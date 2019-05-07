За плохое воспитание подростков избивших сверстника полицию и патриотические клубы наказал прокурор в Барабинске

Барабинский межрайонный прокурор Петр Ромащенко закончил проверку в связи с распространением в сети «Интернет» и СМИ сведений об избиениях несовершеннолетних местными жителями, сообщает пресс-служба прокуратура Новосибирской области.

В апреле 2019 года органы полиции проводили три процессуальные проверки, как по заявлениям представителей потерпевших, так и по итогам мониторинга сети «Интернет», об избиениях 17-летнего, 13-летнего местных жителей и ещё одного неустановленного лица.

В ходе проверки были установлены молодые люди (двое 16-летних и 17-летний местные жители Барабинска), причастные к совершенным побоям. Учитывая повышенную опасность, общественную значимость и резонанс произошедшего 10.04.2019 постановлениями заместителя Барабинского межрайонного прокурора все три материала процессуальных проверок были изъяты из органа дознания и переданы в межрайонный следственный отдел регионального СКР для проведения дальнейшей процессуальной проверки.

10 и 11 апреля 2019 года следователь возбудил в отношении местных жителей уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои из хулиганских побуждений). Решения о возбуждении уголовных дел в прокуратуре района признаны законными и обоснованными. Расследование уголовных дел взято на контроль.

Прокуратура провела проверку соблюдения федерального законодательства о профилактике правонарушений и преступлений в деятельности МКОУ СОШ № 92, МКОУ СОШ № 47, МКОУ СОШ № 1, МКОУ «Центр дополнительного образования детей» (Центр ДОД), Барабинского филиала Новосибирского областного колледжа культуры и искусств (БФ НОККиИ), МО МВД России «Барабинский».

Установлено, что все три подростка ранее посещали одну школу. В настоящее время обучаются в других образовательных организациях района (СОШ №1, БФ НОККиИ и Барабинском филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Лунина).

Двое подростков посещали военно-патриотические клубы при школах: клуб «Десантник» в СОШ № 47, клуб «Патриот» в СОШ № 92, центр ДОД (смешанные единоборства). Один из несовершеннолетних ранее состоял на внутришкольном учете и на учете в полиции.

В ходе проверки прокурор выявил нарушения законодательства о профилактике правонарушений и преступлений несовершенолетних, а также нарушения законодательства об образовании.

В деятельности средних школ №№ 47, 92 и БФ НОККиИ выявлены нарушения при проведении профилактической работы с подростками. Деятельность школьных военно-патриотических клубов не в полной мере соответствовала требованиям законодательства и локальным актам образовательных учреждений: в частности, не соблюдался порядок принятия в члены клуба и пр.

Деятельность Центра ДОД при реализации дополнительной образовательной программы «Смешанные единоборства» в творческом объединении «Панкратион» также в полной мере не соответствовала требованиям законодательства об образовании (выявлены нарушения порядка приема детей в секцию, тренером-преподавателем секции было принято лицо, не имеющее соответствующего образования).

В органах полиции выявлены нарушения при проведении профилактической работы с состоящим на учете подростком, участвующим в причинении вреда здоровью несовершеннолетним, и снятии его с профилактического учета.

По итогам проверки прокуратура внесла представления директорам общеобразовательных учреждений (школам №№ 47 и 92, МКОУ Центр ДОД, заведующей БФ НОККиИ), начальнику МО МВД «Барабинский», а также главе Барабинского района об устранении нарушений законодательства о профилактике преступлений и правонарушений несовершеннолетних, законодательства об образовании (на рассмотрении).

Информация в отношении учащегося Барабинского филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Лунина направлена Барабинскому транспортному прокурору для проведения проверки в этом образовательном учреждении.