Вырубать вековой лес еще 5 лет будут в зеленой зоне Бердска

В зеленой зоне Бердска рубят деревья под застройку микрорайона Морского. Он разрастается прямо в лесу за спорткомплексом «Зеленый остров». Местные жители периодически жалуются в «Курьер. Среда. Бердск» на спил деревьев. Но каждый раз оказывается, что вырубка законна — происходит на частной территории.

Два застройщика — компания «СибАлмаз» и бизнесмен Виктор Голубев — возводят многоквартирные дома бок о бок. Заселено пока только жилье, построенное Голубевым — семь 3-этажных домов. Он и строить начал раньше. Его микрорайон называется «Сосновый бор». Тот, что по соседству, — «Морской».

Виктор Голубев купил 1,3 га лесного участка на ул. Морской у частного лица в 2008 году. В 2015-м депутаты перевели территорию леса в зону Ж-2, где разрешено строительство жилья. С того момента в течение трех лет Виктор Алексеевич активно строил. Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора ИП Голубева по строительству Владимир Белов, новостройки полностью заселены.

Дома «СибАлмаза» еще на стадии отделки или котлована. Но соседство двух застройщиков нельзя назвать безоблачным.

Прокуратура, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», обратилась в суд с требованием демонтировать коммуникации «СибАлмаза», на которых, по заверению юриста компании Дениса Ковалевского, «сидят» дома и котельная Виктора Алексеевича в Морском.

— Ранее его дома были на бесхозяйном, самовольно построенном водопроводе, который шел по частной территории ООО «Ратм». КБУ просило нас войти в ситуацию и согласовать переключение Голубева от наших внутренних сетей, которые мы построили за свой счет. «Ратм» два года писал письма о выносе сетей. Но сделано ничего не было. Поэтому переключили жилые дома на наши сети, — пояснил Ковалевский.

Суд по иску прокуратуры, требующей убрать коммуникации, назначен на апрель. По словам Ковалевского, местные жители в любом случае не пострадают, поскольку сети резервные.

Белов опровергает слова представителя «СибАлмаза», утверждая, что жители Серебряного бора пользуются исключительно своими сетями.

-Как нам КБУ выдал технические условия, мы так и подключились. Все по нашему участку. На нашей территории нет чужих сетей, как и наших на чужом участке, — утверждает представитель ИП Голубева.

Они приступил к строительству восьмого дома, рассказал Владимир Белов:

-У нас участок больше гектара. Мы разделили его. На большом построили семь домов. На втором, что поменьше, начали строить.

«СибАлмаз» тоже освобождает площадку для стройки от деревьев. 14 марта компания получила порубочный билет, заплатив 50% восстановительной стоимости — 250 тыс. рублей в бюджет Бердска. Остальные по гарантийному письму заплатит в мае, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления природными ресурсами Светлана Шерстобитова.

— Можно сожалеть о том, что рубят деревья, но все в рамках закона, — отметила Светлана Васильевна.

До конца февраля 2020 года «СибАлмазу», точнее его подрядчику, разрешили спилить 22 сосны, три черемухи и одну березу. Но уже 18 марта 2019-го сосновые стволы лежали грудой возле ямы под нулевой цикл дома. Бригадир рабочих показал документ, подтверждающий разрешение на вырубку. Несколько молодых сосен вместе с корнями валяются возле кучи земли.

Жить не в лесу, а на поляне?

— Как нормальный человек может относиться к вырубке леса, которому около 200 лет? У нас земли не хватает в стране? — вопросом на вопрос ответил местный житель Олег, бывший военный. — Любому эта ситуация кажется абсурдной, если не криминальной. Где наши дети жить будут?

Вернувшись в Бердск три года назад, Олег купил квартиру на ул. Морской, где когда-то в старом бараке жили его родители. Новосела заверили, что кроме семи 3-этажек Виктора Голубева здесь больше не будет ничего — только лес вокруг.

— Я с Голубевым не знаком, но чувствуется, что он хозяин: дорогу построил, его управляющая компания свет нам сделала 200 метров до дороги — мы заявление по инициативе УК написали, через три дня уже фонари висели, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Олег.

Он высказался категорически против вырубки леса «СибАлмазом». Его поддержала соседка Юлия, но в отношении уничтожения деревьев вторым застройщиком:

— Зачем-то три сосны срубили (на строительстве 8-го дома Голубева — прим. ред.). Нещадяще вырубают. Посмотрите, возле домов березы оставили, как красиво. А там сосны «сняли». Они абсолютно не мешали.

Но Олег предполагает, что лес исчезнет до «самого футбольного поля», поскольку «СибАлмаз» планирует после возведения очередного дома строить еще — ближе к «Зеленому острову».

— Почему администрация считает, что эта лесная территория не входит в защитную? Полный бред. Но, наверное, с точки зрения закона все правильно, — высказался Олег.

По словам Юлии, когда она покупала квартиру на ул. Морской, на паспорте территории значилось только семь домов. А теперь некоторые местный жители ищут себе другое жилье. Ведь они собирались жить в лесу, а оказываются на застроенной поляне.

— Пенсионеры брали, чтобы жить вдали от городской суеты. Их, получается, обманули. Уезжают люди, — отметила Юлия.

Кроме того, Олег пожаловался на то, что стройка «СибАлмаза» перекрыла дорогу, и теперь приходится объезжать вкруговую, чтобы доехать до своего подъезда.

Автор видео Анастасия Солодкова



Но «СибАлмаз» возражает: на его участке оказалась не только чужая дорога, но и две газовые трубы, столбы и канализация. При этом компания платит за аренду земли более 4 млн в год. Срок аренды — до 2023 года. После этого право на земельный участок получат собственники жилья.

«СибАлмаз»: Из Нового поселка на Морскую

Стоит напомнить, что землю «СибАлмазу» на ул. Морской предоставили в 2016 году в аренду взамен отобранных лесных участков в Новом поселке. При этом площадью значительно меньше.

Лесной участок площадью около 10 га за Новым поселком, принадлежавший «СибАлмазу», вошел в охраняемую лесную зону, где запрещено строительство. Там компания планировала построить 38 домов для семейного отдыха. Однако местные жители стали опасаться, что лес со столетними соснами вырубят и начали активно протестовать. Власть их поддержала и остановила стройку. И. о. мэра Андрей Михайлов решил изъять эту землю у «СибАлмаза» и предоставить взамен два участка общей площадью 2,5 га на ул. Морской.

Депутаты разрешили мэрии изъять землю в лесу у «СибАлмаза» и предоставить взамен в другом месте. Если бы власть не пошла на такую сделку, компания могла бы по суду требовать компенсации в размере 188 млн рублей. Несмотря на то, что предоставляемая территория на ул. Морской стоит дешевле, застройщик согласился поменяться. Этому предшествовали сложные переговоры и обращение руководства «СибАлмаза» в Следственный комитет. Застройщик посчитал, что Михайлов давит на компанию и в доказательство предоставил аудиозапись закулисных «торгов», сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Разрешение на строительство комплекса 12-ти домов в микрорайоне Морском «СибАлмаз» получил в феврале 2017 года, писал «Курьер. Среда. Бердск». И теперь, в начале 2019-го, строит четвертый дом.

Автор видео Анастасия Солодкова



Строит не без проблем. В 2017 году, выиграв аукцион на предоставление квартир для переселенцев из аварийного жилья, «СибАлмаз» вынужден был по решению суда отказаться от этой затеи — дом на момент аукциона не был достроен, хотя по условиям контракта сдать его в эксплуатацию можно было значительно позже. Впрочем, по словам Ковалевского, его это не очень беспокоит:

— Нам экономически неинтересно в этой программе участвовать, поскольку ценник низкий.

Пришлось «СибАлмазу» переделывать проектную документацию на 4-этажный дом с антресолью. Несмотря на это, по заверениям Ковалевского, 148 дольщиков получат свои квартиры в срок. Время сдачи домов в эксплуатацию еще не наступило. Люди там еще не живут.

Наблюдать, как идет под топор бердский лес в зеленой зоне, практически на побережье Обского моря, горожане и приезжие туристы будут еще долго — лет пять. И остановить вырубку нельзя: депутаты разрешили строить — застройщики делают бизнес.