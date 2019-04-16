Убитая дорога: Ямочный ремонт начался с самой разбитой ул. Химзаводской в Бердске

Ямочный ремонт разбитых городских дорог начался в Бердске. В первую очередь ремонтируют одну из самых ухабистых улиц — Химзаводскую.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ужас, негодование, злость, недоумение — это основной список эмоций, которые бердчане испытывают, проезжая на своем автомобиле, такси или маршрутке по дорогам на улицах Промышленной и Химзаводской.

— До каких пор будет твориться ужас на дорогах по улицам Промышленной и Химзаводской?! Утром невозможно доехать до работы из-за огромных пробок, которые в свою очередь образуются потому, что нельзя ехать быстрее 1 км/час. А что творится перед поворотом на магазин Колорлон по улице Промышленной? На это просто нет слов! — возмущалась Светлана.

Всего на дороги Бердска в этом году выделено 16 млн рублей. В эту сумму входят щебенение, аварийный и ямочный ремонт. Один квадратный метр асфальта стоит 850 рублей. На те деньги, которые выделены на ямочный ремонт бердских дорог, хватит, чтобы привести в порядок 10-12 тыс. кв. метров асфальта. По оценке замглавы Владимира Захарова, это третья часть дорожного покрытия, которая реально нуждается в ремонте.

На прошедших выходных начался ямочный ремонт на ул. Химзаводской в Бердске.

— Проходит традиционный ямочный ремонт, который поддержит качество и состояние дороги, нужно, по крайней мере, попытаться подойти к нормативному состоянию. Вот у нас первая ласточка — ул. Химзаводская. Ремонт на ней продолжается, — рассказал начальник УЖКХ Максим Совбанов.

Автор видео Галина Панчева



По плану, после ремонта на ул. Химзаводской заделывать дорожные «раны» начнут на ул. Красная Сибирь.