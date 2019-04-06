Личный опыт: В час-пик не пришлось стоять в пробке на ул. Химзаводской в Бердске

Ужас, негодование, злость, недоумение — это основной список эмоций, которые бердчане испытывают, проезжая на своем автомобиле, такси или маршрутке по дорогам на улицах Промышленной и Химзаводской.

-До каких пор будет твориться ужас на дорогах по улицам Промышленной и Химзаводской?! Утром невозможно доехать до работы из-за огромных пробок, которые в свою очередь образуются потому, что нельзя ехать быстрее 1 км/час. А что творится перед поворотом на магазин Колорлон по улице Промышленной? На это просто нет слов! — написала пару дней назад в «Курьер. Среда. Бердск» Светлана.

Маргарита Степаненко вчера, 4 апреля, сообщила редакции, что на этой же улице ужасно работают дорожники, которые перекрыли дорогу под мостом. Из-за этого на повороте на улицу Химзаводскую собралось уйма машин. По словам бердчанки сие действие происходило в пятом часу вечера, когда она ехала с работы.

-Кошмар! Пробка образовалась аж до Речкуновки. Со скольки это всё началось — представление не имею, — резюмировала Маргарита.

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» решила испытать на себе все трудности движения по названным улицам и отправилась на «расследование» по горячим следам.

Медленно, но верно

Увы, около шести часов вечера в указанном месте не было ни пробок, ни дорожной службы, ни каких-либо разрытий дорог. В обе стороны дороги по улице Барнаульской сновали автомобилисты, торопясь по своим делам или с работы домой.

Однако, свернув на улицу Химзаводскую, я столкнулась с неким подобием пробки, но вызвана она была не огромным количеством машин, а состоянием дороги.

Ради чистоты эксперимента я решила проехаться по Промышленной и Химзаводской рано утром, в самый час-пик, когда бердчане едут на работу.

Автор видео Марина Волкова

В 7:25 утра карта «Яндекс-пробки» не показывала красную линию, означающую затор. Но спустя полчаса дорога в сторону Химзавода запылала красным. В это время мне удалось поймать и зафиксировать ту самую пробку, которая оказалась с подвохом. Приложение перепутало медленную езду водителей из-за убитых дорог с затором на дороге.

Все же бердчане не спеша и аккуратно, чтобы не повредить транспорт, двигались на работу в сторону промзоны. И из-за этого образовалась некое подобие пробки, в которой не пришлось стоять даже и двух минут.

К тому же транспортный коллапс «рассосался» на повороте на улицу Промышленную, где также не наблюдалось столпотворение машин.

Преодолевая трещины, ямы, а в некоторых местах и пропасть, водитель Яндекс-такси Виталий поделился, что в Бердске пробки можно наблюдать лишь с семи до восьми утра. В основном по направлению на Бердский электромеханический завод или в сторону промзоны по улице Химзаводской и Промышленной. Остальные торопятся на работу в Новосибирск — маятниковая миграция в городе развита хорошо.

-Причина пробки — это убитая дорога. Здесь же не возможно проехать быстрее. Столько людей едут на работу по этим улицам. Уже давно пора взять чиновникам улицу на контроль. Хотя, в основном все дороги в Бердске такие — местами разрушенные, с ямами и дырами, — высказался автомобилист.

Бегущие на важные рабочие дела пассажиры маршрутки № 15 так прокомментировали состояние дорог и наличие пробок на ул. Химзаводской:

-Дорога ужасная, убитая. Просто нет слов! Утром, конечно, приходится медленно этот участок проезжать (поворот с ул. Барнаульской на ул. Химзаводскую — прим. ред.) Другого выбора у водителя просто нет — не оставлять же колеса в этих дырах. В районе восьми утра пробок как таковых уже нет. Коллеги говорили, что около 7 утра ест затор, но он не критичен, — поделился мнением сотрудник «Сиббиофарма» Иван.

Автор видео Марина Волкова

«Курьер. Среда. Бердск» уже испытал на себе все прелести весенних дорог, проехавшись по ул. Химзаводская, Промышленная, Боровая и Черемушная. Впечатления остались спорные: не все дороги развалены по кускам, но на некоторых участках лучше покрепче затянуть ремень безопасности и сгруппироваться, чтобы не угодить головой в лобовое стекло.

Жители города, требуя переименовать улицу Промышленную в Буерачною. Многие читатели поддержали креативную идею, озвучивая свои варианты новых имен для улиц. Так, улицу Попова бердчане предложили переименовать в «Дырочную», «Ямочную» или, например, «именем пятого дня Сталинградской битвы»

Изношенный асфальт залатают заплатками

Безусловно, с наступлением весны, когда дороги обнажаются и освобождаются от снега и наледи, у горожан возникает масса вопросов. Например, кто в ответе за ремонт, пусть даже и ямочный.

— Изношенность асфальтобетона дает о себе знать. Появляются ямы, потому что выкрашивается старый асфальт. Есть неприятные участки на дорогах, — признал вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. — Есть ямы на Красной Сибири, Боровой, Химзаводской. Мы все это знаем. Составлена карта наиболее опасных участков.

Уже сегодня бердская власть начала в аварийном порядке «замазывать» горячей смесью самые опасные участки дорог.

18 марта залили бетоном провал на ул. Первомайской, куда накануне провалилась «Хонда», сообщал «Курьер. Среда. Бердск». В тот же день положили асфальт на пересечении улиц Красноармейской и Павлова, где открылась огромная яма, реально угрожавшая автомобилистам.

В первую очередь будут ремонтировать эти дороги, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Захаров.

На те деньги, которые выделены на ямочный ремонт бердских дорог хватит, чтобы привести в порядок 10-12 тыс. кв. метров асфальта. По оценке замглавы, это третья часть дорожного покрытия, которая реально нуждается в ремонте.

Всего на дороги в этом году выделено 16 млн рублей. В эту сумму входят щебенение, аварийный и ямочный ремонт. Один квадратный метр асфальта стоит 850 рублей. Власть Бердска объявила аукционы на поиск подрядчика. Сейчас приступили к аварийному ремонту, чтобы просто можно было проехать по дороге. К ямочному приступят летом, когда дороги просохнут.

се же Владимир Захаров уверен, что и Первомайская, и другие бердские дороги за последние несколько лет стали значительно лучше. Он утверждает, что участки проезжей части, где делали ямочный ремонт, целы.

За последние 4 года нет ни одной жалобы, что карты отваливаются, как было раньше. Сейчас все держится, где мы большими картами ямы прогнали. Может, где-то есть. Но мы научились — аварийным ремонтом пройдем, заплатки поставим. На улицах Химзаводской, Боровой, на Красной Сибири и в этом году будем делать картами. Со временем приведем Бердск в порядок. В том числе и ул. Первомайскую, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Николаевич.