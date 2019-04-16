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Старушке с ампутированными ногами привезли 15 упаковок памперсов жители Бердска

Ее сын, вынужденный много работать, чтобы обеспечить маму, со смущением и благодарностью воспринял помощь неравнодушных людей.

16.04.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой Один комментарий
 
Старушке с ампутированными ногами привезли 15 упаковок памперсов жители Бердска

Подгузники ждут в редакции «Курьер. Среда. Бердск»

Бердчане немедленно откликнулись на клич, помочь 72-летней женщине с ампутированными ногами в приобретении памперсов. С утра сегодня, 16 апреля, в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» позвонили несколько человек с предложением о помощи.

Сначала пришла Ирина, сообщившая, что не смогла определиться с размером взрослых подгузников, поэтому принесла 1000 рублей. Следом пришел Сергей, отказавшийся называть фамилию, с супругой. Они принесли для Регины Леонидовны 15 упаковок помперсов. Сказали, что покупали впрок, а человек, в них нуждавшийся, умер.

Сын Регины Леонидовны Равиль со смущением воспринял известие о помощи. Сказал, что ему очень неудобно. Но искренне поблагодарил неравнодушных людей, за проявленное милосердие.
— Я первый раз в такой ситуации. Даже на рассчитывал на такое… — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Равиль. И пообещал днем 17 апреля забрать упаковки с подгузниками.

Он высказал мысль поделиться с тем, кто тоже нуждается в этих «средствах реабилитации». Но бердчане оказали помощь именно его маме, Регине Леонидовне.

А ей нужна поддержка. Полтора года назад ей ампутировали одну ногу, через полгода вторую. Потом у нее нашил камень в почках и пару недель назад прооперировали. Так что лежать Регине Леонидовне придется еще долго. Несмотря на то, что минздрав предоставил ей инвалидную коляску и дал первую бессрочную группу инвалидности.

Равиль вынужден много работать, чтобы обеспечивать маму, ведь у нее, кроме него, больше никого нет. Помощь, даже «по мелочи», им очень пригодится.

О проблемах с перевозкой Регины Леонидовны и других лежачих пациентов из стационара домой после выписки рассказывал «Курьер. Среда. Бердск».

 


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Использованные памперсы не выбрасывать а отправить Веронике….

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