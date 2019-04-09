Регоператор вывезет мусор после субботника в частном секторе Бердска

Общегородской санитарный день состоится 20 апреля в Бердске. Всем нужно дружно выйти и навести в городе порядок, отметил на совещании чиновников 8 апреля начальник УЖКХ Максим Совбанов.

— Субботник будет проводиться с 15 по 28 апреля. В этот период прием мусора на свалку будет бесплатный, нужно будет только получить талоны в Спецавтохозяйстве. Жителям частного сектора нужно разъяснить вопрос по выносу мусора на обочины. Чтобы они понимали, для чего они оплачивают регоператору деньги за вывоз мусора, чтобы складывали мусор в контейнеры и заказывали дополнительный вывоз, — акцентировал Максим Совбанов.

Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров поддержал Максима Флюровича.

Ни в коем случае на газонную часть города выносить мусор нельзя, жители частного сектора должны пользоваться своими контейнерами для работы регионального оператора, подчеркнул Захаров.