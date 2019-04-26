Скандал: Не дают талоны на бесплатный вывоз мусора после субботника в Бердске

Сегодня, 26 апреля, горожане пожаловались в «Курьер. Среда. Бердск» на отказ в выдаче талонов на бесплатный вывоз мусора после субботника. Как рассказал Евгений, прочитав в газе информацию о раздаче талонов для заезда на мусорную свалку, он пришел в офис «Спецавтохозяйства» на ул. Ленина, 18. Но ему, говорит, талон не дали.

— Я пришел как частное лицо. Навели порядок на ул. Мичурина, собрали ветки, сухие листья и траву, мусор. Это не мой мусор, не с моего участка, а «общественный» — с улицы. У меня свой грузовик, я собирался сам вывести. Мне в САХ сказали: «Ничего не знаем, талон не дадим, езжайте на свалку и там платите», — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Евгений.

За тонну мусора нужно заплатить 350 рублей. По оценке Евгения, он собрал около 200 кг. Но дело, говорит, не в деньгах: коли объявили о возможности бесплатно выбросить мусор на городской полигон, нужно выполнять обещание.

С такой же ситуацией столкнулись жители улиц Суворова и Обской. При этом бердчане утверждают, что вывозят мусор именно после субботника, а не «личный», поскольку у всех есть контейнеры.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», общегородской субботник объявили с 15 по 28 апреля.

— В этот период прием мусора на свалку будет бесплатный, нужно будет только получить талоны в «Спецавтохозяйстве». Жителям частного сектора нужно разъяснить вопрос по выносу мусора на обочины. Чтобы они понимали, для чего они оплачивают регоператору деньги за вывоз мусора, чтобы складывали мусор в контейнеры и заказывали дополнительный вывоз, — акцентировал руководитель управления ЖКХ Максим Совбанов, отметив, что дополнительно платить за это не нужно.

Более того, как рассказали в пресс-центре мэрии, дни наведения порядка в городе продлили до 8 мая в связи с плохой погодой, которая мешала убирать улицы.

Это подтвердил и. о. директора предприятия «Спецавтохозяйство» Константин Букреев. По его словам, бесплатный вывоз мусора тоже продлили до 8 мая. Наслышан он и об отказе выдать талон.

— Были инциденты. Бухгалтер неправильно поняла, а люди начали скандалить. Мусор принимается только от уборки территории. Видимо, наш специалист начала объяснять, горожане поняли по-своему и получился скандал. Сыграл человеческий фактор, и произошел скандал, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Букреев, заявив, что бердчане по-прежнему могут взять талон на бесплатный проезд на полигон твердых бытовых отходов.

По его словам, в дни субботника сложилась практика, что под видом «общего» мусора бердчане стараются бесплатно вывезти на свалку свой личный хлам, не имеющий ничего общего с наведением порядка в общественных местах города. Кто-то сарай или гараж «почистил», кто-то старую мебель решил выбросить. Это через блок-пост свалки не пройдет.

— В остальном никаких препятствий нет. Талоны выдаем до 8 мая. Но люди должны понимать, что речь идет именно о мусоре после субботника на улицах Бердска, — подчеркнул Константин Валерьевич.