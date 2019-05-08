Погибли 7 туристов из Новосибирска под лавиной снега в Алтайском крае

8 мая в 10:45 (мест) поступила информация о сходе лавины 6 мая в районе Южно-Чуйского хребта Кош-Агачского района, в результате чего пострадала туристическая группа из Новосибирск в составе 9 человек, сообщает МЧС по республике Алтай. Два человека самостоятельно вышли, и только сегодня сообщили о произошедшем. По имеющейся информации 7 человек пропали без вести.

Для осуществления поисковых работ в ближайшее время вылетает группа спасателей, в том числе 4 кинологических расчета, задействовано 2 вертолета.

В круглосуточном режиме по телефону доверия в Новосибирске: 8 (383) 23-99-999 принимаются звонки, связанные с происшествием в горах Республики Алтай, где предположительно попали под лавину новосибирские туристы. Дежурство на телефоне осуществляют психологи МЧС России.

По телефону доверия родственники могут уточнить необходимую информацию о проводимых мероприятиях и поисковых работах в Кош-Агачском районе Республики Алтай, а также получить психологическую поддержку.