Генералов «поднял на уши» жаривший шашлыки у детской площадки 9-этажки житель Бердска

Шашлык по-бердски — не отходя от дома
История жарившего шашлыки под окнами 9-этажки в Бердске 9 апреля имеет свое продолжение. И на более высоком уровне.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», житель дома №22 на ул. К. Маркса разжег мангал прямо у детской площадки. И уже даже успел попробовать шашлык, как нагрянула полиция. Нарушения общественного порядка полицейские не обнаружили, распития алкоголя в общественном месте тоже. Но протокол составили. Его обещали передать участковому для «профилактической беседы».
Шашлычник недоумевал: он никому не мешает, пристроился скромно на краю двора. Такого же мнения придерживаются стражи порядка — привлекать мужчину с шашлыками, вроде, не за что. Полицейские рассказали, что на подобные пикники во дворах многоэтажек их вызывают нередко.
Оказалось, что нет прямого запрета жарить шашлыки под окнами многоквартирных домов в городах. Но есть пункт 74 противопожарного режима, где сказано, что на территории общего пользования запрещается разводить костры в местах, не предусмотренных местной властью — специальным постановлением главы муниципального образования.
— Разведение костров, в том числе в мангалах, в неположенных местах является нарушением действующего законодательства. Гражданин может быть привлечен к административной ответственности по ст. 20.4 КоАП РФ в виде штрафа от 2000 рублей, — прокомментировал начальник бердского отдела надзорной деятельности Николай Степоненков.
Но на этом история бердского шашлычника-любителя не закончилась. Как выяснилось, местный активист Иван Черепанов, прочитав статью на сайте «Курьер. Среда. Бердск», написал жалобы в силовые ведомства.
Он обратился к руководителю управления МВД по Новосибирской области генералу Стерликову с просьбой проверить, какие именно документы составляли сотрудники полиции, прибывшие на место приготовления шашлыков, чтобы не было «фальсификата».
Кроме того, началась проверка того, как отреагировали сотрудники МЧС. Хотя во время розжига мангала у дома №24 на ул. к. Маркса пожарных не вызывали.
— Несмотря на то, что мне стало известно об этих событиях позже и я пояснял, что есть состав административного правонарушения, жалоба поступила и руководству управления МЧС по Новосибирской области, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Степоненков. — Почему я не принял мер по установлению этого гражданина и привлечению его к административной ответственности.
Степоненков уже давал объяснения своему начальству. Жалоба поступила на руководителя регионального управления МЧС генерала Орлова. Теперь придется изымать материалы из полиции, чтобы «привлечь» шашлычника.
Коме того, как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», Черепанов написал и в областную прокуратуру. Он поставил вопросы: нарушил или не нарушил шашлычник какие-либо статьи, а если его деяния были противозаконны, какие меры предприняты полицией и ОНД.
Впрочем, как сообщил сегодня, 16 апреля, прокурор Бердска Роман Сивак, до него эта жалоба еще не дошла.
Видимо, теперь будут преследовать всех жарящих шашлыки в Бердске.
Шашлык под запретом
По словам Николая Степоненкова, особый противопожарный режим будет введен в Бердске с
1 по 10 мая. Запретят разведение костров и выезд в лес.
— Будет достаточно жестко патрулироваться территория Бердска. Выйдут все инспекторы, — отметил начальник ОНД.
А с 19 апреля по распоряжению губернатора в Бердске будет объявлен противопожарный период. С этого времени сотрудники отдела надзорной деятельности в обязательном порядке будут выезжать на все заявления о разведении костров и приготовлении шашлыков в неположенных местах.
— Будем приходить, составлять беседы, выяснять, есть ли опасность возникновения пожара. Прошлый год были случаи, когда жарили шашлыки не только во дворах, но и на балконах многоквартирных домов. С одной стороны, сейчас мангалы разжигают без открытого огня. С другой, — это может стать причиной пожара, — рассказал Николай Анатольевич.
Шашлык возле многоквартирного дома-не от большого ума.Сколько таких «простых колхозников» проживает среди людей которым Родители привили чувство такта,морали уважения к окружающим.Им хоть ссы в глаза,все божья росса.Такие «товарищи» искренне не поймут что тут такого сверхъестественного.К сожалению такие примеры сплошь и рядом, и это не только шашлыки.
19 17
Подержу, дом 200квартир и если вдруг все захотят мангальчик поставить одновременно?! Война будет похлеще чем за парковки. Так что давайте жить дружно: хочешь шашлык с мангала- пожалуйста, сейчас в Бердске достаточно мест отдыха с площадками для мангалов. Езжай на дачу или куда подальше, оштрафуют- твои проблемы. А если без проблем- купи электрошашлычницу или печь с грилем и вертелом и наслаждайся, но не за чужой счёт!!!
1 0
Бедный мужчина! Сейчас полвека будут его теребить! Чем с такими правильными и аккуратными шашлычниками войну вести,лучше бы проводили беседы о пожарах с курильщиками,которые кидают бычки с балконов! Вот где опасность! Как с ними бороться?
28 11
Значит так:Запрещено разведение «открытого огня»,древесный уголь+розжиг не являются открытым огнем,это не пал не костер,не стоит вешать на парня «всех собак»,да пахнет вкусненько,так присоединяйтесь ДРУЗЬЯ,стесняетесь?,нет на мяско денег?поститесь?,ну это ваше личное дело,зачем же генерала тревожить?не у всех загородные домищи есть,вся европа на газонах валяется и ничего,у нас там только собачки (в том числе завистников)гадить могут,а ребенок наступить немоги…Ну что за люди,годда ПОДОБРЕЕМ то?!!!Весна,любовь,жизнь!!!Скоротечная однако…
22 11
Побольше бы таких бдительных людей в нашем городе.
10 17
Русский активист, простой как три копейки, сколько людей сгубили при Сталине такие активисты своими кляузами и доносами.
Из-за того что у него язва и шиза страдает множество народу.
22 9
хрен с редькой не путай!
2 2
Иван Черепанов…ЭЭХ,предки паровоз изобрели,ну откуда така ненависть к огню и пару?!!!
10 8
Помню последний паровоз на Главном, когда проезжал под мостом, и «восторг» тех кто в это время стоял на мосту! Так что на паровозы лучше в кино смотреть!
0 0
На Советской 85 мужик дошел дальше.Шашлык жарил прямо на крыльце подъезда.№ подъезд.Распивал там же пиво и кроме матов на замечания никто от него ничего не слышал.Постоянно паркуется на тротуаре и постоянно распивает спиртное на лавке у подъезда
5 1
Вот это нарушение,за пьянство и мат наказывать надо.
0 0
Так бдительных не нашлось, все не прочь и самим шашлычком побаловаться, да крыльцо одно! Когда первую статью обсуждали, то писал, что найдутся любители и прям на крыльце мангал поставить, но не думал честно, что «народ» созрел!
1 1