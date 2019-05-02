«День людоеда» с пикетом и дискуссией проведет «Суть времени» в Академгородке

Пикет и дискуссионный круглый стол против социальной политики государства пройдет в пятницу, 3 мая, в новосибирском Академгородке.

В 12:00 на площадке перед ДК «Академия» пройдет массовый пикет. Затем по адресу ул. М. Джалиля, 23 в 13:00 состоится дискуссионный круглый стол «Конституционный суд предал народ, поддержав пенсионную реформу! Что дальше?».

Организатором мероприятий выступают региональные отделения общественно-политического движения «Суть времени» Новосибирска и Бердска.

-Мероприятия приурочены к очередной дате принятия законов, вносящих изменения в пенсионное законодательство, в том числе повышающих возраст выхода на пенсию, — сообщили «Курьер. Среда. Бердск» организаторы. — Наше движение считает, что пенсионная реформа обрушила доверие к власти. Граждан лишили социальных прав, ранее гарантированных конституцией СССР, а потом — России. 3 апреля 2019 года Конституционный суд РФ опубликовал на своем сайте отказ рассматривать запрос группы депутатов по пенсионной реформе, что в корне подрывает доверие к правовой системе России, основой которой является Конституция РФ.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», «Суть времени» каждое 3-е число месяца проводит День людоеда в честь 3 октября, когда президент России Владимир Путин подписал новое пенсионное законодательство. В апреле акция проходила и в Бердске.