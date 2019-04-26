КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 2-ую квартиру! 8-913-766-58-50 Светлана
Продам 1-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 1-ю
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам студию, Алена 8-913-701-2341
Продам 1-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Компенсировать спортивные расходы предлагают чиновники в России

Запустили белые шары в небо в память об аварии на Чернобыльской АЭС жители Бердска

Около 3 млрд рублей потратят на поддержку многодетных семей в 2019 году

Выстрелил из гарпуна кредитору в голову за долг в 300 тыс. рублей мужчина в Санкт-Петербурге

Отказываются крепить георгиевскую ленту на сумки и машины жители Бердска

Взятку в 200 тыс. рублей за хранение коров взяла глава сельсовета в Новосибирской области

Подарить по 450 тыс. рублей на погашение ипотеки многодетным семьям предложил Медведев

Освятят куличи и яйца на Пасху у кинотеатра «Орион» в Бердске

Переход на цифровое телевидение продлили в России

Льготную аренду для самозанятых предлагает ввести Минэкономразвития

Последние комментарии

Апрель 2019
M T W T F S S
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  


Отказываются крепить георгиевскую ленту на сумки и машины жители Бердска

Бердчане благородно относятся к георгиевской ленточке и в память о своих предках, они с нетерпением ждут того момента, когда наденут их на грудь.

26.04.2019 Автор: Виталий Чуев Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Отказываются крепить георгиевскую ленту на сумки и машины жители Бердска

Символ доблести и героизма, по мнению бердчан

Георгиевская лента ведет свою историю от ленты к солдатскому ордену Святого Георгия Победоносца, учрежденного императрицей Екатериной II. Цвета ленты — черный и оранжевый выбраны неспроста. Они означают «дым и пламень», символизируют военную доблесть и славу.

В России стартовала акция «Георгиевская ленточка», которая проводиться с 22 апреля по 9 мая. Впервые «Гергиевская ленточка» была проведена в 2005 году. Каждый год к проведению акции присоединяется множество компаний, которые самостоятельно приобретают ленточки в своем регионе и распространяют их.

Бердск не исключение. Сотрудники и волонтеры отдела по делам молодежи города будут выдавать георгиевские ленточки на торжественных мероприятиях посвященных великому празднику — Дню Победы. Их можно взять в ДК «Родина» и ДЦ «Октябрь», на параде военно-патриотических клубов и МЧС, легкоатлетической эстафете, а также мемориале Славы.

-Георгиевскую ленточку нужно обязательно носить только на груди. На ключах, сумках, машинах — запрещено. Вместе с лентой мы специально выдаем памятку, в которой об этом написано,- рассказала «Курьер. Среда. Бердск» директор отдела по делам молодежи Татьяна Лильбок.

Бердчане благородно относятся к георгиевской ленточке и в память о своих предках, они с нетерпением ждут того момента, когда наденут их на себя.

«Курьер. Среда. Бердск» спросил у бердчан: что для них значит георгиевская лента и как они планируют ее носить?

Алексей:

— Георгиевская ленточка для меня- это символ победы. У меня воевали два деда. Один из них служил у маршала Рокоссовского, был радистом, дошел до самого Берлина и после вернулся на Родину.

Лидия Арсентьевна:

-Моего отца призвали в 1939 году, только в 1946 году он демобилизовался. Для меня георгиевская ленточка — это напоминание и уважение о погибших солдатах. Я категорически против, когда георгиевские ленты вешают на машины или сумки. Я ее ношу на груди, чтобы все видели, что я горда за свою страну.

Мария Алексеевна:

-Георгиевская лента — это в первую очередь память о погибших, войне, победе и моем отце, которого я так и не увидела. Ленточку на 9 Мая я ношу всегда.

Анатолий Владимирович:

-Я хочу отдать дань и уважение погибшим солдатам и, конечно же, моему дяде Федору Бибишову. Он два или три раза участвовал в полете с Александром Покрышкиным, был летчиком и совершил очень много подвигов.

Юрий:

— Желто-черная ленточка- это символ победы. Я с удовольствием буду ее носить, показывая этим, что я горд за нашу Родину.

Программа городских праздничных мероприятий города Бердска, посвященных 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне:

6 мая

ДК «Родина» Большой зал:

18:00- Праздничный концерт женского вокального ансамбля «Россияночка» и мужского вокального ансамбля «Факел», посвященный 68-летию Победы «Поклонимся великим тем годам»

7 мая

ДК «Родина», большой зал:

16:00 — Городское торжественное мероприятие, посвященное 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне «Бессмертный полк, вы — наша память!»

Площадь М.Горького:

18:00 — Городской массовый забег по улицам города, легкоатлетическая эстафета среди образовательных учреждений.

8 мая

ДЦ «Октябрь»:

13.00 — Праздничный концерт «Помнит сердце, не забудет никогда…»

9 мая

Мемориал Славы — Площадь М.Горького

20:00-22:00- Городская молодежная патриотическая акция «Георгиевская ленточка» под девизом «Я помню, я горжусь», посвященная 68-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

22:00- Праздничный салют.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Компенсировать спортивные расходы предлагают чиновники в России Вместе с мусором горят дачи и заборы в Бердске Запустили белые шары в небо в память об аварии на Чернобыльской АЭС жители Бердска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

ПОДАРОК! Сервисная карта аварийного комиссариата НСО при страховании КАСКО!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика