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Чувство удовлетворения по поводу арестов и возбуждения уголовных дел в отношении высокопоставленных чиновников испытывают 34% участников опроса «Левада-центра».
7 1
Мэр всех сдал
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А какой «функционал» оставался Солоповой при таком деятельном заме?
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НВР: «Не зря платили Оленичу?»- Зря или не зря, это установит Суд!
1.- За что же, тогда, платили зарплату солоповой, как директору «САХа»?!…
Ведь, со слов тужика, мы имеем следующую картину:
«… Как ответил Александр Тужик, в 2017 году в «Спецавтохозяйстве» сложилась «тяжелая ситуация» как в экономике, так и в управлении:
— Было много вопросов по оформлению, наведению порядка, … — Предприятие находилось в достаточно сложной ситуации на протяжении длительного периода времени. Доходности у предприятия не было. Была необходимость сохранить его на плаву и не довести до банкротства. Спад производства, спад потребления и завоза мусора, увеличение прямых затрат приведет к банкротству. Необходимо было организовать оформление всех необходимых документов. Это достаточно объемная и сложная работа. Затем весовой контроль, наведение порядка, обеспечение ввоза мусора, видеонаблюдение, дисциплина. Были случаи поджогов, случаи незаконного оборота, вплоть до того, что кого-то нашли под забором в ковре завернутым. Управляться с таким хозяйством, особенно женщине, когда каждый второй из себя пытался делать хозяина, довольно сложно, — пояснил Тужик. … Этому предшествовала отрицательная оценка деятельности «Спецавтохозяйства» и его директора, которая не справилась с поставленными задачами. И Солопова этого не отрицала. … Мешали Солоповой, по мнению Тужика, некие социальные причины, поджоги мусора, маргинальные личности, отсутствие финансирования, падение объемов, рост текущих затрат. …»- Чем же занималась г-жа солопова, как директор «САХа»?!…
Почему бы, в сложившейся ситуации, не уволить солопову и не назначить оленича на её место?! Ведь при таком раскладе, всё было бы гораздо логичнее, прозрачнее и понятнее! Но, почему-то, изначально, пошли по какой-то серо-мутноватой схеме! Вам, не кажется?!…
2.- За что же, тогда, платили зарплату Степановой, как заместителю главы по «ЖКХ»?!…
Ведь, опять же, со слов тужика, мы имеем следующую картину:
«… При этом свалку и другие объекты предприятия курировал другой замглавы — тогда Лариса Степанова, вице-мэр по ЖКХ. …»- Какое-то странно-мутноватое курирование, а точнее, его полное отсутствие, на фоне всего происходящего под «рулёжкой» связки тужик-оленич («… Тужик признался, что гораздо чаще общался с Оленичем, нежели с Солоповой, в том числе и на внеплановых встречах, проходивших до и после рабочего дня. …»)! Вам не кажется?!…
3.- А, кто же, всё-таки, пролоббировал-пристроил-устроил г-на оленича на должность заместителя директора «САХа»?!…
И снова, со слов всё того же тужика, мы имеем следующую картинку: «… Глава вызвал меня в кабинет, представил Сергея Николаевича (Оленича), предложил его кандидатуру на должность заместителя…»- Ну, тут всё не просто более чем странно, а вообще, всё поставлено с ног на голову!
Думается мне, что это Степанова, как заместитель главы по «ЖКХ», должна была предлагать главе кандидатуру оленича, либо кого-то другого на должность заместителя директора (или директора) «САХ»! И уж совсем непонятно каким боком здесь тужик?!…
И снова, со слов всё того же тужика: «… Кандидатура Оленича прошла всю процедуру согласования и в конечном счете мэр ее утвердил. …»- Получается, что мэр- сам предложил, а потом, сам- утвердил!? Ещё бы! А, как иначе-то?!… А, разве может быть по-другому?!…
Ну, вот и появляется следующий персонаж данной криминально-серо-мутноватой связочки! Теперь, эта связка, уже выглядит так: «шестернин-тужик-оленич»! Забавно, не так ли?!…
Пожалуй, так же, стоит обратить внимание на ещё одно высказывание тужика: «… Тужик акцентировал: он самолично не принимал решение о назначении Оленича замом, эти инициативы исходили от членов балансовой комиссии, главы города, депутатов.
— Вы давали Солоповой указание взять на работу Оленича? — уточнил Герасцын.
— Нет, — тихо ответил Тужик.
Позже он подтвердил, что кандидатуру Оленича предложил мэр Бердска Евгений Шестернин. …»- Вряд ли члены Балансовой комиссии и депутаты лоббировали кандидатуру оленича!
Скорее речь шла об острой необходимости координальных изменений в работе «САХа»! Вот тут-то, тужик, уже закрутился, как уж на сковородке! Но, опять и в очередной раз, сдал-подставил шестернина! Данными показаниями, тужик, ещё больше и чётче прорисовал серо-мутно-уголовно-криминально-ОЧЕНЬденежный «золотой треугольник»: «ШЕСТЕРНИН-ТУЖИК-ОЛЕНИЧ»!!!
Ну, что, Бердчане!? Запасаемся «поп-корном»?!…
6 3
Да ….. Солопова и Оленич.Согласна полностью с Букреевым. удалено Всё не напишешь. Не пустят в печать. Если заслужено получать наказание. Значит не всё потеряно с правдой.
10 0
Какой послужной список у этого Оленича?Они вообще о чем.Этот человек никогда не работал,он застрял в 90-ых и болтался всю жизнь,типа «давая контроля».Вот и сдесь два раза появился на свалке.Для его персоны это даже много.А перед тем,как его привели к мэру ,кто-нибудь знает,чем он вообще занимался?Он болтался по Бердску без работы несколько лет.
10 1
Солопову близко нельзя было допускать к руководству. И ни какого там захвата не было . Просто уже нельзя было смотреть на всё. До Солоповой работали люди и после Солоповой наведут порядок.
9 1
Для Редакции: Где мой комментарий?! Что, на этот раз, не так?!
От модератора. Восстановил. Очень длинный комментарий. Очень
2 3
А еще он бездомных котят спасал и старушек через дорогу переводил. Давайте это тоже учтем
8 0
Интересный персонаж под ником человек. Сам в окопе спрятался, а анонимы с гостями должны представлены быть. Редкий однако…… этот человек
3 0