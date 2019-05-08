Опубликован список погибших туристов из Новосибирска под снежной лавиной в Горном Алтае

Список туристов, погибших под лавиной снега в Горно-Алтайске опубликовал «РЕН-ТВ»:

1)Николай Симонов (руководитель группы);

2) Игорь Блинов;

3) Юлия Воробьёва;

4) Сергей Науменко;

5) Валерия Одаренко;

6) Иван Фоканов;

7) Дмитрий Шарифулин.

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» знала одну из погибших — главного редактора газеты «Наукоград-ВЕСТИ» в Наукограде Кольцово Валерию Одаренко. Выражаем глубокие соболезнования всем семьям погибших под лавиной.

Две выжившие девушки не жалуются на самочувствие, сообщили агентству «Интерфакс-Сибирь» в отделе полиции по Кош-Агачскому району в сегодня, 8 мая.

— Девушки находятся у нас, дают объяснения. Их состояние — удовлетворительное, на самочувствие они не жалуются, — сказал сотрудник отдела.

Он отметил, что в полиции сейчас определяют сотрудников, которые отправятся к месту трагедии в составе поисковой группы.

Ранее сообщалось, что 6 мая около 11 утра произошел сход лавины в районе Южно-Чуйского хребта в Республике Алтай. Под лавину попала группа туристов из девяти человек: семеро погибли, двое выжили.

Ориентировочно в 14:00 по местному времени группа спасателей вылетит на вертолете из Горно-Алтайска в Кош-Агаческий район для проведения поисковых работ. Известно, что туристы были зарегистрированы в МЧС.