«День людоеда» против пенсионной реформы провела «Суть времени» в Бердске

В пикет против социальной политики России в Бердске встали в основном молодые люди
Днем людоеда называют сторонники общественно-политической организации «Суть времени» и противники пенсионной реформы каждое третье число месяца по всей стране. В честь 3 октября, когда президент России Путин подписал новое пенсионное законодательство. Но бердские активисты не смогли выйти на очередную акцию протеста 3 апреля. Поэтому выступили накануне — 2 апреля в 18.00 встали в часовой пикет у памятника Ленину возле городского дома культуры.
Поскольку публичная массовая акция была согласована с властями, на пикете следили за порядком полицейские и представитель мэрии. Прохожие останавливались, читали лозунги на плакатах, одобрительно кивали. Некоторые высказывали собственное мнение о внутренней политике государства.
Марина Волкова, организатор бердского пикета, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» о сути акции — выразить несогласие с пенсионной реформой, повышением НДС и цен, упадком в здравоохранении, уровнем заплат, ростом налогов. По ее мнению, «Суть времени» в полной мере отражает позицию большинства россиян. Примером тому служит сбор более 1 млн подписей противников пенсионной реформы, которые передали в приемную президента.
— Народ спрашивает: что делать? Нужно менять курс правительства в отношении социальной политики России, — высказалась организатор.
В этом «Суть времени» полностью поддерживают КПРФ и другие оппозиционные силы, заявила Марина Волкова:
— Они отдали запрос в Конституционный суд. На днях должен появиться ответ. И если он будет в пользу решения правительства о повышении пенсионного возраста, тогда станет понятно, что Конституционный суд не является независимым органом.
По словам еще организатора бердского пикета Александра Волкова, на плакатах они процитировали слова простых россиян о пенсионной реформе. И до решения Конституционного суда по рассмотрению жалобы «Суть времени» не предпринимает никаких активных действий.
На акцию протеста в Бердск приехали новосибирцы. На пикет в Новосибирск 6 апреля поедут бердчане. Статистика показывает, что среди поддерживающих «Суть времени» 90% мужчины в возрасте 25-35 лет.
66-летняя бердчанка Евгения Пузикова тоже встала в пикет у памятника Ленину, на котором сторонники «Сути времени» перед началом акции поменяли высохшие цветы на свежие гвоздики. Евгения Федоровна работающий пенсионер, потому что пенсии в 9000 рублей ей не хватает на жизнь.
— Дети мне, конечно, помогают. Но я не хочу, чтобы они зависели от меня. Поэтому я выступаю против пенсионной реформы. Я не против правительства, я не против власти. Все социальные реформы направлены не на возрождение России, а на ее уничтожение нации, — высказалась Евгения Федоровна.
По ее мнению, власть заставляет работать пожилых, чтобы они больше ни о чем не думали.
— В других странах пенсионеры только путешествуют, наслаждаются жизнью. Я тоже хочу посмотреть мир. Все люди хотят жить в радости. Почему же русские должны жить хуже других? — вопрошает пенсионерка.
Она полагает, что экономического эффекта от пенсионной реформы не будет.
Евгения Пузикова хочет путешествовать, но вынуждена работать
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Знал бы что такой пикет проходит пришел бы, прошляпил
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Смотри-ка,на одной фото Поросёнок Петя,а на другой- Новый мэр,я их сразу узнал по широким лицам…
А ответ Евгении Пузиковой:вы слишком размечтались о счастливой и беззаботной жизни там,на Западе,что на пенсии пенсионеры «только путешествуют,наслаждаются жизнью».Сразу видно,что ничего конкретного Евгения не знает о пенсионерах оттуда,а ведь каждый третий пенсионер там находятся за гранью нищеты и тоже должен идти подрабатывать,и в придачу все,а именно мужчины и женщины должны работать до 65 лет и с каждым годом этот возраст увеличивается и увеличивается.Так что 30-и летний мужчина или женщина уже должны будут работать до 67 лет/если не примут ещё дополнения к пенсионному закону на повышение до 70 лет/.Вот где правда жизни,вот где люди живут и никто из ЕС не ходит в пикетах против этого закона,потому что у них там закон есть закон,а не болтание языком.Вот эта и есть правда жизни.
Человек —
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ну и то правда..хотите как в париже?
хотите как в афинах?…
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Проснулись кургинянские, ну надо же напомнить о себе, может обломятся какие денежки из Москвы.
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Ну так вливайся, будешь тоже денежки стричь.
А вообще, это такая тенденция современности — кого-то в чем-то бездоказательно обвинить, постебаться, поржать, как трофейный конь. Хороший способ увести от сути сказанного, не делая ничего самому (или втайне осуществляя деструктивные деяния).
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Так это им Путин платит, чтобы они его критиковали? Рейтинг президента упал до исторического минимума, на выборах ЕР побеждают домохозяйки! Однако многоходовочка! Это как байка про Ленина, которому немцы заплатили, для того чтобы он в России поднял промышленность, культуру, образование, здравоохранение, науку, чтобы в конечном итоге дать по щам самим немцам в 45-м.
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После 17 неизбежен 37.
После 37 неизбежен 88.
после 88 неизбежен 91.
после 91 неизбежен 2008.
Ну и рано или поздно наступит..2040 год.
Все закономерно и логично.
Всякая цепь событий приводит к неизбежным изменениям..К примеру население стареет и сокращается
И?…
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Согласитесь умрем не дожив до пенсии это только одна сторона медали..А доживете а платить то ее вам некому будет..что тогда?
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Очередные клоуны, только зачем им этот псевдопиар сейчас, ведь вроде выборов на горизонте нет
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Протестуют? — клоуны! Вышли на пикет? — самопиар! (Ничего, что нет никакого выгодного повода, всё равно — самопиар!). Хорошо вам живётся в одноклеточном мире увешанном ярлыками?
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Каждый год в сентябре проходят выборы разного уровня.
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Надо всем шевелится,не важно каких ты взглядов .Проблема охватывает всех.Действительно хуже нашего положения наверно не найти.Такая богатая страна а с нас все соки выжали.За границей совсем другое дело, там к человеку относятся как к человеку а не как к скоту.Да и какая из стран похвастает такими ресурсами как у нас.Так что надо протестовать всем против этого людоедства.
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Всё-таки, каких ты взглядов — важно. От этого зависит, в каком направлении ты будешь шевелиться. Заграница бывает разная, и к сожалению, отношение «как к скоту» сейчас в мировом тренде. В борьбу за социалку конечно надо включаться активнее и с умом.
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