Леса на 15 лет осталось в Сибири из-за продажи его китайцам

Медленную инвентаризацию лесных участков назвали одной из ключевых проблем лесной промышленности в Совете Федерации, на заседании рабочей группы по борьбе с незаконной заготовкой и оборотом древесины.
Дмитрий Савельев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат Госдумы (фракция ЛДПР), убеждён, что требуется и коренное изменение правовой базы лесного хозяйства. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщили сегодня, 30 апреля, в новосибирском региональном отделении ЛДПР.
«Государственная инвентаризация лесов в нашей стране ведётся в течение 12 лет, за это время на неё было потрачено около 10 млрд бюджетных рублей. Однако на данный момент инвентаризацией охвачено менее половины площади лесов, хотя требуется определять качественно-количественные характеристики более 26 млн гектаров лесных массивов ежегодно. Подобное преступное промедление создаёт все условия для самовольного захвата лесных территорий и деятельности «чёрных лесорубов», так что мириться с ним нельзя, — подчеркнул Савельев.
Запасов леса в Сибири, по оценкам учёных, хватит только на 15 лет, потому что срубленные леса в полном объёме не восстанавливаются, а лесные территории от непроизводительных потерь почти не охраняются. Если в начале нулевых лесоохраной в России занималось примерно 100 тыс. человек, то к настоящему времени данная цифра уменьшилась в четыре раза. Лесное хозяйство остаётся одной из самых непрозрачных сфер экономики, где под видом санитарных рубок вырубаются здоровые деревья и где экспортные поставки леса превышают все разумные пределы. Если ранее Россия практически не поставляла лес в Китай, то сейчас свыше 20% китайского импорта древесины приходится на её долю. Недавно прокурорской проверкой в Томской области был выявлен факт, когда китайскому предприятию для заготовки древесины в аренду на 49 лет местные власти передали 177 тыс. гектаров лесных угодий, нарушив при этом все мыслимые нормы закона.
Необходимо признать, что действующее в лесной сфере законодательство слабо отвечает потребностям времени. Например, существует показатель «расчётная лесосека», который определяет, сколько леса можно вырубить на той или иной территории. А алгоритмы, по которым он рассчитывается, были заимствованы из Германии ещё в середине XIX века. Лесной кодекс, принятый в 2006 году, был разработан непрофильным ведомством, без учёта специфики лесного хозяйства и предложений лесоводов. И если сегодня мы полностью не изменим нормативно-правовую базу в этой сфере, включив в неё принципы охраны, разумной вырубки и восстановления лесов, то в ближайшие десятилетия Россия рискует остаться без ценного природного ресурса».
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Что мешает правоохранителям заняться проверкой деятельности Бердского лесхоза /они своими санитарными вырубками, скоро весь нормальный лесной массив изведут/, но только силами ФСБ, полиция не внушает доверия, особенно наша…
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В Бердске официально, в статье курьера объявили, что остатки леса, вокруг Бердска, будут уничтожаться 5 лет! Живём по принципу: чем больше закатаем в асфальт, тем лучше. К примеру, «сократили» газон у «Меркурия», вместо высоких елей посадили малышек. Для удобства автомашин – всё. А люди? Обойдутся?».
http://www.kurer-sreda.ru/2019/03/20/414031-biznesmen-golubev-vs-sibalmaz-vyrubat-vekovoj-les-eshhe-5-let-budut-v-zelenoj-zone-berdska
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