Опубликован список погибших туристов из Новосибирска под снежной лавиной в Горном Алтае

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» знала одну из погибших — главного редактора газеты «Наукоград-ВЕСТИ» в Наукограде Кольцово Валерию Одаренко. Выражаем глубокие соболезнования всем семьям погибших под лавиной.
Валерия Одаренко погибла вместе с остальной группой туристов под лавиной снега
Две выжившие девушки не жалуются на самочувствие, сообщили агентству «Интерфакс-Сибирь» в отделе полиции по Кош-Агачскому району в сегодня, 8 мая.
— Девушки находятся у нас, дают объяснения. Их состояние — удовлетворительное, на самочувствие они не жалуются, — сказал сотрудник отдела.
Он отметил, что в полиции сейчас определяют сотрудников, которые отправятся к месту трагедии в составе поисковой группы.
Ранее сообщалось, что 6 мая около 11 утра произошел сход лавины в районе Южно-Чуйского хребта в Республике Алтай. Под лавину попала группа туристов из девяти человек: семеро погибли, двое выжили.
Ориентировочно в 14:00 по местному времени группа спасателей вылетит на вертолете из Горно-Алтайска в Кош-Агаческий район для проведения поисковых работ. Известно, что туристы были зарегистрированы в МЧС.
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