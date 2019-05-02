Уходит под землю дорога в Южный микрорайон от ул. Рогачева в Бердске
Подписи за установку светофора при выезде на трассу Р-256 собирает жительница Бердска
«День людоеда» с пикетом и дискуссией проведет «Суть времени» в Академгородке
Шесть месяцев не платить за ипотеку разрешил президент Путин
Фотомарафон «Я блондинка! Я брюнетка! А я рыжая!» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
«Тебе, подонок, башку оторвать?»: педагог заставила целовать землю детсадовца на Кубани
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Не-а, не повернуть! ога! вспомнилось: Киборг:»Собираю деньги на жизнь после голодовки.» —- а в концовке марганцовка! —-вот мой яндекс-кошелёк—***888***888***!
А до голодовки как тЫ жЫл?!
Новые бузотёры на содержании??!
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НВР — а ничего уже поворачивать и не надо, все идёт по заветам Ильича «чем хуже, тем лучше». Точка невозврата пройдена
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