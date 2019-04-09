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Регоператор вывезет мусор после субботника в частном секторе Бердска

Так как весь частный сектор теперь платит за вывоз мусора, жителям нужно выставлять мешки после уборки территории к контейнерам и заказывать дополнительный вывоз.

9.04.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Регоператор вывезет мусор после субботника в частном секторе Бердска

С 15 по 28 апреля мусор на свалке будут принимать бесплатно

Общегородской санитарный день состоится 20 апреля в Бердске. Всем нужно дружно выйти и навести в городе порядок, отметил на совещании чиновников 8 апреля начальник УЖКХ Максим Совбанов.

— Субботник будет проводиться с 15 по 28 апреля. В этот период прием мусора на свалку будет бесплатный, нужно будет только получить талоны в Спецавтохозяйстве. Жителям частного сектора нужно разъяснить вопрос по выносу мусора на обочины. Чтобы они понимали, для чего они оплачивают регоператору деньги за вывоз мусора, чтобы складывали мусор в контейнеры и заказывали дополнительный вывоз, — акцентировал Максим Совбанов.

Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров поддержал Максима Флюровича.

Ни в коем случае на газонную часть города выносить мусор нельзя, жители частного сектора должны пользоваться своими контейнерами для работы регионального оператора, подчеркнул Захаров.


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