Уволился первый замглавы Бердска Александр Тужик

Сегодня, 23 апреля, первый заместитель мэра Бердска по экономическим вопросам Александр Тужик написал заявление на увольнение по собственному желанию. Глава Евгений Шестернин уже его подписал, приказ об этом будет готов сегодня вечером. Александр Михайлович уже вывез личные вещи из рабочего кабинета. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» стало известно из собственных источников.

Сам Александр Михайлович в разговоре с корреспондентом «Курьер. Среда. Бердск» не подтвердил, но и не опроверг свое увольнение.

— Все в ведении главы (Бердска — прим.ред.), все решения принимает глава, — подчеркнул первый вице-мэр в обед понедельника.

Напомним, что Александр Михайлович Тужик до 2015 года занимал должность замглавы Центрального округа Новосибирска по экономике и доходам.

А на протяжении двух лет он обещал приход в Бердск крупных инвесторов. Так, в мае прошлого года он заявил:

— … был технический эксперимент с приездом зарубежных инвесторов. Если перевести в формат жизни, если сравнить с автомобилями, то в Бердске будут производить «Мерседесы», — заявил Александр Михайлович, но потом оговорился, что это — метафора. — То есть, зарубежная компания заходит, которая работает с 18 века. Но это коммерческая тайна. Я просто знаю, что наша компания вышла на уровень, и дай бог, если все получится, в Бердске, в переносном смысле слова, будут «производить «Мерседесы».

В кулуарах администрации ходили слухи о недовольстве депутатов и общественников деятельностью Тужика. Отметим, что в Бердске в ведении Тужика был и финансовый блок городской администрации. Он курировал экономическую политику муниципального образования, в его ведении находилось управление финансов и налоговой политики и муниципальное учреждение «Центр материально-информационного обеспечения». Оба ведомства в последние годы сопровождают финансовые скандалы.

Суд вынес приговор бывшему начальнику УФиНП Ирине Вагнер, которую обвинялм в халатности, повлекшей крупный ущерб для бюджета. Она пеердала электронную подпись сотруднице ЦИМО Яне Ведяшкиной, которая похитила из-за бюджета 7,2 млн рублей. Сейчас находится под следствием бывшая начальница ЦИМО Анна Захарова. Ее подозревают в растрате — она сама себе выписала премии на 1,1 млн рублей.

Как ранее сообщал «Курьер.Среда.Бердск» мэр города Евгений Шестернин подписал заявление об увольнении по собственному желанию начфина Бердска Галины Купцовой 9 апреля. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал сам Евгений Анатольевич. Никакого «золотого парашюта» руководитель управления финансов не получит, отметил градоначальник. Свою деятельность на посту начфина она прекратила 10 апреля. Исполняет обязанности начальника УФиНП Ольга Маслова.

По информации «Курьер.Среда.Бердск», 23 апреля Тужик уже пребывает в Новосибирске в поиске нового места работы.

Также напомним, что в администрации города некоторые уверены в скором увольнении заместителя главы Бердска по строительству Петра Кима.