Генералов «поднял на уши» жаривший шашлыки у детской площадки 9-этажки житель Бердска

История жарившего шашлыки под окнами 9-этажки в Бердске 9 апреля имеет свое продолжение. И на более высоком уровне.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», житель дома №22 на ул. К. Маркса разжег мангал прямо у детской площадки. И уже даже успел попробовать шашлык, как нагрянула полиция. Нарушения общественного порядка полицейские не обнаружили, распития алкоголя в общественном месте тоже. Но протокол составили. Его обещали передать участковому для «профилактической беседы».

Шашлычник недоумевал: он никому не мешает, пристроился скромно на краю двора. Такого же мнения придерживаются стражи порядка — привлекать мужчину с шашлыками, вроде, не за что. Полицейские рассказали, что на подобные пикники во дворах многоэтажек их вызывают нередко.

Оказалось, что нет прямого запрета жарить шашлыки под окнами многоквартирных домов в городах. Но есть пункт 74 противопожарного режима, где сказано, что на территории общего пользования запрещается разводить костры в местах, не предусмотренных местной властью — специальным постановлением главы муниципального образования.

— Разведение костров, в том числе в мангалах, в неположенных местах является нарушением действующего законодательства. Гражданин может быть привлечен к административной ответственности по ст. 20.4 КоАП РФ в виде штрафа от 2000 рублей, — прокомментировал начальник бердского отдела надзорной деятельности Николай Степоненков.

Но на этом история бердского шашлычника-любителя не закончилась. Как выяснилось, местный активист Иван Черепанов, прочитав статью на сайте «Курьер. Среда. Бердск», написал жалобы в силовые ведомства.

Он обратился к руководителю управления МВД по Новосибирской области генералу Стерликову с просьбой проверить, какие именно документы составляли сотрудники полиции, прибывшие на место приготовления шашлыков, чтобы не было «фальсификата».

Кроме того, началась проверка того, как отреагировали сотрудники МЧС. Хотя во время розжига мангала у дома №24 на ул. к. Маркса пожарных не вызывали.

— Несмотря на то, что мне стало известно об этих событиях позже и я пояснял, что есть состав административного правонарушения, жалоба поступила и руководству управления МЧС по Новосибирской области, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Степоненков. — Почему я не принял мер по установлению этого гражданина и привлечению его к административной ответственности.

Степоненков уже давал объяснения своему начальству. Жалоба поступила на руководителя регионального управления МЧС генерала Орлова. Теперь придется изымать материалы из полиции, чтобы «привлечь» шашлычника.

Коме того, как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», Черепанов написал и в областную прокуратуру. Он поставил вопросы: нарушил или не нарушил шашлычник какие-либо статьи, а если его деяния были противозаконны, какие меры предприняты полицией и ОНД.

Впрочем, как сообщил сегодня, 16 апреля, прокурор Бердска Роман Сивак, до него эта жалоба еще не дошла.

Видимо, теперь будут преследовать всех жарящих шашлыки в Бердске.

Шашлык под запретом

По словам Николая Степоненкова, особый противопожарный режим будет введен в Бердске с

1 по 10 мая. Запретят разведение костров и выезд в лес.

— Будет достаточно жестко патрулироваться территория Бердска. Выйдут все инспекторы, — отметил начальник ОНД.

А с 19 апреля по распоряжению губернатора в Бердске будет объявлен противопожарный период. С этого времени сотрудники отдела надзорной деятельности в обязательном порядке будут выезжать на все заявления о разведении костров и приготовлении шашлыков в неположенных местах.

— Будем приходить, составлять беседы, выяснять, есть ли опасность возникновения пожара. Прошлый год были случаи, когда жарили шашлыки не только во дворах, но и на балконах многоквартирных домов. С одной стороны, сейчас мангалы разжигают без открытого огня. С другой, — это может стать причиной пожара, — рассказал Николай Анатольевич.