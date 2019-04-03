«День людоеда» против пенсионной реформы провела «Суть времени» в Бердске

Днем людоеда называют сторонники общественно-политической организации «Суть времени» и противники пенсионной реформы каждое третье число месяца по всей стране. В честь 3 октября, когда президент России Путин подписал новое пенсионное законодательство. Но бердские активисты не смогли выйти на очередную акцию протеста 3 апреля. Поэтому выступили накануне — 2 апреля в 18.00 встали в часовой пикет у памятника Ленину возле городского дома культуры.

Поскольку публичная массовая акция была согласована с властями, на пикете следили за порядком полицейские и представитель мэрии. Прохожие останавливались, читали лозунги на плакатах, одобрительно кивали. Некоторые высказывали собственное мнение о внутренней политике государства.

Марина Волкова, организатор бердского пикета, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» о сути акции — выразить несогласие с пенсионной реформой, повышением НДС и цен, упадком в здравоохранении, уровнем заплат, ростом налогов. По ее мнению, «Суть времени» в полной мере отражает позицию большинства россиян. Примером тому служит сбор более 1 млн подписей противников пенсионной реформы, которые передали в приемную президента.

— Народ спрашивает: что делать? Нужно менять курс правительства в отношении социальной политики России, — высказалась организатор.

В этом «Суть времени» полностью поддерживают КПРФ и другие оппозиционные силы, заявила Марина Волкова:

— Они отдали запрос в Конституционный суд. На днях должен появиться ответ. И если он будет в пользу решения правительства о повышении пенсионного возраста, тогда станет понятно, что Конституционный суд не является независимым органом.

По словам еще организатора бердского пикета Александра Волкова, на плакатах они процитировали слова простых россиян о пенсионной реформе. И до решения Конституционного суда по рассмотрению жалобы «Суть времени» не предпринимает никаких активных действий.

На акцию протеста в Бердск приехали новосибирцы. На пикет в Новосибирск 6 апреля поедут бердчане. Статистика показывает, что среди поддерживающих «Суть времени» 90% мужчины в возрасте 25-35 лет.

66-летняя бердчанка Евгения Пузикова тоже встала в пикет у памятника Ленину, на котором сторонники «Сути времени» перед началом акции поменяли высохшие цветы на свежие гвоздики. Евгения Федоровна работающий пенсионер, потому что пенсии в 9000 рублей ей не хватает на жизнь.

— Дети мне, конечно, помогают. Но я не хочу, чтобы они зависели от меня. Поэтому я выступаю против пенсионной реформы. Я не против правительства, я не против власти. Все социальные реформы направлены не на возрождение России, а на ее уничтожение нации, — высказалась Евгения Федоровна.

По ее мнению, власть заставляет работать пожилых, чтобы они больше ни о чем не думали.

— В других странах пенсионеры только путешествуют, наслаждаются жизнью. Я тоже хочу посмотреть мир. Все люди хотят жить в радости. Почему же русские должны жить хуже других? — вопрошает пенсионерка.

Она полагает, что экономического эффекта от пенсионной реформы не будет.

Автор видео Анастасия Солодкова



Автор видео Анастасия Солодкова

Автор видео Анастасия Солодкова