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Скандал: Не дают талоны на бесплатный вывоз мусора после субботника в Бердске

Жители частного сектора навели порядок на улицах, как призывала власть. Но бесплатно попасть на мусорную свалку не смогли. Специалист САХ решила, что люди под шумок хотят выбросить личный хлам.

26.04.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.
 
Скандал: Не дают талоны на бесплатный вывоз мусора после субботника в Бердске

Въезд машин на свалку Бердска только после взвешивания и оплаты

Сегодня, 26 апреля, горожане пожаловались в «Курьер. Среда. Бердск» на отказ в выдаче талонов на бесплатный вывоз мусора после субботника. Как рассказал Евгений, прочитав в газе информацию о раздаче талонов для заезда на мусорную свалку, он пришел в офис «Спецавтохозяйства» на ул. Ленина, 18. Но ему, говорит, талон не дали.

— Я пришел как частное лицо. Навели порядок на ул. Мичурина, собрали ветки, сухие листья и траву, мусор. Это не мой мусор, не с моего участка, а «общественный» — с улицы. У меня свой грузовик, я собирался сам вывести. Мне в САХ сказали: «Ничего не знаем, талон не дадим, езжайте на свалку и там платите», — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Евгений.

За тонну мусора нужно заплатить 350 рублей. По оценке Евгения, он собрал около 200 кг. Но дело, говорит, не в деньгах: коли объявили о возможности бесплатно выбросить мусор на городской полигон, нужно выполнять обещание.

С такой же ситуацией столкнулись жители улиц Суворова и Обской. При этом бердчане утверждают, что вывозят мусор именно после субботника, а не «личный», поскольку у всех есть контейнеры.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», общегородской субботник объявили с 15 по 28 апреля.
— В этот период прием мусора на свалку будет бесплатный, нужно будет только получить талоны в «Спецавтохозяйстве». Жителям частного сектора нужно разъяснить вопрос по выносу мусора на обочины. Чтобы они понимали, для чего они оплачивают регоператору деньги за вывоз мусора, чтобы складывали мусор в контейнеры и заказывали дополнительный вывоз, — акцентировал руководитель управления ЖКХ Максим Совбанов, отметив, что дополнительно платить за это не нужно.

Более того, как рассказали в пресс-центре мэрии, дни наведения порядка в городе продлили до 8 мая в связи с плохой погодой, которая мешала убирать улицы.

Это подтвердил и. о. директора предприятия «Спецавтохозяйство» Константин Букреев. По его словам, бесплатный вывоз мусора тоже продлили до 8 мая. Наслышан он и об отказе выдать талон.

— Были инциденты. Бухгалтер неправильно поняла, а люди начали скандалить. Мусор принимается только от уборки территории. Видимо, наш специалист начала объяснять, горожане поняли по-своему и получился скандал. Сыграл человеческий фактор, и произошел скандал, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Букреев, заявив, что бердчане по-прежнему могут взять талон на бесплатный проезд на полигон твердых бытовых отходов.

По его словам, в дни субботника сложилась практика, что под видом «общего» мусора бердчане стараются бесплатно вывезти на свалку свой личный хлам, не имеющий ничего общего с наведением порядка в общественных местах города. Кто-то сарай или гараж «почистил», кто-то старую мебель решил выбросить. Это через блок-пост свалки не пройдет.

— В остальном никаких препятствий нет. Талоны выдаем до 8 мая. Но люди должны понимать, что речь идет именно о мусоре после субботника на улицах Бердска, — подчеркнул Константин Валерьевич.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Ау люди . Какой такой чужой мусор мы всей страной платим за что по 93 рубля включая младенцев и стариков. Которые со своей нищенской пенсии родному государству положенные 6 литров в день мусора не могут насобирать даже за месяц . Надо этим чинушам обьяснить что все оплачено вперед на года .

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  2. Аноним

    Позорники не подавились бы своими позорными талонами. Зарастай город г…..

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  3. !!!

    Собрал мусор как обычно в дни субботника от участка и до дороги в мешки и поставил на обочину,стоят уже неделю,хотя раньше в субботник забирали через день да каждый день.В контейнер высыпать корячится не собираюсь.Не уберут до конца субботника-высыплю туда гле взял,а мешки пригодятся для других нужд!!!

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