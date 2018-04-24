Уволился первый замглавы Бердска Александр Тужик

Александр Тужик был первым вице-мэром Бердска с декабря 2015 года
Сегодня, 23 апреля, первый заместитель мэра Бердска по экономическим вопросам Александр Тужик написал заявление на увольнение по собственному желанию. Глава Евгений Шестернин уже его подписал, приказ об этом будет готов сегодня вечером. Александр Михайлович уже вывез личные вещи из рабочего кабинета. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» стало известно из собственных источников.
Сам Александр Михайлович в разговоре с корреспондентом «Курьер. Среда. Бердск» не подтвердил, но и не опроверг свое увольнение.
— Все в ведении главы (Бердска — прим.ред.), все решения принимает глава, — подчеркнул первый вице-мэр в обед понедельника.
Напомним, что Александр Михайлович Тужик до 2015 года занимал должность замглавы Центрального округа Новосибирска по экономике и доходам.
А на протяжении двух лет он обещал приход в Бердск крупных инвесторов. Так, в мае прошлого года он заявил:
— … был технический эксперимент с приездом зарубежных инвесторов. Если перевести в формат жизни, если сравнить с автомобилями, то в Бердске будут производить «Мерседесы», — заявил Александр Михайлович, но потом оговорился, что это — метафора. — То есть, зарубежная компания заходит, которая работает с 18 века. Но это коммерческая тайна. Я просто знаю, что наша компания вышла на уровень, и дай бог, если все получится, в Бердске, в переносном смысле слова, будут «производить «Мерседесы».
В кулуарах администрации ходили слухи о недовольстве депутатов и общественников деятельностью Тужика. Отметим, что в Бердске в ведении Тужика был и финансовый блок городской администрации. Он курировал экономическую политику муниципального образования, в его ведении находилось управление финансов и налоговой политики и муниципальное учреждение «Центр материально-информационного обеспечения». Оба ведомства в последние годы сопровождают финансовые скандалы.
Суд вынес приговор бывшему начальнику УФиНП Ирине Вагнер, которую обвинялм в халатности, повлекшей крупный ущерб для бюджета. Она пеердала электронную подпись сотруднице ЦИМО Яне Ведяшкиной, которая похитила из-за бюджета 7,2 млн рублей. Сейчас находится под следствием бывшая начальница ЦИМО Анна Захарова. Ее подозревают в растрате — она сама себе выписала премии на 1,1 млн рублей.
Как ранее сообщал «Курьер.Среда.Бердск» мэр города Евгений Шестернин подписал заявление об увольнении по собственному желанию начфина Бердска Галины Купцовой 9 апреля. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал сам Евгений Анатольевич. Никакого «золотого парашюта» руководитель управления финансов не получит, отметил градоначальник. Свою деятельность на посту начфина она прекратила 10 апреля. Исполняет обязанности начальника УФиНП Ольга Маслова.
По информации «Курьер.Среда.Бердск», 23 апреля Тужик уже пребывает в Новосибирске в поиске нового места работы.
Также напомним, что в администрации города некоторые уверены в скором увольнении заместителя главы Бердска по строительству Петра Кима.
Что, все таки наверное и до Администрации добрались?
Побежали господа с корабля.
Видимо Шестернин один будет ходить по пустой мэрии.
Волна Дагестана и Краснодара? Неплохо бы……..
51 3
Однако лёд тронулся. Побежали. Кто следующий?
61 2
Исполняет обязанности начальника УФиНП Ольга Маслова.
По Бердским меркам она уже долго свои обязаности выполняет (шучу).
1 1
Скатертью дорожка!
А как с «золотым парашютом», неужели дружок не одарит такой блажью.
37 2
Да правильно Саня! С этим удалено далеко можно уехать !
20 1
Правильно, что ушел, он ведь ни одного вопроса не решал и даже распоряжения Е.А. Шестернина не исполнял.
Вообще, чем он занимался, кроме перерезания ленточек…
26 3
А вы откуда знаете? Вы из администрации? А почему вместо работы в рабочее время занимаетесь чтением новостей и комментированием?
4 24
А вы?
0 0
Давно пора было уволиться! Ну какой мэр, такие и замы…
52 2
да, какой шеф, такая и команда. Похоже действительно разбегаются, НО как говорится «бумаг не горят», остается ждать когда будем читать эти фамилии в криминальной хронике, где, кто и сколько.
43 1
Если побежал, значит рыльце в пушку!
49 2
Сейчас пришлют кандидатуру с Новосибирска
28 3
Не пришлют, там уже есть кандидатура
15 2
И кто это? вернее чей это?!
2 1
Видимо с шестерниным последнее время стало невозможно работать, раз самые преданные его бросают. Либо он уже на пути в СИЗО и коллеги боятся, что утянет их за собой.
38 7
Второе вернее будет
24 5
А я думаю, что все наоборот
Шестернин подобрал себе команду « ух»
Они- красавцы, а он в ****
Может, я и не права… но , что то подсказывает, что Кожина посадили по делу о Сибиряке. А кто ещё тусил в этом Сибиряке( помнится из статей курьера) , вроде, как Тужик
Жаренным запахло, вот и свалил , наверное
А домики на воде, которые должны были сносить, так и стоят в Сибиряке? А почему?
24 14
Потому что это не тот «сибиряк». Вы путаете санаторий у Гумёнки и жилой комплекс у моста через Бердь.
23 0
Я говорю про сибиряк в речкуновке
7 5
А где там в МК Сибиряк можно «тусить»? Там кроме жилых домов ничегошеньки нет. Один магазинчик на весь поселок… И какие домики в воде сносить?) Вы людям которое там живут про сносы расскажите).
10 4
А бывшее руководство ? Не?
1 1
Что вы за чушь несете, Е.А. Шестернин нормальный мэр, который работает не на НАРОД, а для людей, но он не всесилен. Коллеги его не боятся, а уважают. Он знает своё дело не по наслышке, а замами у него должны быть грамотные и умные люди! Не все проблемы г. Бердска может решить Е.А. Шестернин без Правительства НСО…
11 47
Вы, чо, Мария, прикалываетесь? Шестернин за народ? Коллеги уважают? Коллеги (подчиненные) угорают)
28 7
Маша совсем сбрендила
5 0
А Депутатский корпус еще сидит?
Как там Бадьин? Не убывает с поста?
42 1
А как же Мерседесы?? А как же федеральные инвестиции? Обещали с шестерниным золотые горы в Бердске и что? Один сбежал, другой держится за место перед пенсией. Позор и раковая опухоль Бердска.
37 4
да, помнятся его фантазии о миллиарде на ремонт бердских дорог и еще…., а по факту даже крематорий для собак и кошек не построил. Бред, он и есть бред, фантазии….и..та.
16 2
Ну наконец-то! не тянет он совсем на зам.главы. Ничего путнего не сделал ни в Новосибе, ни в Бердске! Пусть идет лучше на батуте прыгает, пан спортсмен!
50 0
Думаете новая кандидатура для людей расстарается? Фиг, под себя будет грести
24 2
Кто не желает кандидатуры из Новосибирска на освободившиеся места — предлагайте свою «особу». Чем критиковать и ругать, покажите как нужно работать в администрации Бердска !!!
12 22
Да Шестернин уже нашёл именно «особу».
15 1
Уж не Бадрину ли? Ну это ваще трындец.
10 2
Нет, не Бадрину. Шестернину стоило бы подумать кого он к финансам подпускает.
14 2
Не Шестернин нашёл,она сама ему навязалась.
11 4
Хоть запредлагайся. Место уже занято
14 2
… Или опять из Искитимского района прийдёт…
1 1
Прямо как чайки: наср…ли и улетели.
43 1
Экономика, строительство, финансы на подходе земельные отношения и природоохранная деятельность…
20 2
А самое вкусное Ж К Х ?!
14 2
Похоже для того,чтобы не вывели в наручниках из администрации.
28 1
НВР:следующий Ким.
21 3
И Бахарева…..
22 2
Следующая должная на нары пойти тетя по земельным отношениям
34 2
Этот субъект запомнился вечно улыбающийся и рассказывающий сказки
Что стоят «завод уровня Мерседеса»
30 2
Все-таки гадкие комментаторы в Бердске.
Злые и желчные!
Все (абсолютно ВСЕ и во ВСЕ времена) руководство Бердска для них плохим было, есть и будет!
Один Путин мил!
Может быть послать к нему ходоков из главных «нытиков», чтобы ввел прямое правление?
13 34
23 апреля Тужик уже пребывает в Новосибирске в поиске нового места работы.
какое новое место работы! его необходимо взять под стражу!
32 1
Тужика не надо было ставить на эту должность вообще, но это назначение не зависело от Шестернина, что их объединяло так это -то, что оба из Новосиба…Аноним и лол,что, Тужик уж не такая крупная фигура и наверняка им займутся люди из МВД по борьбе с коррупцией по факту того, каково его имущество и сколько он заработал на ответственных постах, которые занимал..
21 5
Да нет, думаю, от Шестернина назначение таки зависело. Они тесно еще в Новосибирске сработались.
18 0
Администрация в г. Бердске такая, какую мы сами создали, избирая депутатский корпус, которые лоббируют только свои интересы. Пример ЖКХ
27 6
Не мы создали. В администрации родственничков да дружков-подруг-любовничков приводят и устраивают.
28 1
к сожалению вы правы!
но власть рано или поздно смениться и всех этих «рвачей» под суд
14 2
Интересно одно,кто взьерошил «гадово болотце»???
28 0
Скорей всего ФСБ
22 1
Не только
4 0
Опять новые лимузины начнут покупать?! В старых-то пепельницы уже полные!
17 1
Начнем с того, что Тужик работал в адм-и Центрального округа Новосибирска всего около 4 мес., с июля или августа 2013 до середины ноября 2013, а не до 2015, как уверяет корреспондент. И также уволился в один день. Затем за 2 года сменил несколько мест во внебюджетных организациях. И вообще, он такой человек, что даже ничего хорошего о нем не скажешь. Язык не поворачивается. И то, что недолго в Бердске продержался, не удивительно.
30 1
Я извиняюсь, но он ведь глупый. Он двух слов не может связать, без бумажки к людям не выходит. Все что он умеет это давать поручения. Такие только в государственных и муниципальных организациях сидят на бюджете. В коммерческих, где каждая копейка на счету, он даром никому не сдался.
25 3
«Летун — враг производства!»
9 1
«пришлют кандидатуру с Новосибирска»
Новый мэр! С таким русским твой максимум — работа на Хилокском.
10 4
Мысля понятна и ладно
1 2
Ведяшкина — уведяшкила 7,2 мин руб из казны, Захарова премировалась на 1,1млн руб, Купчиха — пыталась всего лишь на пятисотку озолотиться, Вагнер сыграла в Полёт валькирий, А неча с нами бердчанами связываться. Или просто НЕ воруй. Тужик — тужился тужился и сбежал. Ибо раздавать обещание легко (это я про Нью-Васюки, да мы их и не ждали) но надо и работать уметь. Но с какими мыслями идут работать люди… Украсть как можно больше и чтобы никто не заметил?
8 1
Решил соскочить
0 0