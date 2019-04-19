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Старушке без ног увезли 12 упаковок памперсов и 1000 рублей от благотворителей Бердска

Ее сын от всего сердца поблагодарил неравнодушных бердчан. 3 упаковки он оставил в редакции — поделился с теми, кому тоже могут пригодится подгузники для взрослых инвалидов.

19.04.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой Нет комментариев
 
 

Старушке без ног увезли 12 упаковок памперсов и 1000 рублей от благотворителей Бердска

Часть упаковок уместилась в багажник, часть — в салон

Вечером 18 апреля Равиль забрал в редакции «Курьер. Среда. Бердск» упаковки с подгузниками, которые привезли для его мамы неравнодушные бердчане. Он очень смущался, так как никогда не обращался за помощью, был удивлен тому, как быстро и бескорыстно откликаются люди на чужую беду. Равиль искренне поблагодарил за милосердие.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», первой после просьбы о помощи пришла Ирина, сообщившая, что не смогла определиться с размером взрослых подгузников, поэтому принесла 1000 рублей. Следом пришел Сергей, отказавшийся называть фамилию, с супругой. Они принесли для Регины Леонидовны 15 упаковок помперсов. Сказали, что покупали впрок, а человек, в них нуждавшийся, умер.

Он высказал мысль поделиться с тем, кто тоже нуждается в этих «средствах реабилитации». И все-таки оставил три упаковки в редакции.

Полтора года назад Регине Леонидовне ампутировали одну ногу, через полгода вторую. Потом у нее нашли камень в почках и пару недель назад прооперировали. Так что лежать ей придется еще долго. Несмотря на то, что минздрав предоставил ей инвалидную коляску и дал первую бессрочную группу инвалидности.

Равиль вынужден много работать, чтобы обеспечивать маму, ведь у нее, кроме него, больше никого нет. Помощь, даже «по мелочи», им очень пригодится.

О проблемах с перевозкой Регины Леонидовны и других лежачих пациентов из стационара домой после выписки рассказывал «Курьер. Среда. Бердск». Горбольница не обязана транспортировать больных.


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