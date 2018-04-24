КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
продам
продам
продам
Продам 2-комнатную Надежда 8-913-451-75-16
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Пригрозил увольнениями подчиненным мэр Бердска

На контроле над медициной настаивают россияне

Дело поэта о возбуждении ненависти к атеистам прекращено в Краснодаре

Упразднят должность уволившегося первого вице-мэра Бердска

Копирование, сканирование, набор текста, рассылка резюме

Уволился первый замглавы Бердска Александр Тужик

Автодор и ОНФ проверяют прошлогодний ремонт дорог в Бердске

США диктуют Дерипаске уйти из «Русала»

Купите книгу «Бердск. 301 год» с уникальными снимками старого города

В отставку отправили правительство Армении

Последние комментарии

Апрель 2018
M T W T F S S
« Mar    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  


Уволился первый замглавы Бердска Александр Тужик

Два года Александр Михайлович был «правой рукой» мэра. 23 апреля глава города подписал заявление об отставке. Господин Тужик уже освободил рабочий кабинет в бердской администрации.

24.04.2018 Автор: Елена Медведева Фото: Курьер.Среда.Бердск 62 коммент.

Уволился первый замглавы Бердска Александр Тужик

Александр Тужик был первым вице-мэром Бердска с декабря 2015 года

Сегодня, 23 апреля, первый заместитель мэра Бердска по экономическим вопросам Александр Тужик написал заявление на увольнение по собственному желанию. Глава Евгений Шестернин уже его подписал, приказ об этом будет готов сегодня вечером. Александр Михайлович уже вывез личные вещи из рабочего кабинета. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» стало известно из собственных источников.

Сам Александр Михайлович в разговоре с корреспондентом «Курьер. Среда. Бердск» не подтвердил, но и не опроверг свое увольнение.

— Все в ведении главы (Бердска — прим.ред.), все решения принимает глава, — подчеркнул первый вице-мэр в обед понедельника.

Напомним, что Александр Михайлович Тужик до 2015 года  занимал должность замглавы Центрального округа Новосибирска по экономике и доходам.

А на протяжении двух лет он обещал приход в Бердск крупных инвесторов. Так, в мае прошлого года он заявил:

— … был технический эксперимент с приездом зарубежных инвесторов. Если перевести в формат жизни, если сравнить с автомобилями, то в Бердске будут производить «Мерседесы», — заявил Александр Михайлович, но потом оговорился, что это — метафора. — То есть, зарубежная компания заходит, которая работает с 18 века. Но это коммерческая тайна. Я просто знаю, что наша компания вышла на уровень, и дай бог, если все получится, в Бердске, в переносном смысле слова, будут «производить «Мерседесы».

В кулуарах администрации ходили слухи о недовольстве депутатов и общественников  деятельностью Тужика. Отметим, что в Бердске в ведении Тужика был и финансовый блок городской администрации. Он курировал экономическую политику муниципального образования, в его ведении находилось управление финансов и налоговой политики  и муниципальное учреждение «Центр материально-информационного обеспечения». Оба ведомства в последние годы сопровождают финансовые скандалы.

Суд вынес приговор бывшему начальнику УФиНП Ирине Вагнер, которую обвинялм в халатности, повлекшей крупный ущерб для бюджета. Она пеердала электронную подпись сотруднице ЦИМО Яне Ведяшкиной, которая похитила из-за бюджета 7,2 млн рублей. Сейчас находится под следствием бывшая начальница ЦИМО Анна Захарова. Ее подозревают в растрате — она сама себе выписала премии на 1,1 млн рублей.

Как ранее сообщал «Курьер.Среда.Бердск» мэр города Евгений Шестернин подписал заявление об увольнении по собственному желанию начфина Бердска Галины Купцовой 9 апреля. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал сам Евгений Анатольевич. Никакого «золотого парашюта» руководитель управления финансов не получит, отметил градоначальник. Свою деятельность на посту начфина она прекратила 10 апреля. Исполняет обязанности начальника УФиНП Ольга Маслова.

По информации «Курьер.Среда.Бердск», 23 апреля Тужик уже пребывает в Новосибирске в поиске нового места работы.

Также напомним, что в администрации города некоторые уверены в скором увольнении заместителя главы Бердска по строительству Петра Кима.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Бронза в гонке «Гран-при Сочи» Пригрозил увольнениями подчиненным мэр Бердска Загорелся один из цехов БЭМЗа в Бердске

(62) Комментариев

  1. Житель Бердска

    Что, все таки наверное и до Администрации добрались?
    Побежали господа с корабля.
    Видимо Шестернин один будет ходить по пустой мэрии.
    Волна Дагестана и Краснодара? Неплохо бы……..

    Thumb up 51 Thumb down 3

  2. Аноним

    Однако лёд тронулся. Побежали. Кто следующий?

    Thumb up 61 Thumb down 2

    • Аноним

      Исполняет обязанности начальника УФиНП Ольга Маслова.
      По Бердским меркам она уже долго свои обязаности выполняет :-D (шучу).

      Thumb up 1 Thumb down 1

  3. Сибиряк

    Скатертью дорожка!
    А как с «золотым парашютом», неужели дружок не одарит такой блажью.

    Thumb up 37 Thumb down 2

  4. Владимир

    Да правильно Саня! С этим удалено далеко можно уехать !

    Thumb up 20 Thumb down 1

  5. Аноним

    Давно пора было уволиться! Ну какой мэр, такие и замы…

    Thumb up 52 Thumb down 2

    • Аноним

      да, какой шеф, такая и команда. Похоже действительно разбегаются, НО как говорится «бумаг не горят», остается ждать когда будем читать эти фамилии в криминальной хронике, где, кто и сколько.

      Thumb up 43 Thumb down 1

  6. Житель Бердска

    Если побежал, значит рыльце в пушку! :-D

    Thumb up 49 Thumb down 2

  7. Новый мэр

    Сейчас пришлют кандидатуру с Новосибирска

    Thumb up 28 Thumb down 3

  8. Аноним

    Видимо с шестерниным последнее время стало невозможно работать, раз самые преданные его бросают. Либо он уже на пути в СИЗО и коллеги боятся, что утянет их за собой.

    Thumb up 38 Thumb down 7

    • Лёка

      Второе вернее будет

      Thumb up 24 Thumb down 5

      • Аноним

        А я думаю, что все наоборот
        Шестернин подобрал себе команду « ух»
        Они- красавцы, а он в ****
        Может, я и не права… но , что то подсказывает, что Кожина посадили по делу о Сибиряке. А кто ещё тусил в этом Сибиряке( помнится из статей курьера) , вроде, как Тужик
        Жаренным запахло, вот и свалил , наверное
        А домики на воде, которые должны были сносить, так и стоят в Сибиряке? А почему?

        Thumb up 24 Thumb down 14

    • Мария

      Что вы за чушь несете, Е.А. Шестернин нормальный мэр, который работает не на НАРОД, а для людей, но он не всесилен. Коллеги его не боятся, а уважают. Он знает своё дело не по наслышке, а замами у него должны быть грамотные и умные люди! Не все проблемы г. Бердска может решить Е.А. Шестернин без Правительства НСО…

      Thumb up 11 Thumb down 47

  9. Галыч

    А Депутатский корпус еще сидит?
    Как там Бадьин? Не убывает с поста?

    Thumb up 42 Thumb down 1

  10. Аноним

    А как же Мерседесы?? А как же федеральные инвестиции? Обещали с шестерниным золотые горы в Бердске и что? Один сбежал, другой держится за место перед пенсией. Позор и раковая опухоль Бердска.

    Thumb up 37 Thumb down 4

    • Аноним

      да, помнятся его фантазии о миллиарде на ремонт бердских дорог и еще…., а по факту даже крематорий для собак и кошек не построил. Бред, он и есть бред, фантазии….и..та.

      Thumb up 16 Thumb down 2

  11. Лёка

    Ну наконец-то! не тянет он совсем на зам.главы. Ничего путнего не сделал ни в Новосибе, ни в Бердске! Пусть идет лучше на батуте прыгает, пан спортсмен!

    Thumb up 50 Thumb down 0

  12. Аноним

    Кто не желает кандидатуры из Новосибирска на освободившиеся места — предлагайте свою «особу». Чем критиковать и ругать, покажите как нужно работать в администрации Бердска !!!

    Thumb up 12 Thumb down 22

  13. Аноним

    Прямо как чайки: наср…ли и улетели. *JOKINGLY*

    Thumb up 43 Thumb down 1

  14. Аноним

    Экономика, строительство, финансы на подходе земельные отношения и природоохранная деятельность…

    Thumb up 20 Thumb down 2

  15. Аноним

    Похоже для того,чтобы не вывели в наручниках из администрации.

    Thumb up 28 Thumb down 1

  16. Аноним

    НВР:следующий Ким.

    Thumb up 21 Thumb down 3

  17. не наш этот

    Этот субъект запомнился вечно улыбающийся и рассказывающий сказки :-D

    Что стоят «завод уровня Мерседеса» *CRAZY*

    Thumb up 30 Thumb down 2

  18. Аноним

    Все-таки гадкие комментаторы в Бердске.
    Злые и желчные!
    Все (абсолютно ВСЕ и во ВСЕ времена) руководство Бердска для них плохим было, есть и будет!
    Один Путин мил!
    Может быть послать к нему ходоков из главных «нытиков», чтобы ввел прямое правление? :-D

    Thumb up 13 Thumb down 34

  19. лол,что

    23 апреля Тужик уже пребывает в Новосибирске в поиске нового места работы.

    какое новое место работы! его необходимо взять под стражу!

    Thumb up 32 Thumb down 1

  20. Мария

    Тужика не надо было ставить на эту должность вообще, но это назначение не зависело от Шестернина, что их объединяло так это -то, что оба из Новосиба…Аноним и лол,что, Тужик уж не такая крупная фигура и наверняка им займутся люди из МВД по борьбе с коррупцией по факту того, каково его имущество и сколько он заработал на ответственных постах, которые занимал..

    Thumb up 21 Thumb down 5

  21. Мария

    Администрация в г. Бердске такая, какую мы сами создали, избирая депутатский корпус, которые лоббируют только свои интересы. Пример ЖКХ

    Thumb up 27 Thumb down 6

  22. Аноним

    Интересно одно,кто взьерошил «гадово болотце»???

    Thumb up 28 Thumb down 0

  23. Гость

    Опять новые лимузины начнут покупать?! В старых-то пепельницы уже полные! ;)

    Thumb up 17 Thumb down 1

  24. Из Новосиба

    Начнем с того, что Тужик работал в адм-и Центрального округа Новосибирска всего около 4 мес., с июля или августа 2013 до середины ноября 2013, а не до 2015, как уверяет корреспондент. И также уволился в один день. Затем за 2 года сменил несколько мест во внебюджетных организациях. И вообще, он такой человек, что даже ничего хорошего о нем не скажешь. Язык не поворачивается. И то, что недолго в Бердске продержался, не удивительно.

    Thumb up 30 Thumb down 1

    • Аноним

      Я извиняюсь, но он ведь глупый. Он двух слов не может связать, без бумажки к людям не выходит. Все что он умеет это давать поручения. Такие только в государственных и муниципальных организациях сидят на бюджете. В коммерческих, где каждая копейка на счету, он даром никому не сдался.

      Thumb up 25 Thumb down 3

    • Гость

      «Летун — враг производства!» ;) %) *CRAZY*

      Thumb up 9 Thumb down 1

  25. Аноним

    «пришлют кандидатуру с Новосибирска»
    Новый мэр! С таким русским твой максимум — работа на Хилокском. *CRAZY*

    Thumb up 10 Thumb down 4

  26. Аноним

    Ведяшкина — уведяшкила 7,2 мин руб из казны, Захарова премировалась на 1,1млн руб, Купчиха — пыталась всего лишь на пятисотку озолотиться, Вагнер сыграла в Полёт валькирий, А неча с нами бердчанами связываться. Или просто НЕ воруй. Тужик — тужился тужился и сбежал. Ибо раздавать обещание легко (это я про Нью-Васюки, да мы их и не ждали) но надо и работать уметь. Но с какими мыслями идут работать люди… Украсть как можно больше и чтобы никто не заметил?

    Thumb up 8 Thumb down 1

  27. Аноним

    Решил соскочить 8)

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Мужской комплекс УЗИ
ЗАО "Клиника Санитас"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика