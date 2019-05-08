Погибли 7 туристов из Новосибирска под лавиной снега в Алтайском крае
Инцидент произошел 6 мая, но об этом стало известно лишь спустя двое суток, когда двое выбравшихся из-под снега вышли к людям. По телефону доверия родственники могут уточнить информацию о поисковых работах.
8.05.2019Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю2 коммент.
Людей ищут на вертолетах и кинологи
8 мая в 10:45 (мест) поступила информация о сходе лавины 6 мая в районе Южно-Чуйского хребта Кош-Агачского района, в результате чего пострадала туристическая группа из Новосибирск в составе 9 человек, сообщает МЧС по республике Алтай. Два человека самостоятельно вышли, и только сегодня сообщили о произошедшем. По имеющейся информации 7 человек пропали без вести.
Для осуществления поисковых работ в ближайшее время вылетает группа спасателей, в том числе 4 кинологических расчета, задействовано 2 вертолета.
В круглосуточном режиме по телефону доверия в Новосибирске: 8 (383) 23-99-999 принимаются звонки, связанные с происшествием в горах Республики Алтай, где предположительно попали под лавину новосибирские туристы. Дежурство на телефоне осуществляют психологи МЧС России.
По телефону доверия родственники могут уточнить необходимую информацию о проводимых мероприятиях и поисковых работах в Кош-Агачском районе Республики Алтай, а также получить психологическую поддержку.
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Процитирую пару мнений (не свое):
«сами виноваты.. нечего лазить где попало. Достали эти чудики.. рыбаки по льду лазят.. эти по горам.. спасатели уже устали их тушки доставлять в морг.»
«Правда горька и многим колет глаза!! Поход в горы — это огромный риск, а зимой он увеличивается на несколько порядков, а весной — это классическая русская рулетка!! То есть револьвер в одним патроном…
З.Ы. Горе «рыбари» уже давно должны оплачивать свою эвакуацию! Пусть берут ссуды, кредиты — предложений полно!! Мы НЕ должны оплачивать их баловство…»
«Спасателям деньги платят за оказание помощи людям, не по своей воле оказавшимся в тяжелой ситуации. А не за то, чтобы спасать чудиков, решивших заняться плаванием в бассейне с крокодилами.»
И вот вопрос: может люди, отправляющиеся в рисковые походы должны все же какую то страховку оформлять чтобы в случае необходимости компенсировать стоимость спасательных операций?
Да и спасатели тогда более оперативно работать будут — это не за зарплату….
Дополню:
только не поймите меня неправильно — я сочувствую и знаю, что это были очень достойные, смелые, умные и разносторонние люди.
Но это был их выбор, так что комментировать незачем.
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Слово в слово. Поправочку, если можно: револьвер с одним изъятым патроном.
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