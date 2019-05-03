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Позор: Танк с пивом на мангале украсили георгиевский ленточкой на Ямале

Ямальцы резко раскритиковали работников магазина за неуместный креатив. Как и нижегородцы, обнаружившие в продаже значок с символом Победы и со свастикой.

3.05.2019 Фото: Соцсети Один комментарий
 
Позор: Танк с пивом на мангале украсили георгиевский ленточкой на Ямале

Танк в единой инсталляции для пикника

Жителей Ноябрьска в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возмутил «пивной танк Победы», который они обнаружили в одном из местных магазинов. Фото неоднозначного креатива опубликовала группа «Независимый Ноябрьск» во «ВКонтакте».

«Какой позор», — подписал соответствующий снимок автор публикации. На снимке виден один из стендов в обычном супермаркете, который маркетологи решили оформить в соответствии с тематикой грядущего Дня Победы. На своеобразный постамент в виде мангала, окруженного упаковками кетчупа, они водрузили нечто похожее на советскую самоходную артиллерийскую установку или танк времен Великой Отечественной войны. «Боевую машину» маркетологи украсили георгиевской лентой и красной звездой. А сверху ее полностью загрузили банками с пивом, передает Ура.ру.

Ямальцы резко раскритиковали работников магазина за неуместный креатив. «Куда катится мир? Люди, что с вами творится? Где моральные принципы?» — недоумевала Елена. «Победобесие как оно есть», — написал Данил Коршунов. «Россия в одном фото», — добавил Валерий Шевченко. «Жаль, что нет у нас органов, штрафующих за ненадлежащее использование георгиевской ленточки и символов Победы», — резюмировала Татьяна Михнина.

Ранее маркетологи в Нижнем Новгороде начали продавать георгиевские ленты с фашистской символикой. На значках с символами Победы красовалась свастика. Об этом сообщил интернет-пользователь в соцсетях.

Снимок черно-оранжевой ленты, символизирующей победу в Великой Отечественной войне, опубликовал на своей странице в Facebook житель Нижнего Новгорода Александр Дейч. На фото видно, что на ленту прикрепили значок с изображением красной звезды и символ, похожий на свастику. Он уточнил, что такие сувениры продаются в магазине рядом с его домом. «Друзья! Как вам креатив китайских товарищей?» — подписал снимок автор поста. «Я посыл-то понял. Типа звезда раздавила фашистскую погань, но как это смотрится», — цитирует его телеканал 360.

Интернет-пользователи поддержали возмущение автора. «Как в грязи искупали», — написал Andrey Andrey. «Стоит лишь посмотреть современные фильмы про Великую Отечественную войну, и там столько креатива от гламурных режиссеров, что я их смотреть не могу. И этот гламурный патриотический госзаказ смотрит наша молодежь и воспринимает это как компьютерную игру, а не как трагедию и ужас, через который прошли наши родные в тот период. А чего уж удивляться на побрякушки», — добавил Андрей Лоскутов.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», отдел по делам молодежи планирует раздавать георгиевские ленточки накануне 9 мая и в День Победы. В ОДМ просят бердчан крепить ленты только на грудь, но не на сумки или автомобили.

Позор: Танк с пивом на мангале украсили георгиевский ленточкой на Ямале

Сомнительные значки продают в Нижнем Новгороде

 


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(1) Комментарий

  1. Гость

    Соросовские выкормыши??! На ельцЫнских учебниках истории воспитаны. :( :( :(

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