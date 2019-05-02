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«День людоеда» с пикетом и дискуссией проведет «Суть времени» в Академгородке

Акции, которые организует 3 мая в том числе отделение общественного движения из Бердска, направлены против пенсионной реформы.

2.05.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
День людоеда с пикетом и дискуссией проведет Суть времени в Академгородке

Что думают люди — то и на плакатах. Пикет «Сути времени» в Бердске

Пикет и дискуссионный круглый стол против социальной политики государства пройдет в пятницу, 3 мая, в новосибирском Академгородке.

В 12:00 на площадке перед ДК «Академия» пройдет массовый пикет. Затем по адресу ул. М. Джалиля, 23 в 13:00 состоится дискуссионный круглый стол «Конституционный суд предал народ, поддержав пенсионную реформу! Что дальше?».

Организатором мероприятий выступают региональные отделения общественно-политического движения «Суть времени» Новосибирска и Бердска.

-Мероприятия приурочены к очередной дате принятия законов, вносящих изменения в пенсионное законодательство, в том числе повышающих возраст выхода на пенсию, — сообщили «Курьер. Среда. Бердск» организаторы. — Наше движение считает, что пенсионная реформа обрушила доверие к власти. Граждан лишили социальных прав, ранее гарантированных конституцией СССР, а потом — России. 3 апреля 2019 года Конституционный суд РФ опубликовал на своем сайте отказ рассматривать запрос группы депутатов по пенсионной реформе, что в корне подрывает доверие к правовой системе России, основой которой является Конституция РФ.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», «Суть времени» каждое 3-е число месяца проводит День людоеда в честь 3 октября, когда президент России Владимир Путин подписал новое пенсионное законодательство. В апреле акция проходила и в Бердске.

 

 


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(2) Комментариев

  1. Гость

    Не-а, не повернуть! ога! вспомнилось: Киборг:»Собираю деньги на жизнь после голодовки.» —- а в концовке марганцовка! —-вот мой яндекс-кошелёк—***888***888***!
    А до голодовки как тЫ жЫл?!
    Новые бузотёры на содержании??! :( :( :(

    Thumb up 0 Thumb down 0

  2. Аноним

    НВР — а ничего уже поворачивать и не надо, все идёт по заветам Ильича «чем хуже, тем лучше». Точка невозврата пройдена

    Thumb up 1 Thumb down 1

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